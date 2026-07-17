Colombia

Militares del Ejército en el Sinaí reclaman un reajuste de su partida de manutención

La institución informó que ya avanza un plan de reestructuración para corregir la inconformidad por una presunta inequidad frente a otros rangos, tras una visita del alto mando a la península

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Militares del Ejército Nacional en la Comisión Internacional del Sinaí denunciaron inconformidad por la partida mensual de manutención - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Militares del Ejército Nacional en la Comisión Internacional del Sinaí denunciaron inconformidad por la partida mensual de manutención - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Militares del Ejército Nacional asignados a la Comisión Internacional en el Sinaí denunciaron inconformidad por la partida mensual de manutención y por una presunta inequidad frente a otros rangos.

Ante esos reclamos, la institución informó que avanza en un plan de reestructuración que contempla un reajuste cercano al doble del valor actual y que se implementaría próximamente.

Según fuentes militares consultadas por Semana, el malestar fue evaluado tras una visita del alto mando a la península del Sinaí y derivó en la decisión de estabilizar el monto que reciben quienes integran la comisión.

Esas fuentes señalaron que el objetivo es que, al cierre del tercer trimestre de 2026, los soldados pasen de USD 500 a USD 900 mensuales y que los recursos salgan de la propia institución.

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El Ejército Nacional informó que avanza en una reestructuración para reajustar la manutención de la misión en el Sinaí - crédito Germán Enciso/Colprensa
El Ejército Nacional informó que avanza en una reestructuración para reajustar la manutención de la misión en el Sinaí - crédito Germán Enciso/Colprensa

El reclamo se originó porque soldados profesionales cuestionaron que, mientras a ellos se les entrega una partida menor, militares de otros rangos reciben más de USD 2.000. También afirmaron que al monto asignado se le aplicaría un descuento adicional de USD 75 por trámites bancarios.

El Ejército había informado recientemente el relevo de 139 integrantes en esa misión de mantenimiento de paz y observación multinacional en Egipto. En la ceremonia se despidió a 12 oficiales, 24 suboficiales, 102 soldados profesionales y un civil que se desempeñará como capellán.

De acuerdo con la institución, el personal permanecerá un año y ocho días, “tiempo en el cual cumplirá labores orientadas al fortalecimiento de la seguridad, la cooperación y la estabilidad en esta zona estratégica del mundo”, dice el pronunciamiento del Ejército en declaraciones citadas por Semana.

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También reportó la condecoración de nueve militares durante el acto, con distinciones como la medalla militar al Valor y la medalla militar de Servicios Distinguidos en Orden Público.

“En el marco de la ceremonia también fueron condecorados nueve militares, por su destacado compromiso, valor y entrega al servicio de la patria. Algunos de ellos recibieron la medalla militar al Valor y la medalla militar de Servicios Distinguidos en Orden Público, reconocimientos que exaltan el profesionalismo y sacrificio demostrado en cumplimiento de las misiones institucionales”, agregó la institución.

La Comisión en el Sinaí despliega militares colombianos en la MFO

La Comisión en el Sinaí alude al despliegue de militares del Ejército de Colombia en la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
La Comisión en el Sinaí alude al despliegue de militares del Ejército de Colombia en la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La “Comisión en el Sinaí” alude al despliegue de militares, como integrantes del Ejército de Colombia, para prestar servicio en la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores (MFO), una organización internacional independiente que supervisa los acuerdos de paz entre Egipto e Israel en la península del Sinaí.

La MFO no depende de Naciones Unidas (ONU), a diferencia de los cascos azules tradicionales. Fue creada y es gestionada mediante un acuerdo conjunto entre Egipto e Israel.

El objetivo de la misión es vigilar el cumplimiento del Tratado de Paz de 1979 mediante patrullajes y tareas de vigilancia en zonas desmilitarizadas. La integran contingentes de países como Estados Unidos, Fiyi, Uruguay, Colombia y Francia.

El Ejército de Colombia integra la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores en la península del Sinaí desde el 12 de marzo de 1982 - crédito Colprensa
El Ejército de Colombia integra la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores en la península del Sinaí desde el 12 de marzo de 1982 - crédito Colprensa

El Ejército de Colombia integra la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores (MFO) en la península del Sinaí desde el 12 de marzo de 1982, como parte de su participación ininterrumpida en el mecanismo que garantiza los Acuerdos de Camp David.

“A la MFO solo van los mejores. Los que han sido heridos en combate, los que han estado en las mejores operaciones y los que para nosotros son unos héroes, pero para el país son unos soldados anónimos”, dijo en 2013 el entonces general Sergio Mantilla Sanmiguel, comandante del Ejército en declaraciones a El Tiempo.

A través del Batallón de Infantería N.º 3 Colombia, su tarea principal en el sector norte consiste en observar, verificar e informar el cumplimiento del tratado de paz entre Egipto e Israel.

Así mismo agregó, “Cuando entramos, en una caravana de diez camiones, no había nada. Nada. Ni siquiera alojamientos o medios de comunicación. Nuestra primera acción fue observar, a principios de abril de ese año, cómo se bajaba del asta la bandera israelí y los egipcios izaban la suya. Fue un momento histórico”.

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