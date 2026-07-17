Colombia

Caso Joan Sebastián Durán: la Defensoría pidió una investigación “independiente” para esclarecer el crimen del colombiano baleado por agente de ICE

En medio de la indagación que se adelanta en cabeza del FBI, la Defensoría del Pueblo en Colombia pidió que las pesquisas sean imparciales y exhaustivas tras el hecho violento que se reportó en Biddeford, Maine, Estados Unidos

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El crimen de Durán Guerrero se reportó la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos @DefensoriaCol/X | Red social Facebook
El crimen de Durán Guerrero se reportó la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos @DefensoriaCol/X | Red social Facebook

Luego de que la embajada de Colombia en Estados Unidos envió una nota formal al gobierno norteamericano para solicitar detalles sobre el operativo en el que un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) impactó de bala al ciudadano Joan Sebastián Durán Guerrero, la mañana del lunes 13 de julio de 2026, en una calle de Biddeford, en el estado de Maine, a las peticiones se sumó la Defensoría del Pueblo, además del presidente Gustavo Petro.

“Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares, amigos y seres queridos”, señala el mensaje de la entidad al inicio del escrito, además de recalcar que “desde el momento en que se conocieron los hechos, solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores información sobre las acciones adelantadas por el Gobierno colombiano frente a este caso”.

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La Defensoría compartió la declaración vía X la mañana del viernes 17 de julio - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría compartió la declaración vía X la mañana del viernes 17 de julio - crédito @DefensoriaCol/X

En la misma publicación se confirmó que desde la Cancillería se le indicó a la Defensoría que “la red consular de Colombia en los Estados Unidos realiza gestiones ante las autoridades de ese país para obtener información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento y el avance de las investigaciones, además de brindar asistencia y acompañamiento consular a sus familiares”.

Por todo lo anterior, desde la institución colombiana se hizo una petición expresa a las autoridades estadounidenses que lideran las pesquisas para aclarar lo que sucedió.

“Solicitamos a las autoridades competentes de los Estados Unidos que adelanten una investigación pronta, independiente, imparcial, exhaustiva y transparente que permita esclarecer plenamente las circunstancias en las que falleció Joan Sebastián y establecer las responsabilidades a que haya lugar, con pleno respeto de las garantías procesales y los derechos de sus familiares”, reza en la parte final de la publicación.

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Desde la Defensoría se añadió que se continuará “con el seguimiento a este caso”, dentro de las “competencias constitucionales, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos humanos de los colombianos en el exterior”, finaliza el mensaje de la institución, que soportó esta última declaración amparada en el Art. 282.1 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

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