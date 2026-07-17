Viuda de Joan Sebastián Durán habló por primera vez sobre el operativo de ICE en Estados Unidos en el que mataron al colombiano: “Lo que más soñaba era ser papá”

Karolina Rojas afirmó que no sabe qué decirle a su hija de tres años tras el asesinato de su padre por parte del ICE - crédito @cristina_corujo/X

La ciudadana colombiana Karolina Rojas habló por primera vez sobre la muerte de su pareja, Joan Sebastián Durán Guerrero, también colombiano, de 26 años, asesinado durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Biddeford, Maine, Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas presentaron el caso como una presunta confusión de identidad. El hecho dejó a su esposa y a su hija de tres años en una situación de desprotección e incertidumbre.

En una intervención pública, Rojas centró su relato en la consecuencia más inmediata de esa muerte: la ausencia del padre en la vida cotidiana de la niña. Además, dijo que cada noche su hija pregunta por él y que no encuentra la fuerza para explicarle que no volverá.

PUBLICIDAD

“Me siento tan desprotegida”, afirmó al comenzar la conferencia de prensa. La esposa del colombiano sostuvo que la pérdida no significó solo la muerte de su ser querido, sino el inicio de una etapa marcada por el vacío en el hogar y por la falta de quien era el principal sostén económico de la familia.

De acuerdo con la versión oficial, Durán Guerrero murió después de que un agente de ICE disparara contra el vehículo que conducía durante un operativo en Maine. Según las autoridades, los uniformados lo habrían confundido con otra persona que era objeto de búsqueda.

Joan Sebastián Durán Guerrero había migrado a Estados Unidos para trabajar por su familia

Esposa de Joan Sebastián Durán habló por primera vez sobre el operativo de ICE en Estados Unidos en el que falleció el colombiano - crédito EFE/@cristina_corujo/X

Karolina Rojas explicó que su esposo había migrado a Estados Unidos con la intención de trabajar y ofrecer mejores condiciones de vida a su familia. Igualmente, señaló que el nacimiento de su hija cambió por completo sus prioridades y que, desde entonces, concentró sus esfuerzos en ella.

PUBLICIDAD

“Compartimos muchos momentos, muchas aventuras, pero lo que más soñaba era ser papá. Desde el momento en que supo que tendría una princesa, todo en él cambió; siempre decía que a esa niña nada le faltaría, y así fue desde el momento en que la tuvo en sus brazos y sostuvo su pequeña mano; nunca la soltó”, dijo.

Conforme a lo expuesto en el relato, él asumía con responsabilidad el mantenimiento del hogar, salía a trabajar cada día para garantizar que a su esposa y a su hija no les faltara nada, y al volver a casa procuraba dedicar el mayor tiempo posible a la menor.

PUBLICIDAD

La niña era el centro de la vida de Durán Guerrero, aseguró su pareja, quien contó que la llamaba “Gordita” y que buscaba hacerla feliz con detalles cotidianos y con su presencia en cada etapa de su crecimiento.

Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió durante un operativo de ICE en el estado de Maine; las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del caso - crédito Antonio Sanguino/X

“Siempre trabaja para su gordita, como le decía; nunca le faltó nada. Siempre quería estar en cada paso que su gordita diera; siempre le decía: ‘Papi, quiero nuggets con papas’. Siempre la complacía en todo, nunca dejaba que su gordita se quedara con antojos. Él vivía por ella. Todo lo que él hacía era en nombre de su gordita”, expresó.

En sus declaraciones, Rojas también recordó una rutina que describió como parte de la dinámica familiar desde hacía años. Cada mañana, antes de empezar su jornada laboral, recibía una llamada de la niña, que lo saludaba y le contaba que ya estaba despierta.

PUBLICIDAD

La familia había organizado un día fijo para que padre e hija compartieran

Karolina Rojas señaló que el caso no debe quedar reducido a un expediente y exigió que se haga justicia - créditos Reuters | AP | Metropolitano Noticias/Facebook

La viuda del colombiano, en la conferencia de prensa, relató que en los días previos al operativo su esposo había comprado ropa y juguetes para la menor. También dijo que un día antes de morir la llevó al parque, en lo que hoy considera uno de los últimos recuerdos entre padre e hija.

La pareja, además, había acordado reorganizar sus horarios para reservar un espacio exclusivo para la niña. El plan era que todos los lunes por la tarde fueran un momento de encuentro familiar, pero ese primer lunes nunca llegó.

“Dos meses antes habíamos hablado de cómo sería de grande y que le daría muy duro cuando estuviera en el colegio por primera vez. Soñamos tantas cosas los tres en nuestro futuro”, recordó Rojas.

PUBLICIDAD

El momento más doloroso de su declaración llegó cuando habló de las preguntas de la menor tras la muerte de su padre. “Se suponía que desde el lunes en la tarde sería día de estar con papá, pero nunca llegó. Ahora mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá, no vendrá, y decirle: ‘Papi, te amo’. Cada noche pregunta por él, siempre dormía junto a él, y ahora no lo puede hacer”, afirmó.

La esposa de Durán Guerrero cerró su intervención con un pedido de justicia por lo ocurrido en el operativo del ICE en Biddeford. Insistió en que el caso no debe quedar reducido a un expediente y pidió que se recuerde la historia de un padre de familia que, según su relato, trabajaba cada día para sacar adelante a su esposa y a su hija.

PUBLICIDAD