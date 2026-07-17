Consejo de Estado revocó la suspensión del decreto del Gobierno Petro que subió 23,7% el salario mínimo de 2026

El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional del aumento del 23% del salario mínimo para 2026 en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Manuel Saldarriaga Quintero/Colprensa

La Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la suspensión provisional que había dejado sin efectos el aumento del 23,7% del salario mínimo para 2026 en Colombia, con lo que volvió a quedar vigente el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025 y se reactivó la cifra que define la remuneración mínima de los trabajadores.

La medida que había frenado ese incremento llevaba más de medio año suspendiendo los efectos del decreto presidencial. La decisión que la tumbó ya fue notificada por estado (es decir que dentro de la plataforma ya no se encuentra como suspendido) y apareció en el sistema judicial Samai, aunque el auto con los argumentos de fondo todavía no ha sido publicado.

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Según Semana, en la sede electrónica de Samai la decisión principal figura como “revocar”, en respuesta al recurso de súplica presentado contra el auto que había decretado la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo expedido por el Ejecutivo.

La anotación del sistema señala que el recurso fue resuelto en un documento firmado electrónicamente por Elizabeth Becerra, Jorge Portocarrero, Jorge Iván Duque y Juan Enrique Bedoya. El magistrado Luis Eduardo Mesa salvó su voto.

La revocatoria del Consejo de Estado reactivó la cifra que define la remuneración mínima de los trabajadores en Colombia para 2026 - crédito Colprensa

El registro de la plataforma Samai consigna: “Resuelve recurso de súplica contra el auto que decretó la medida cautelar de suspensión provisional. Documento firmado electrónicamente por Elizabeth Becerra, Jorge Portocarrero, Jorge Iván Duque y Juan Enrique Bedoya”, según el mencionado medio.

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La controversia se había abierto en febrero de 2026, cuando el magistrado Juan Camilo Morales ordenó suspender el acto administrativo inicial y dispuso que se expidiera uno nuevo mientras se tomaba una decisión de fondo sobre el caso.

Ese nuevo decreto, según el expediente, debía incorporar criterios legales y constitucionales vigentes para fijar el aumento del salario mínimo. Entre ellos estaban la meta de inflación definida por la Junta Directiva del Banco de la República, la productividad certificada oficialmente, la inflación real del año anterior y otros cálculos económicos.

La resolución conocida por el medio citado dejaría en firme el cambio inmediato sobre la vigencia del decreto, pero no cierra la discusión jurídica en términos argumentativos, porque falta la exposición oficial de las razones que respaldan la revocatoria.

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La decisión implica que el aumento fijado por el Gobierno del presidente Petro deja de estar en suspenso.

El salario mínimo en Colombia para 2026 quedó en firme luego de que el Consejo de Estado revocara la suspensión del decreto del Gobierno Petro, consolidando un aumento del 23,7% que incorpora el auxilio de transporte.

De esta manera, la asignación mensual básica pasó de $1.423.500 en 2025 a $1.746.882 en 2026, lo que sitúa el ingreso total con auxilio de transporte en un monto de $2.000.000.

El salario mínimo de 2026 definido por el Gobierno representa un aumento nominal de $327.405 frente a 2025 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En febrero de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro tuvo que expedir el Decreto 0159 que dejó fijado de manera transitoria el salario mínimo de 2026 en $1.750.905, con un alza de 23%, mientras el Consejo de Estado resolvía de fondo la legalidad del documento expedido en diciembre de 2025 y el presidente volvió a vincular esa discusión con el futuro de las reformas a la salud y la pensión.

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El nuevo acto administrativo empezó a regir hasta que el Consejo de Estado emitiera una sentencia por el proceso de nulidad que estaba en curso buscando evitar un vacío normativo sobre el salario mínimo legal mensual vigente durante 2026.

El decreto precisaba que el tribunal ordenaba expedir y publicar un nuevo acto con el porcentaje transitorio de aumento y su valor.

La cifra definida implicó un aumento nominal de $327.405 frente a 2025. El texto oficial también sostiene que el salario fijado en diciembre ya se venía aplicando desde el 1 de enero de 2026, lo que, según el acto, produjo situaciones jurídicas consolidadas que fueron consideradas al momento de adoptar el porcentaje transitorio.

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La metodología del decreto incorporó inflación esperada, productividad, aporte de los salarios al ingreso nacional, contribución mixta y crecimiento del PIB para sustentar el alza de 23,7% - crédito Ministerio de Trabajo

De acuerdo con el propio decreto, la decisión respondió al Auto del 12 de febrero de 2026 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, emitido dentro de un proceso de nulidad.

La orden judicial dispuso que la suspensión provisional del decreto previo solo operaría desde la publicación del nuevo acto. El decreto presentó esa medida como una solución temporal de seguridad jurídica.

El acto administrativo también apoyó su argumentación en el artículo 53 de la Constitución, que reconoce el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil. A partir de ese principio, el decreto define lo “vital” como la suficiencia del ingreso para contribuir a condiciones de vida dignas del trabajador y de su núcleo familiar.

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El Gobierno sostuvo además que la fijación del salario mínimo no dependía solo de variables económicas. El texto añadía que esa decisión debería armonizarse con la función social de la empresa, la equidad y la justicia social dentro del Estado Social de Derecho.