Colombia

Denuncian que el joven Juan Sebastián Romero fue asesinado por su jefe mientras trabajaba en Bogotá

Según sus familiares, antes de su muerte había manifestado por escrito su intención de renunciar debido al presunto acoso laboral que padecía

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Juan Sebastián Romero, presuntamente asesinado a manos de su jefe en Bogotá - crédito redes sociales
Juan Sebastián Romero, presuntamente asesinado a manos de su jefe en Bogotá - crédito redes sociales

El diseñador gráfico Juan Sebastián Romero murió en Bogotá tras recibir un disparo en el pecho el 26 de junio de 2026 dentro de la empresa donde trabajaba en la localidad de Fontibón. Su familia reclama que el caso sea investigado como homicidio doloso y no culposo, mientras la persona vinculada al proceso permanece en libertad.

La preocupación de sus allegados está centrada en la calificación penal del hecho y en el acceso a la principal prueba. Según Noticias Caracol, la fiscal encargada ordenó entrevistas y recolección de posibles pruebas, pero la familia denuncia que no ha podido ver el único video que registró lo ocurrido.

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Romero Macías, de 39 años y oriundo de Honda, Tolima, trabajaba desde hace varios años en una empresa del occidente de Bogotá como diseñador de dos marcas. Según sus familiares, antes de su muerte había manifestado por escrito su intención de renunciar debido al presunto acoso laboral que, según ellos, padecía.

Vista aérea de una pistola semiautomática de color negro con empuñadura texturizada, colocada sobre una superficie de tablas de madera clara.
El diseñador gráfico Juan Sebastián Romero murió en Bogotá tras recibir un disparo en el pecho el 26 de junio de 2026 dentro de la empresa donde trabajaba en la localidad de Fontibón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Diego Romero, hermano de la víctima, relató que, de acuerdo con una grabación que estaría en poder de la Fiscalía, Juan Sebastián se encontraba en la oficina junto a su jefe, Jonathan Trujillo, dueño de la empresa. Durante unos 10 a 15 minutos, esa persona habría manipulado un arma que supuestamente era traumática, aunque no se ha establecido si tenía modificaciones, hasta que le apuntó al pecho y disparó.

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Después del disparo, persisten dudas sobre lo sucedido. Fue trasladado a un centro asistencial por su jefe, que luego abandonó el lugar. La familia supo lo ocurrido a través de una llamada a la novia de la víctima, en la que, según Diego Romero, el jefe le dijo: “Allá dejé a Juan y yo estoy con mi abogado”.

No hay certeza sobre si llegó con signos vitales al centro médico, aunque el personal de urgencias informó a la familia que ya no estaba con vida al ingresar.

Diego Romero sostiene que el hecho no puede considerarse un accidente. Declaró: “Este es un personaje que ya tiene más de 40 años, que está consciente (...) estuvo casi 15 minutos al lado de mi hermano y después va, le apunta, le dispara y lo mata”.

Un individuo dispara un arma de fuego hacia otro en un espacio interior - crédito
Un individuo dispara un arma de fuego hacia otro en un espacio interior - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia rechaza que el caso se trate como homicidio culposo y exige que se investigue como homicidio doloso, solicitando celeridad y transparencia a la Fiscalía. También cuestiona la negativa de la fiscal a permitirles acceso al video del momento de los hechos, al considerar que es fundamental para esclarecer lo ocurrido.

Respecto al entorno laboral, el hermano de la víctima indicó que Juan Sebastián le había contado en varias ocasiones las condiciones que enfrentaba en la empresa: “Me ha tocado demostrar que no le pagaban, lo trataban mal en el trabajo. Él se quería ir, lo había manifestado por escrito en ocasiones”.

La marca Amateur, con la que Sebastián colaboró durante ocho años, lamentó su muerte, indicó que ha mantenido reserva por respeto a la investigación y expresó su disposición para colaborar con las autoridades.

Mientras el proceso judicial sigue sin una definición y el vinculado permanece en libertad, la familia también destaca la huella personal de Romero. Según su hermano, el vínculo de Juan Sebastián con el skate permitió acercar a niños a una comunidad alejada de las malas influencias.

Al funeral asistieron centenares de personas de Colombia y Estados Unidos. “Era gente que reconocía que Juan era una muy buena persona”, dijo su hermano. “Alguien hace poco me decía que las buenas personas duran poco, entonces yo me quedo con las buenas cosas de él”.

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