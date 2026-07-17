Comer fuera de casa en Colombia cuesta más: crecen las experiencias gastronómicas de mayor valor

El informe de Delectatech analizó más de 240.000 establecimientos gastronómicos en Colombia-crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El panorama gastronómico en Colombia está cambiando: salir a comer ya no representa el mismo gasto de hace unos años y los consumidores parecen estar dispuestos a pagar más por experiencias diferentes. Nuevas propuestas culinarias, productos especializados y establecimientos con ofertas premium están impulsando un aumento en el valor promedio de las visitas a restaurantes y otros negocios de alimentos.

Un informe reciente reveló que el gasto promedio de los colombianos al consumir comida fuera del hogar alcanzó los $44.910, una cifra que refleja una transformación en los hábitos de consumo. El crecimiento estuvo marcado por categorías como el café de especialidad, el sushi, los productos del mar, la masa madre y la coctelería, opciones que ganaron espacio entre quienes buscan propuestas más elaboradas.

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El sushi se consolidó como una de las categorías con mayor crecimiento dentro del consumo fuera del hogar-crédito Colprensa - Álvaro Tavera

Los datos hacen parte de la “Radiografía del Foodservice en Colombia 2026”, elaborada por Delectatech, una compañía FoodTech dedicada al análisis del sector de hoteles, restaurantes y catering (Horeca) mediante herramientas de inteligencia artificial. La investigación utilizó información recopilada a través de FoodRadar, plataforma propia de Delectatech, y revisó 240.011 establecimientos gastronómicos ubicados en los 32 departamentos del país. Para el análisis se tuvieron en cuenta millones de reseñas, menús, imágenes, directorios y diferentes fuentes públicas.

Uno de los principales hallazgos del estudio fue el incremento del valor promedio de consumo. El gasto por salida a comer creció 14,2% en comparación con el año anterior y superó el aumento registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para restaurantes y hoteles, según las mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Además, los establecimientos con consumos superiores a $80.000 tuvieron un crecimiento significativo. Este segmento aumentó 112%, mientras que los negocios con precios más bajos perdieron participación dentro del mercado nacional.

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El análisis también mostró que la actividad gastronómica continúa concentrada en algunas regiones. Los cinco departamentos con mayor número de establecimientos reúnen el 54,6% del mercado colombiano. Bogotá lidera la lista con 41.065 locales, seguida por Antioquia con 32.686, Valle del Cauca con 22.595, Cundinamarca con 22.049 y Santander con 12.814 establecimientos.

Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran una parte importante de la oferta gastronómica del país- crédito Colprensa

En cuanto a las ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga concentran el 32,9% del sector, con más de 78.000 negocios dedicados a la venta de alimentos y bebidas. Más allá de la cantidad de establecimientos, el informe destacó una modificación en la forma en que los consumidores gastan su dinero. La tendencia apunta hacia una mayor búsqueda de experiencias diferenciadas y productos con mayor valor agregado.

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Según Delectatech, los restaurantes con precios inferiores a $20.000 redujeron su presencia en 6,2%, mientras que aquellos con consumos entre $20.000 y $40.000 cayeron 11,4%. En contraste, los establecimientos con tickets entre $60.000 y $80.000 crecieron 63%, y los que superan los $80.000 aumentaron más del doble.

Por ciudades, Cartagena registró el gasto promedio más alto con $62.681 por persona, seguida de Barranquilla con $51.667 y Medellín con $50.543. El comportamiento del consumidor también se refleja en las nuevas preferencias gastronómicas. Los platos frescos, internacionales y considerados premium ganaron protagonismo frente a opciones más tradicionales.

Los consumidores colombianos muestran mayor interés por experiencias culinarias con productos premium y propuestas innovadoras - crédito Celele

Productos como sushi, atún, salmón y langosta presentan mayor presencia en la oferta gastronómica, mientras que en panadería crecen alternativas como la masa madre y los panes artesanales. El café también se convirtió en uno de los protagonistas de esta transformación. La categoría de café y té aumentó 12%, mientras que el café de especialidad registró un crecimiento del 69,5%.

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En bebidas alcohólicas, el estudio identificó otro cambio de comportamiento. El consumo general de alcohol disminuyó 4,1% y la cerveza cayó 3,4%, mientras toman fuerza propuestas relacionadas con la coctelería y experiencias de consumo más específicas. Para los consumidores, pagar más parece estar relacionado con recibir una experiencia que justifique el precio. Sin embargo, este nuevo escenario también aumenta las exigencias hacia los establecimientos.

Colombia obtuvo una satisfacción promedio de 8,32 sobre 10, una cifra superior a la registrada en México y cercana a la de España. Aun así, el indicador tuvo una reducción anual del 1,5%, lo que plantea un desafío para los negocios gastronómicos: mantener la calidad mientras aumentan los precios. En la medición por ciudades, Barranquilla obtuvo la mejor calificación con 8,47 sobre 10, seguida de Cartagena con 8,39, Medellín con 8,35, Cali con 8,28, Bucaramanga con 8,20 y Bogotá con 8,04.

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