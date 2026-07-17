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Este es es fondo de inversión colombiano en el que invirtió J Balvin: conecta a Latinoamérica con empresas tecnológicas de Estados Unidos

La gestora colombiana informó que el vehículo con foco en tecnología de Estados Unidos ya supera los USD 20 millones en compromisos y que sumará un esquema adicional para entrar en compañías del sector

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La family office de J Balvin ingresó como inversionista de Veronorte en el Fondo de Fondos II, que supera los USD 20 millones en compromisos para tecnológicas de Estados Unidos - crédito Carlos Osorio/Reuters
La family office de J Balvin ingresó como inversionista de Veronorte en el Fondo de Fondos II, que supera los USD 20 millones en compromisos para tecnológicas de Estados Unidos - crédito Carlos Osorio/Reuters

La family office de J Balvin se sumó como inversionista de Veronorte en su Fondo de Fondos II, una apuesta con exposición a tecnológicas de Estados Unidos que ya supera los USD 20 millones en compromisos y que se complementará con un nuevo vehículo para invertir de forma directa en empresas del sector.

En paralelo, la firma colombiana prepara un Fondo de Coinversiones con una meta de entre USD 8 millones y USD 10 millones para entrar en alrededor de 10 a 12 compañías.

El movimiento llegó en un momento de contracción para la industria regional: hasta el 30 de junio solo se habían constituido ocho fondos de capital de riesgo en América Latina, frente a 21 en todo 2025 y 65 en 2022, según datos de PitchBook.

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La participación del cantante no fue detallada en monto. Veronorte tampoco confirmó si su aporte se extenderá al nuevo vehículo anunciado por la gestora.

Un family office es una estructura que administra el patrimonio, las inversiones y otros asuntos financieros de una familia. En este caso, ese esquema le permite al artista participar en una cartera de fondos de capital de riesgo en lugar de invertir por separado en cada empresa.

Veronorte prepara un Fondo de Coinversiones de entre USD 8 millones y USD 10 millones para invertir de forma directa en 10 a 12 compañías - crédito Veronorte
Veronorte prepara un Fondo de Coinversiones de entre USD 8 millones y USD 10 millones para invertir de forma directa en 10 a 12 compañías - crédito Veronorte

Según Forbes Colombia, la estrategia de la firma consiste en canalizar capital latinoamericano hacia los principales fondos estadounidenses de venture capital para dar acceso a portafolios donde figuran algunas de las startups más relevantes del mercado.

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La publicación informó a comienzos de 2026 que el Fondo de Fondos I había reunido USD 19,6 millones de Grupo Cibest/Bancolombia, el fondo patrimonial de la Universidad Eafit y otros 58 inversionistas, en su mayoría family offices de Medellín.

La firma reportó ahora inversiones en 25 fondos, exposición a unas 600 empresas y más de USD 100 millones ejecutados en el mercado estadounidense. En esos portafolios aparecen OpenAI, Anthropic y SpaceX, aunque la exposición se produce de manera indirecta, a través de los fondos en los que Veronorte colocó recursos.

La gestora fue fundada en Colombia en 2011 por Camilo Botero y Felipe Valencia. En su primera etapa administró programas de capital de riesgo corporativo junto con Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa para invertir en startups interesadas en expandirse hacia América Latina y desarrollar tecnologías aplicables a los negocios de esos conglomerados.

Después cambió de enfoque y se concentró en fondos estadounidenses de capital de riesgo. La firma está registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos como asesor privado extranjero.

Felipe Valencia explicó en una entrevista que el acceso a estas compañías depende cada vez más del mercado privado: “Las compañías están permaneciendo privadas porque hay capital disponible en el mercado privado”. Y agregó: “La única manera de acceder a estas nuevas compañías es a través del venture capital”.

El Fondo de Fondos, Veronorte, fue fundado en Colombia en 2011 por Camilo Botero y Felipe Valencia - crédito Veronorte
El Fondo de Fondos, Veronorte, fue fundado en Colombia en 2011 por Camilo Botero y Felipe Valencia - crédito Veronorte

A diferencia de un fondo de fondos, que distribuye recursos entre varios gestores para diversificar el riesgo, el Fondo de Coinversiones concentrará el capital en un grupo más acotado de compañías.

La estructura aumenta la exposición al desempeño individual de cada empresa, pero también permite entrar de forma directa en las apuestas que Veronorte y sus socios consideran de mayor potencial.

Camilo Botero, cofundador y managing partner de la firma, sostuvo que la decisión surge de la experiencia acumulada en los últimos tres años: “Tras evaluar decenas de oportunidades de coinversión durante los últimos tres años, nuestro análisis indica que existe una ventaja competitiva en coinvertir con nuestros gestores”.

Dos personas observan una pantalla holográfica con un mapa urbano, datos gráficos, imágenes de drones de vigilancia y representaciones de componentes digitales.
La exposición de Veronorte a empresas como OpenAI, Anthropic y SpaceX se realiza de forma indirecta a través de fondos de capital de riesgo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Antes de lanzar ese vehículo, la firma ya había hecho operaciones de ese tipo con recursos propios. Entre las empresas mencionadas por la gestora aparecen Positron, fabricante de procesadores para ejecutar modelos de inteligencia artificial; Perplexity, plataforma de búsqueda y desarrollo de agentes de IA; y Coreshell, dedicada a tecnologías para elevar la capacidad y reducir el costo de las baterías.

Coreshell asegura que sus ánodos de silicio metalúrgico pueden aumentar en 30% la capacidad de las baterías y reducir sus costos hasta en 25%. Botero también mencionó oportunidades de coinversión evaluadas en compañías como Anthropic, Cursor, Radiant, Aalo y Saronic.

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