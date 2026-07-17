Petro aseguró que la habilitación para salud del San Juan de Dios no sería expedida por decisión de Galán: “No le haga daño a Bogotá”

El presidente Petro afirmó que no se le permitió al Gobierno hacer una auditoría en el San Juan de Dios - crédito @petrogustavo/X

En el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el 15 de julio de 2026, el presidente Gustavo Petro aseguró que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, impidió que el Gobierno adelantara una auditoría en el hospital San Juan de Dios.

“El alcalde de Bogotá, en su abelardismo, le impide la entrada al San Juan de Dios cuando fuimos nosotros los que financiamos el arreglo del San Juan de Dios, que va en proceso. Un alcalde no puede prohibirle al presidente de la República ir a auditar en qué se gasta el dinero público nacional”, precisó el mandatario en el encuentro con su gabinete.

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El 17 de julio, a través de una publicación que hizo en su cuenta de X, el jefe de Estado ahondó en sus declaraciones. Según precisó, presuntamente, el mandatario local tendría pensado no expedir la habilitación para salud del hospital.

Advirtió que la falta de dicha habilitación constituiría un enorme detrimento patrimonial, de más de un billón de pesos. En consecuencia, envió un mensaje al alcalde Carlos Fernando Galán para que se haga la gestión de la habilitación.

“No le haga daño a Bogotá Colombia y las víctimas de la violencia que usted y yo somos víctimas. Expida usted la habilitación para abrir servicios de salud al Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Pido a la víctimas de la violencia estar atentas a la movilización si buscan acabar los avances en reparación de la víctimas de la violencia y su justicia para la verdad (sic)”, señaló.

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