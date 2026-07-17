Rosalía le cumplió el sueño a una fanática al revelar el sexo de su bebé durante el concierto en Bogotá: así fue el momento viral

Rosalía convirtió su concierto en Bogotá en una revelación de género: así cumplió el sueño de una fan embarazada - crédito @mariherrerapa/tiktok

Lo que comenzó como una noche de música terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del primer concierto de Rosalía en Bogotá.

La artista española sorprendió a miles de asistentes al detener su espectáculo para cumplir el deseo de una seguidora embarazada que le pidió revelar, frente a todo el Movistar Arena, el sexo del bebé que espera.

La inesperada escena quedó registrada en varios videos compartidos por los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto de la intérprete de Despechá, que aceptó convertirse en protagonista de una revelación de género en pleno escenario.

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Mientras estaba sobre su piano en el escenario e interactuaba con el público, Rosalía se fijó en una pancarta sostenida por una fan llamada Isabela, la cual tenía un mensaje que llamó inmediatamente su atención por la particular petición que contenía: “Rosalía, revela el sexo de mi bebé”.

Rosalía detuvo su concierto en Bogotá para revelar el sexo del bebé de una fan - crédito @rosalia.vt/IG y @mariherrerapa/tiktok

La futura mamá llevaba consigo un sobre completamente sellado con el resultado del examen médico y decidió confiarle ese instante a la intérprete de Motomami, sin que nadie más conociera la respuesta.

Lejos de limitarse a recibir el sobre, la cantante comenzó a conversar con la joven frente a todo el recinto y quiso asegurarse de que realmente estuviera convencida de compartir un momento tan íntimo delante de miles de personas.

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“¿Pero tú estás segura?... Que me pone los pelos de punta. ¿De verdad que sí? Atención... ¿cómo te llamas?... ¿Isabela?... Isabela, ¿tú estás segura de hacer esto? ¿De verdad? Estoy nerviosa y yo no soy la que lo va a tener”, comentó entre risas, provocando la reacción inmediata del público.

Los asistentes comenzaron a corear “¡Que lo abra, que lo abra!”, mientras la artista sostenía el sobre con evidente nerviosismo.

Sin embargo, antes de conocer el resultado, Rosalía quiso saber un poco más de la futura mamá: “Vale, Isabela, pues lo abro así a lo loco... Ay, espérate. ¿De cuánto estás?... ¿Cinco meses? Felicidades, muchas felicidades. Ahora bien, antes de abrirlo... Es que esto es muy fuerte, nunca me ha pasado, yo nunca he revelado nada de esto. A ver si lo hago bien. Pero Isabela, ¿tú qué crees que va a ser?”, preguntó.

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Rosalía revela el sexo del bebé de una fan en medio del concierto de Bogotá - crédito @rosaliafanslatam/tiktok

La emoción fue creciendo cuando el público empezó a pedir que la joven subiera al escenario para vivir ese momento junto a la cantante. Rosalía aceptó la propuesta sin pensarlo demasiado y ayudó a Isabela a llegar hasta la tarima mientras el Movistar Arena estallaba en aplausos.

Ya sentadas juntas sobre el escenario, la intérprete continuó conversando con la fan antes de abrir el sobre: “Qué maja Isabela, por favor, un aplauso para Isabela. ¿Hay alguien que lo sepa ya, que haya visto el resultado?”, preguntó la artista.

Cuando la futura madre respondió que nadie conocía aún el sexo del bebé, Rosalía quiso confirmar si el padre también estaba pendiente de la sorpresa.

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“¿Hay alguien más que le concierna esto?”, preguntó, pero la respuesta sorprendió tanto a la cantante como al público: “No hay papá a la vista”, respondió Isabela y con una sonrisa, Rosalía decidió asumir ese papel simbólico durante unos minutos: “Pues bueno... aquí estamos Isabela y yo”, dijo mientras comenzaba a abrir cuidadosamente el sobre.

Rosalía emocionó al público de Bogotá tras ayudar a una fan a revelar el sexo del bebé que está esperando - crédito @rosaliafanslatam/tiktok

Incluso leyó el encabezado del documento médico entre bromas para aumentar la expectativa: “Aquí pone: ‘Colsanitas’... Quiero echarme un redoble o algo”, comentó antes de llegar finalmente al resultado.

Después de unos segundos de suspenso, llegó el anuncio que hizo estallar de emoción al Movistar Arena: “¡Va a ser niña!”, exclamó Rosalía y el recinto respondió con una ovación inmediata mientras Isabela rompía en llanto y abrazaba a la cantante, protagonizando una de las imágenes más emotivas del concierto.

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Rosalía también celebró la noticia y aprovechó para dedicarle unas palabras a la futura mamá y a su hija: “¡Qué ilusión! Felicidades para ti, Isabela, para la futura bebé. La siguiente canción, que se llama Sauvignon Blanc, te la dedico. A tu lado mi futuro será dorado. ¡Ella lo tiene aquí en la tripita!”, expresó mientras señalaba el vientre de la joven.

La escena fue recibida con aplausos y gritos de los miles de asistentes, quienes acompañaron uno de los momentos más especiales de la noche y que rápidamente comenzó a compartirse en TikTok, Instagram y X.

La revelación de género se convirtió así en uno de los episodios más recordados del primer concierto de Rosalía en Bogotá y de su gira por Latinoamérica.

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