Colombia

Caso Joan Sebastián Durán: embajador de Colombia en EE. UU. afirmó que gobierno entrante no preguntó por el crimen del connacional en operativo de ICE

Así lo señaló el diplomático Daniel Garcia-Peña, luego del encuentro que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, en representación de Abelardo de la Espriella, sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca (Washington D. C.) el jueves 16 de julio de 2026, tres días después del caso registrado en Maine

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El diplomático colombiano explicó la razón por la que el cuerpo de Durán Guerrero no ha podido repatriarse hasta el momento - créditos archivo Christian Castillo M. / Colprensa | Red social Facebook | @jrestrp/X
El diplomático colombiano explicó la razón por la que el cuerpo de Durán Guerrero no ha podido repatriarse hasta el momento - créditos archivo Christian Castillo M. / Colprensa | Red social Facebook | @jrestrp/X

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, expresó su inconformidad ante la falta de respuestas por parte de las autoridades estadounidenses frente al crimen del ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en medio de un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Biddeford (Maine), así como por la ausencia de pronunciamientos del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella sobre el caso.

En entrevista con La FM, García-Peña expuso las gestiones diplomáticas adelantadas y cuestionó la postura de las nuevas autoridades colombianas respecto a este y otros incidentes recientes en territorio estadounidense.

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El diplomático explicó que la Cancillería activó los canales diplomáticos desde el momento en que se conoció la muerte de Durán Guerrero durante un procedimiento que, según se ha podido conocer hasta el momento, no tenía al connacional como el objetivo del despliegue por parte de los funcionarios.

“Desde el primer día también desde la embajada hicimos las notas de protesta y de esclarecimiento (...) pero hasta el día de hoy no ha habido respuesta, no ha habido ninguna comunicación”, aseguró García-Peña. Según relató, el Consulado de Colombia en Boston estableció contacto inmediato con la familia y envió varias notas diplomáticas dirigidas tanto al Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) como al Departamento de Justicia.

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El embajador hizo hincapié que, hasta el momento, las autoridades estadounidenses únicamente han confirmado la recepción de las comunicaciones oficiales, pero no han ofrecido detalles sobre el avance de la investigación.

“Hay un reclamo desde el Congreso y hasta ahora no han dicho absolutamente nada”, declaró el doplomático colombiano, al recordar que incluso congresistas republicanos e independientes del estado de Maine han solicitado explicaciones sobre el procedimiento que resultó en la muerte del colombiano.

Por qué no se ha podido repatriar el cuerpo de Joan Sebastián Durán a Colombia

El embajador Daniel García-Peña también informó que el cuerpo del joven Joan Sebastián Durán Guerero aún no ha podido ser repatriado, dado que hace parte del material probatorio de la investigación judicial en curso.

“El cadáver es parte de una investigación en curso (...) no hay fecha exacta, eso se va a prolongar mientras las autoridades entregan oficialmente el cuerpo a la familia”, explicó el diplomático.

No obstante, él añadió que la Cancillería y el consulado acompañarán el proceso y cuentan con recursos para apoyar la repatriación una vez sea autorizada.

Embajador colombiano hizo varias aclaraciones respecto al caso del activista ‘Beto’ Coral

El embajador aprovechó la oportunidad para diferenciar el caso de Durán del ocurrido con el activista Beto Coral, aunque sostuvo que ambos reflejan el endurecimiento de la política migratoria de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con García-Peña, existe un memorando firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, que habría ordenado la captura de Coral por razones políticas.

“Es realmente insólito que un secretario de Estado prácticamente dé una orden para que arresten a Beto Coral por las expresiones políticas que está en total libertad de emitir”, comentó el diplomático.

Según el embajador, Coral cumplía con los requisitos migratorios derivados de su proceso de asilo y contaba con permiso de trabajo en Estados Unidos.

“Beto andaba en un proceso de asilo (...) había cumplido con todos los requerimientos y la juez le dio permiso de trabajo. Entonces ahí no tiene nada que ver con su estatus migratorio; es pura carreta y este memorando lo demuestra”, aseguró García-Peña que, al final, confirmó que el activista regresó a Colombia tras gestiones diplomáticas.

Los señalamientos al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento de García-Peña estuvo dirigido al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Según el embajador, los representantes del nuevo Ejecutivo sostuvieron reuniones en Washington con altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Estado, pero no abordaron el caso de Joan Sebastián Durán.

“El nuevo gobierno (...) se reunió con Marco Rubio (...) y ni mu. No ha preguntado: ‘¿Por qué mataron a nuestro ciudadano en Maine?’”, cuestionó el diplomático colombiano, tras la reunión que mantuvo el vicepresidente José Manuel Restrepo con el secretario de Estado Marco Rubio.

García-Peña consideró relevante que el nuevo gobierno aclare si comparte la política migratoria de la administración Trump.

“Hay que preguntarle al nuevo gobierno si están de acuerdo con ellos (...) el gobierno de Abelardo de la Espriella, su canciller, sus ministros y su vicepresidente no dijeron nada”, aseveró el embajador colombiano.

A pesar de las diferencias políticas y del contexto de transición, el diplomático expresó su convicción sobre la importancia de preservar y fortalecer la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

“Estoy convencido de que esta relación entre los dos países hay que guardarla, hay que cuidarla y hay que seguir trabajando juntos”, concluyó García-Peña, quien también confirmó que hasta ahora no ha existido contacto oficial con la delegación del nuevo gobierno para realizar el proceso de empalme.

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