Colombia

Corte Suprema de Justicia tomo decisión sobre la libertad de la congresista Martha Peralta: el proceso penal por corrupción en la Ungrd sigue

La decisión se adoptó tras evaluar la indagatoria de la congresista; el expediente seguirá su curso y la definición de fondo podría quedar en manos de otros magistrados

Guardar
Google icon
- crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook
Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, continuará en libertad mientras la Corte Suprema de Justicia avanza la investigación en su contra por el escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook

La Corte Suprema de Justicia descartó imponer medida de aseguramiento contra la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta al considerar que, por ahora, no existen razones para restringir su libertad. El proceso penal continúa y la decisión final podría quedar en manos de nuevos magistrados.

La Sala de Instrucción de la Corte resolvió que la congresista continuará afrontando en libertad la investigación que se adelanta en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión, que será notificada oficialmente durante esta semana, determina que no existen elementos suficientes para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, aunque el proceso penal seguirá avanzando.

PUBLICIDAD

La congresista del Pacto Histórico es investigada por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en un expediente que busca establecer si habría actuado como intermediaria política para favorecer la adjudicación de contratos financiados con recursos de la Ungrd.

Por el momento la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia no ha anunciado la fecha en la que se realizará la diligencia de acusación - crédito Corte Suprema de Justicia / Facebook
Por el momento la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia no ha anunciado la fecha en la que se realizará la diligencia de acusación - crédito Corte Suprema de Justicia / Facebook

De acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo, durante las últimas semanas la Sala de Instrucción analizó la situación jurídica de Peralta luego de que compareciera a diligencia de indagatoria. Para garantizar su presencia ante el alto tribunal, la senadora fue conducida con apoyo de la Policía y permaneció retenida mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales.

PUBLICIDAD

Tras varias jornadas de diligencias, Peralta recuperó la libertad el pasado 23 de junio, luego de que la Corte concluyera que no era procedente imponer una medida de aseguramiento en su contra. Durante ese periodo, además, el alto tribunal negó una acción de habeas corpus presentada por su defensa.

Aunque la Corte descartó ordenar su detención preventiva, la investigación sigue su curso. Según el expediente, la magistrada instructora Cristina Lombana considera que existen indicios de una presunta intermediación política en la ejecución de recursos públicos de la Ungrd, hipótesis que continuará siendo analizada durante el proceso.

Como parte de las condiciones impuestas, la congresista firmó un acta de compromiso mediante la cual se obliga a atender todos los requerimientos de la Corte Suprema, informar cualquier cambio de residencia y solicitar autorización en caso de necesitar salir del país mientras avanza la investigación.

- crédito Martha Petalta/Facebook
La senadora Martha Peralta es investigada por la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, dentro del escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito Martha Petalta/Facebook

Uno de los factores que podría influir en el desenlace del caso es el calendario judicial. El periodo de la magistrada Cristina Lombana finalizará el próximo 8 de octubre de 2026, por lo que, si la investigación no concluye antes de esa fecha, la decisión de fondo podría quedar en manos de otros magistrados de la Sala de Instrucción.

Ese escenario implicaría que quienes asuman el expediente deberán evaluar las pruebas ya practicadas, revisar el nuevo material probatorio que se recaude y determinar si existen méritos para adoptar una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal de la congresista.

La decisión de mantener a Peralta en libertad también generó reacciones entre abogados de otros implicados en el caso de corrupción de la Ungrd.

Según citó El Tiempo, el defensor de uno de los procesados cuestionó el criterio aplicado por la Corte al afirmar que “por menos, están presos Iván Name y Andrés Calle”, en referencia a las medidas de aseguramiento impuestas contra los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes dentro de la misma investigación.

En medio del proceso judicial también se produjo un cambio en la defensa de la congresista. Entre finales de junio y comienzos de julio, después de rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Henry Montes dejó de representarla.

Luis Henry Montes renunció a la defensa de la senadora Martha Peralta en medio de la investigación por el caso Ungrd - crédito Gómez y Gómez Abogados
El abogado Henry Montes representó a Martha Peralta durante su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, pero dejó la defensa de la congresista entre finales de junio y comienzos de julio tras un cambio en la estrategia jurídica - crédito Gómez y Gómez Abogados

Según informó Caracol Radio, la decisión fue tomada por el despacho de la propia senadora y no obedeció a una renuncia del jurista. De acuerdo con el equipo de Peralta, la sustitución respondió a un ajuste en la estrategia de defensa, por lo que en los días siguientes se designó un nuevo representante para continuar con el proceso judicial.

La investigación hace parte del entramado judicial que busca establecer la presunta existencia de una red de corrupción alrededor de la contratación en la Ungrd. En ese expediente también aparecen vinculados exfuncionarios y congresistas señalados de participar en un supuesto esquema de direccionamiento de contratos y manejo irregular de recursos públicos para obtener apoyos políticos.

Por ahora, Martha Peralta continuará en libertad mientras la Corte Suprema recauda nuevas pruebas y define el futuro del proceso.

Temas Relacionados

Martha PeraltaUngrdCorte SupremaCorrupción UngrdColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Tras dos jornadas con terreno llano, la alta montaña regresa a la ronda francesa entre Dole como punto de partida, y su llegada a Belfort

Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Embajador de Reino Unido en Colombia cumplió uno de los retos que le faltaban antes de finalizar su gestión en Bogotá: subió a Patios en bicicleta

Al final el tiempo del recorrido fue lo de menos para el embajador británico George Hodgson, que compartió un emprendimiento colombo-británico que exporta bocadillos a varios destinos alrededor del mundo

Embajador de Reino Unido en Colombia cumplió uno de los retos que le faltaban antes de finalizar su gestión en Bogotá: subió a Patios en bicicleta

Se viralizó video de influenciador caleño asegurando que ir a tomar café en una primera cita está mal: las razones y lo que recomienda para conquistar

La publicación del creador de contenido desató un debate entre quienes piden planes más elaborados y quienes priorizan conocerse sin presiones ni grandes gastos en la primera salida

Se viralizó video de influenciador caleño asegurando que ir a tomar café en una primera cita está mal: las razones y lo que recomienda para conquistar

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

El cuadro “Verdolaga” confirmó el regreso del exportero de River Plate, excampeón de América en 2016

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

La Fiscalía realizó extinción de dominio a los bienes del cantante Charlie Zaa por presuntos vínculos con las AUC

La investigación, confirmada por la entidad, conectó estos activos —un centro comercial, dos discotecas y un hotel, localizados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima)— con maniobras presuntamente destinadas a lavar capitales provenientes de actividades paramilitares

La Fiscalía realizó extinción de dominio a los bienes del cantante Charlie Zaa por presuntos vínculos con las AUC
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió en las calles Times Square junto a los Ghetto Kids: los bailarines de Uganda la acompañarán en la final del Mundial 2026

Shakira sorprendió en las calles Times Square junto a los Ghetto Kids: los bailarines de Uganda la acompañarán en la final del Mundial 2026

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

El futbolista paraguayo que eliminó a Alemania del Mundial eligió a Cartagena como destino para descansar

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Tadej Pogačar, líder del Tour de Francia 2026, le envió emotivo mensaje a Fernando Gaviria tras su retiro: “Es una lástima”

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido