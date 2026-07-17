Colombia

Se viralizó video de influenciador caleño asegurando que ir a tomar café en una primera cita está mal: las razones y lo que recomienda para conquistar

La publicación del creador de contenido desató un debate entre quienes piden planes más elaborados y quienes priorizan conocerse sin presiones ni grandes gastos en la primera salida

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Daniel Maturana desató debate al asegurar que ir por un café en la primera cita “no es una cita”: explicó por qué y qué recomienda para conquistar - crédito @danielmatu/IG
Daniel Maturana desató debate al asegurar que ir por un café en la primera cita “no es una cita”: explicó por qué y qué recomienda para conquistar - crédito @danielmatu/IG

Las relaciones de pareja y las primeras citas siguen siendo un tema que genera todo tipo de opiniones en redes sociales.

En esta ocasión, el creador de contenido caleño Daniel Maturana Agudelo provocó una ola de reacciones tras publicar un video en el que cuestionó una de las opciones más populares entre quienes apenas están conociéndose: salir a caminar y tomar un café.

El influenciador aseguró que ese tipo de plan no debería considerarse una cita, pues, desde su perspectiva, no ofrece una experiencia diferente ni deja un recuerdo especial. Sus comentarios rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, donde cientos de usuarios debatieron si realmente una primera salida debe implicar algo más elaborado o si lo importante es la conversación y la conexión entre dos personas.

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En el video, Maturana comenzó afirmando que entiende que muchas personas disfrutan compartir un café, pero insistió en que eso no convierte automáticamente ese encuentro en una cita romántica.

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