Colombia

Cinco jóvenes de Ciudad Bolívar en Bogotá fueron elegidos para participar en un campamento de la NASA: piden ayuda para completar los gastos de viaje a EE. UU.

El grupo de estudiantes de la Biblioteca de la Creatividad, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, necesita recaudar los fondos finales para asistir a una expedición educativa en Norteamérica. Uno de los objetivos con la experiencia sería compartir los aprendizajes con su comunidad en Quiba Alta

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De izquierda a derecha: Julieth, Haylin, Luz Adriana, Emili y Yeison - crédito Biblioteca de la Creatividad
De izquierda a derecha: Julieth, Haylin, Luz Adriana, Emili y Yeison - crédito Biblioteca de la Creatividad

Cinco jóvenes que viven en la localidad de Ciudad Bolívar, una de las zonas periféricas y rurales más vulnerables de Bogotá, están a punto de cumplir un sueño: viajar al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Estados Unidos para participar en una expedición educativa tras haber ganado una convocatoria internacional.

Sin embargo, la meta aún no está asegurada. A través de una campaña de financiación colectiva en la plataforma GoFundMe, buscan recaudar los 7 millones de pesos colombianos que les faltan para cubrir los gastos de su viaje.

El grupo está conformado por Yeison, Julieth, Luz Adriana, Haylin y Emily, estudiantes de la Biblioteca de la Creatividad, un espacio comunitario fundado en las colinas del sector de Quiba Alta.

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Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Biblioseo y dirigida por Iván Triana, tiene como objetivo combatir la “pobreza mental” a través de la educación, el liderazgo y la creatividad.

En este sector de Bogotá, de acuerdo con lo que señaló en declaraciones Triana, solo alrededor del 2% de los jóvenes logra ingresar a la universidad, pero el trabajo de la biblioteca ha permitido que el 95% de sus participantes termine la secundaria y varios continúen estudios técnicos o universitarios.

La inspiración para esta expedición surgió en enero de 2024, cuando los jóvenes leyeron juntos el libro El niño que tocó las estrellas, la historia del astronauta José Hernández, hijo de migrantes mexicanos que llegó a la NASA. Al finalizar la lectura, se preguntaron: “¿Por qué no nosotros?”. Así nació la iniciativa Expedición Hacedores a la NASA.

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- crédito captura de pantalla GoFundMe / sitio web
- crédito captura de pantalla GoFundMe / sitio web

Cada uno de los integrantes tiene un proyecto con impacto en su comunidad

De acuerdo con lo que se menciona en la campaña publicada en el sitio web, Yeison combina arte y tecnología y está desarrollando una solución basada en inteligencia artificial para resaltar los proyectos de otros jóvenes.

Julieth se especializa en turismo sostenible y diseña una propuesta para promover su territorio.

Luz Adriana trabaja con su madre en proyectos de identidad rural, defendiendo el conocimiento propio del campo.

Haylin, destacada en excelencia académica, enseña robótica a niños y aspira a estudiar Negocios Internacionales.

Emily, apasionada por las matemáticas y el atletismo, lidera el reciclaje de plásticos y quiere conocer cómo los problemas matemáticos posibilitan las misiones espaciales.

El viaje no solo es una oportunidad única para estas jóvenes, sino una inversión que la comunidad planea multiplicar.

Tras la expedición, los “hacedores” documentarán la experiencia en un libro y un documental de acceso libre para escuelas de Ciudad Bolívar y otras zonas rurales. Además, cada participante se compromete a liderar talleres y charlas en sus colegios y otras instituciones aliadas, llevando los aprendizajes de la NASA a cientos de niños y adolescentes.

Queda menos de una semana para completar la meta - créditos @fundaciondreamsteam/IG | @bibliotecadelacreatividad/IG
Queda menos de una semana para completar la meta - créditos @fundaciondreamsteam/IG | @bibliotecadelacreatividad/IG

Qué hace falta para cubrir los gastos del viaje a la NASA

El presupuesto del viaje, que cubre vuelos, alimentación, alojamiento y actividades, asciende a 80 millones de pesos colombianos (aproximadamente 20.000 dólares).

Gracias a su propio esfuerzo y al apoyo local, los estudiantes han recaudado la mayor parte de los fondos mediante la venta de llaveros hechos con plástico reciclado, mermeladas y la ejecución de proyectos de robótica, además de gestionar sus propios pasaportes y visas, a través de recursos que obtuvieron a través de Vaki.

Ahora, solo les falta reunir los 7 millones de pesos restantes para hacer realidad la expedición.

“Este proyecto nació de la inspiración de un libro y buscamos demostrar que los sueños pueden convertirse en proyectos que se cumplen”, detalló Triana, director de la fundación.

La campaña en GoFundMe invita a invertir en este sueño compartido, que no termina con el viaje, sino que busca sembrar nuevas oportunidades y transformar la vida de más de 1.200 niños y jóvenes de la comunidad, reafirmando que los límites pueden superarse cuando hay unión, creatividad y educación.

“Ellos van a recibir un entrenamiento de astronauta y eso va a ser una experiencia espectacular para ellos. Y van a estar en un campamento en una competencia de robótica, de programación, en donde no solamente van a implementar todo lo que han aprendido, sino que adicionalmente van a aprender nuevas cosas, se van a enfrentar a nuevos retos”, agregó Triana.

Si usted desea colaborar con una donación, puede hacerlo a través de la dirección web https://gofund.me/5a25586fe y allí podrá encontrar mayores detalles de la iniciativa.

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