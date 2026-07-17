Colombia

Concejala de Bogotá rechazó agresión que sufrió una mujer en Fusagasugá y criticó al taxista que no la auxilió: “Decidió ignorar”

Hay reportes no oficiales sobre la presunta desaparición de la ciudadana. La cabildante Heidy Sánchez Barreto hizo un llamado para que la víctima sea ubicada de manera inmediata

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El video de una golpiza a una mujer desata indignación. Un sujeto agredió en varias oportunidades a la ciudadana - crédito @ColombiaOscura/X

Un video de una cámara de seguridad dejó en evidencia hechos de violencia que sufrió una ciudadana en el barrio Gaitán de Fusagasugá, Cundinamarca. De acuerdo con la grabación, mientras bajaba de un taxi, un sujeto agredió físicamente a la mujer, propinándole un golpe en el rostro.

El conductor del taxi intentó avanzar, pero se detuvo, y el agresor sacó a la víctima del vehículo tomándola del cabello. El taxista se fue del sitio y las agresiones contra la mujer continuaron. El hombre la golpeó en repetidas oportunidades; recurrió a puños y patadas. Además, también utilizó su casco para infligir más daño a la víctima.

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El caso causó indignación y las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del agresor. Así lo informó la secretaria de Mujer y Género de la Alcaldía de Fusagasugá, Carolina Rico.

La secretaria de Mujer y Género de la Alcaldía de Fusagasugá, Carolina Rico, solicitó ayuda a la ciudadanía para dar con el paradeero del agresor - crédito @AlcFusagasuga/X

“La Secretaría de Mujer y Género y la administración municipal, en articulación con la Policía Nacional y todas nuestras autoridades jurisdiccionales, rechazamos enfáticamente los hechos que ocurrieron el día de ayer con una mujer fusagasugueña en el barrio Gaitán. Hemos activado todas las rutas necesarias para poder brindar apoyo psicosocial, jurídico y, en este caso, todas las rutas necesarias para dar con el paradero del agresor”, indicó la funcionaria.

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De acuerdo con información expuesta en redes sociales, la ciudadana agredida fue identificada como Mónica Pérez, aunque las autoridades no han confirmado esa información. Además, publicaron un cartel en el que se reporta su desaparición.

Concejala de Bogotá condenó hechos de violencia en Fusagasugá

La concejala de Bogotá Heidy Sánchez Barreto se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X. En ella, hizo un llamado para que la ciudadana sea ubicada tan pronto como sea posible y para que se puedan activar las rutas de protección requeridas para garantizar su seguridad. Además, solicitó a las autoridades que actúen con celeridad para que el agresor sea plenamente identificado y judicializado por estos hechos.

La mujer pidió a las autoridades dar con el agresor que estuvo a punto de asesinarla - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
La cabildante recordó que las violencias basdas en género también persisten por la omisión de la sociedad al momento de actuar - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz

Además, criticó la actitud que tuvo el taxista al percatarse de las agresiones que estaba sufriendo la mujer. “En lugar de auxiliarla o alertar a las autoridades, el conductor decidió ignorar lo sucedido y marcharse”, señaló.

La funcionaria indicó que las violencias basadas en género persisten no solo porque hay personas que cometen las agresiones, también porque hay quienes deciden no hacer nada al respecto.

Como sociedad no avanzaremos si, cuando una agresión ocurre frente a nuestros ojos, optamos por la indiferencia en lugar de proteger a la víctima. Esto también es consecuencia de una sociedad que se niega a educar desde la infancia en el reconocimiento y la prevención de las VBG, mientras intenta desviar la discusión con la inexistente “ideología de género””, indicó.

La concejala de Bogotá Heidy Sánchez Barreto rechazó las agresiones que sufrió una ciudadana en Fusagasugá - crédito @heidy_up/X
La concejala de Bogotá Heidy Sánchez Barreto rechazó las agresiones que sufrió una ciudadana en Fusagasugá - crédito @heidy_up/X

Al igual que la concejala de Bogotá, la excongresista Alexandra Vásquez instó a la ciudadanía a actuar para poder dar con el paradero de la ciudadana. De acuerdo con la exlegisladora, teniendo en cuenta las agresiones que sufrió, el nivel de riesgo que enfrenta es alto.

Alerta. Es urgente encontrarla, después de esa paliza, cualquier cosa le pudo haber pasado”, señaló.

La excongresista Alexandra Vásquez pidió celeridad para dar con el paradero de la ciudadana - crédito @alexandravasoch/X
La excongresista Alexandra Vásquez pidió celeridad para dar con el paradero de la ciudadana - crédito @alexandravasoch/X

Por su parte, la secretaría de Mujer y Género dio a conocer las líneas a través de la cuales la población puede ponerse en contacto con las autoridades competentes para informar cualquier novedad sobre el caso de la mujer agredida.

  • Secretaría de Mujer y Género: 3102842690
  • Línea de Atención de Violencias Basadas en Género: 155
  • Línea Púrpura: 3152341739
  • Estación de Policía de Fusagasugá: 3213907771

Hacemos un llamado a toda la comunidad para que nos brinden la mayor información posible para poder dar continuidad a este proceso de cierre de ciclos de violencia contra nuestras mujeres fusagasugueñas. Agradecemos cualquier información que la comunidad pueda prestarnos o brindarnos (...). Estamos para trabajar por ustedes y para erradicar las violencias basadas en género”, indicó la funcionaria.

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Heidy Sánchez BarretoMujer agredida en FusagasugáMujer desaparecidaViolencia contra la mujerColombia-Noticias

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