Colombia

Álvaro Uribe se refirió al enfrentamiento con Abelardo de la Espriella por la dirección del Congreso: “Vamos a defender este partido”

El exjefe de Estado, líder del partido Centro Democrático, que se declaró partido de gobierno y que cuenta con mayorías en el Senado, afirmó que apoyará incondicionalmente las iniciativas para impulsar el desarrollo del país, pero no una ofensiva contra su colectividad

Guardar
Google icon
Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
Empezaron las tensiones entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella a días de la instalación del nuevo Congreso- crédito Colprensa

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez confirmó que hay una tensión abierta entre el Centro Democrático y el movimiento Defensores por la Patria ―proyecto político del presidente electo Abelardo de la Espriella―, advertiendo que, aunque respalda una agenda de seguridad, apoyo al sector privado, reducción del Estado y cero corrupción, ve en el entorno del también abogado una intención de desplazar a su partido.

Uribe Vélez dijo que esa posibilidad lo obliga a “defender” la colectividad que fundó en 2013 y que “nunca ha fallado (...). Y a mí sí me da miedo la idea que hay en el entorno del presidente del Espriella de acabar con este partido”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones las realizó durante una entrevista con Blu Radio en la que el exmandatario se lamentó por la posibilidad de crear una nueva fuerza política liderada por el presidente electo que reemplazaría al uribismo tradicional. En ese tramo de la conversación, Uribe Vélez se refirió a la puja interna por el liderazgo legislativo de Honorio Henríquez, a quien señaló con méritos para presidir el Senado.

Álvaro Uribe cuestionó al Congreso de la República y al Gobierno nacional
Álvaro Uribe cuestionó al Congreso de la República y al Gobierno nacional - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Durante el diálogo, el líder de la colectividad agregó un dato político que ubica el origen del desacuerdo: sostuvo que el Centro Democrático fue “el primer partido” que le dijo a De la Espriella “somos partido de gobierno” y subrayó que lo hizo sin pedir cuotas burocráticas. Incluso afirmó que algunos politólogos les reprochan no haber entrado en ese tipo de negociaciones.

PUBLICIDAD

Uribe Vélez también habló de una relación que, en su versión, combina respaldo programático y temor por la supervivencia de su partido. También afirmó que acompañará todo lo que favorezca a “la patria”, pero marcó un límite cuando ese impulso, según dijo, se convierta en un intento de acabar con el Centro Democrático.

Uribe dice que apoyará la agenda de De la Espriella, pero no una ofensiva contra su partido

Según Uribe, De la Espriella buscará generar nuevos empleos respetando el salario mínimo - créditos Lina Gasca y Catalina Olaya / Colprensa
Uribe dice que apoyará la agenda de De la Espriella, pero no una ofensiva contra su partido- créditos Lina Gasca y Catalina Olaya / Colprensa

Al responder por qué considera que impulsar el partido que quiere De la Espriella equivaldría a acabar con el Centro Democrático, Uribe Vélez atribuyó esa intención a personas cercanas al abogado. “Es una pretensión de muchas personas del entorno del presidente De la Espriella”, dijo.

Luego fijó la frontera entre coincidencia ideológica y disputa partidaria. “Todo lo que sea del tigre en favor de la patria, recuperar la seguridad, apoyar al sector privado, cero corrupción, reducir el tamaño del Estado, ahorrar, lo apoyamos. Pero si el tigre, por su entorno, ruge para acabar el Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas africanas laboriosas y defendernos, como se defienden las abejas cuando las atacan”, afirmó.

El también exgobernador de Antioquía endureció el tono y aseguró que esa hostilidad ya tuvo expresiones públicas. “Se expresó en las redes, lo han dicho, en el entorno del presidente del Espriella hay un sector con una rabia contra el Centro Democrático que lo quieren acabar”, afirmó.

Dibujo que muestra a Álvaro Uribe con gafas hablando en un micrófono, con el logo azul y amarillo del Centro Democrático con silueta de persona y corazón al fondo.
El expresidente Álvaro Uribe considera fundamental que el Centro Democrático mantenga su posición como la principal fuerza de derecha del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uribe Vélez insistió en que esa advertencia debe hacerse “con toda franqueza” y la ligó a una doble defensa: la del país, según su análisis, y la de la organización política que dirige. “Vamos a defender la patria como la hemos defendido siempre, como la defendimos en estos cuatro años. Pero vamos a defender este partido por sus tesis y por su trayectoria”, dijo.

La posible reunión entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó una eventual reunión con el presidente saliente Gustavo Petro - crédito Colprensa - Iván Valencia/AP
El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó una eventual reunión con el presidente saliente Gustavo Petro - crédito Colprensa - Iván Valencia/AP

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó una eventual reunión con el presidente saliente Gustavo Petro y sostuvo que, en este momento, sería “contraproducente”, según dijo en una entrevista con Caracol Radio. El líder político planteó que, aun sin un encuentro, Petro no necesita dudas sobre la “dignidad y los méritos” del senador Honorio Henríquez para presidir el Senado.

Su postura se fundamenta en que con Henríquez en la presidencia de la cámara alta tendrán garantías el petrismo, el Pacto Histórico, el Partido Verde y la oposición. También remarcó que el congresista del Centro Democrático fue firme contra las reformas del Gobierno y, según su versión, “ha demostrado que no es perseguidor y respeta los derechos de todos los congresistas”.

Sobre la posibilidad de hablar con Petro, Uribe Vélez indicó: “Algunos amigos del presidente Petro, no he hablado con él, me han dicho que ha querido una reunión. Yo no he hecho reuniones, yo hice cuatro y creo que fui muy constructivo con el presidente Petro, respetuoso. Y han salido ahora con una suspicacia”. Luego insistió en que, por su parte, un nuevo encuentro “no da buenas señales”.

En paralelo, el exmandatario cuestionó en X el nombre del senador Alfredo Deluque para ocupar la presidencia del Senado. “El senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del Gobierno Petro (incluida la ley de Paz Total). ‘Extrema coherencia’, que le respondí al presidente electo cuando en un podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha”, escribió.

Temas Relacionados

Álvaro UribeAbelardo de la EspriellaCentro DemocráticoPartido PolíticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

El cuadro “Verdolaga” contará con la presencia de Lucas González en el banquillo técnico, siendo su primera experiencia en uno de los equipos más grandes del país

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 17 de julio

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 17 de julio

Jhon Durán interesa al Barcelona FC y al Benfica como refuerzo para el ataque: el delantero habría sido ofrecido al cuadro español

El atacante con paso reciente por el fútbol ruso sería una de las opciones para reforzar al equipo dirigido por el técnico alemán Hansi Flick

Jhon Durán interesa al Barcelona FC y al Benfica como refuerzo para el ataque: el delantero habría sido ofrecido al cuadro español

Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Tras dos jornadas con terreno llano, la alta montaña regresa a la ronda francesa entre Dole como punto de partida, y su llegada a Belfort

Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Consejo de Estado revocó la suspensión del decreto del Gobierno Petro que subió 23,7% el salario mínimo de 2026

La Sección Segunda anuló la medida cautelar que había dejado sin efectos el decreto firmado por Gustavo Petro en diciembre de 2025, tras más de medio año de freno judicial

Consejo de Estado revocó la suspensión del decreto del Gobierno Petro que subió 23,7% el salario mínimo de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con paseo en Times Square en Nueva York junto a los Ghetto Kids: estarán en la final del Mundial 2026

Shakira sorprendió con paseo en Times Square en Nueva York junto a los Ghetto Kids: estarán en la final del Mundial 2026

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

El futbolista paraguayo que eliminó a Alemania del Mundial eligió a Cartagena como destino para descansar

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Jhon Durán interesa al Barcelona FC y al Benfica como refuerzo para el ataque: el delantero habría sido ofrecido al cuadro español

Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Tadej Pogačar, líder del Tour de Francia 2026, le envió emotivo mensaje a Fernando Gaviria tras su retiro de la competencia: “Es una lástima”

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio