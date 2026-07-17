Colombia

Embajador de Reino Unido en Colombia cumplió uno de los retos que le faltaban antes de finalizar su gestión en Bogotá: estas son las imágenes de la subida a Patios en bicicleta

Al final el tiempo del recorrido fue lo de menos para el embajador británico George Hodgson, que compartió un emprendimiento colombo-británico que exporta bocadillos a varios destinos alrededor del mundo

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Declaraciones del diplomático británico George Hodgson - créditos @embajadorbritanico | @ukincolombia/IG

Uno de los diplomáticos extranjeros más querido en redes sociales por los usuarios colombianos, el embajador del Reino Unido en Colombia George Hodgson, volvió dar de qué hablar entre los internautas luego de compartir un video en Instagram en el que mostró su pasión por el ciclismo, y cumplió uno de los retos que le faltaba por realizar en Bogotá: subir hasta el famoso Alto de Patios.

El recorrido inició en la localidad de Chapinero, norte de la ciudad, a la altura de la carrera Séptima con calle 85 y los 6,5 kilómetros de extensión conectan a la capital colombiana con el municipio de La Calera (Cundinamarca), llegando a una altura de 3.018 kilómetros sobre el nivel del mar (Msnm).

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En la publicación que se difundió el jueves 16 de julio de 2026, Hodgson acompañó el video con un mensaje: “A lo Egan Bernal, ¡cumplimos el reto de subir Patios en bici!"

créditos @embajadorbritanico | @ukincolombia/IG
Hodgson compartió el video el jueves 16 de julio de 2026 - créditos @embajadorbritanico | @ukincolombia/IG

Ya en la grabación, con uniforme, casco y montado en su bicicleta, el diplomático dijo: “Subir a Patios en bici es uno de los retos que me quedan antes de irme de Colombia. Y hoy es el día. Pero no soy para nada Egan Bernal (...) Para lograr un buen tiempo o por lo menos un tiempo respetable, voy a necesitar ayuda. Luego les cuento. ¡Vamos!”.

El video lo acompañó con un éxito musical de Carlos Vives, a modo de homenaje a los ciclistas que han dejado huella en la historia deportiva del país: El orgullo de mi patria.

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A falta de poco más de la mitad del trayecto, Hodgson hizo una pausa para recargar con un dulce tradicional colombiano y aprovechó para promocionar un emprendimiento llamado Luchos Guava Energy Blocks.

“Un buen bocadillo, el snack de siempre de los ciclistas colombianos y ahora de los británicos también, porque esta empresa colombo-británica los está exportando a Reino Unido y a otros países. Están deliciosos", afirmó el diplomático, que se llevó otro dulce para su trabajo, y agregó: “Uno más para la bajada a la embajada”

Al final, el embajador dejó una pregunta abierta a sus seguidores que, igual que él, practica actividad física: “¿Qué otro snack es perfecto para mejorar tu rendimiento en el deporte?"

créditos @embajadorbritanico | @ukincolombia/IG
El embajador británico completó el reto y provocó que los usuarios en redes sociales le expresaran mensajes de cariño y gratitud por su labor - créditos @embajadorbritanico | @ukincolombia/IG

Usuarios se sorprendieron con el anuncio de la salida del embajador George Hodgson

El caso provocó la reacción por parte de los usuarios que le expresaron por medio de comentarios a Hodgson su admiración por la pasión del británico por la cultura y las tradiciones colombianas.

“Es sin duda el embajador que más disfrutó Colombia y más trabajó por ambos Estados. Deja la vara muy en alto para el próximo”, y “Señor embajador, es una lastima que se vaya, recuerde siempre que los colombianos lo queremos mucho, muchas gracias por su gran gestión, es usted una persona muy especial un gran ser humano”, fueron algunos de los mensajes de cariño que le dejaron al diplomático.

Y es que el carisma que despertó el embajador fue tal con los connacionales, que le dejaron las puertas abiertas.

“Está siempre será su casa embajador. Gracias por amar tanto estas tierras, sus costumbres y a las personas. ¿Fiesta de despedida?" y “No deje de venir a este bello país que siempre le abrirá las puertas. Me encantó su forma de comunicar y relacionarse con la gente. Un abrazo”, fueron otros de los comentarios con los que la ciudadanía colombiana le mostró su gratitud al diplomático británico.

En uno de sus viajes como embajador del Reino Unido en Colombia, Hodgson conoció Aracataca (Magdalena), lugar de nacimiento de Gabriel García Márquez - créditos @embajadorbritanico | @ukincolombia/IG
En uno de sus viajes como embajador del Reino Unido en Colombia, Hodgson conoció Aracataca (Magdalena), lugar de nacimiento de Gabriel García Márquez - créditos @embajadorbritanico | @ukincolombia/IG

Otra de las publicaciones que los usuarios recuerdan con cariño por parte de Hodgson se realizó el 6 de marzo de 2026 para conmemorar el nacimiento del periodista, escritor y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

En esa ocasión, el embajador recordó su viaje a la tierra natal de “Gabo”, el municipio de Aracataca (Magdalena), y acompañó la fotografía que se tomó junto a la estatua del escritor con este mensaje: “¡Feliz cumpleaños al mejor! Hoy Gabo habría cumplido 99 años y, para conmemorarlo, quise recordar mi visita a Aracataca”.

Al final de su publicación, Hodgson comentó lo que fue la experiencia de caminar por algunos de los lugares que sirvieron como fuente de inspiración ara la obra del Nobel colombiano.

“Me emocionó mucho conocer la casa en la que escribió algunas de las mejores obras literarias del español y que, sin duda, representan la magia de Colombia y de su gente. Aún sigo inspirándome”, concluyó el embajador, que será recordado por no dejar de explorar elementos de la cultura colombiana alrededor del país.

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