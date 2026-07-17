Colombia

Partido Verde, En Marcha y Aico respaldan a Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado

La decisión fortalece la candidatura impulsada por el presidente electo Abelardo De la Espriella, de cara a la elección de la mesa directiva del Congreso el próximo 20 de julio

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Alfredo Deluque, senador de la república - crédito Prensa Senado
Alfredo Deluque, senador de la república - crédito Prensa Senado

La coalición de Alianza Verde, En Marcha y Aico confirmó este viernes 17 de julio de 2026 que, por decisión mayoritaria, respaldará al senador Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado, a pocos días de la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 20 de julio.

El apoyo de esas bancadas supone ocho votos adicionales para el candidato del presidente electo Abelardo De la Espriella, en una disputa en la que el Centro Democrático impulsa al senador Honorio Henríquez y mantiene la intención de llevar la elección a la plenaria.

El jueves 16 de julio, Cambio Radical, el Partido de La U y Salvación Nacional también oficializaron su respaldo a Deluque, con el objetivo de consolidar un bloque para asegurar el control de la mesa directiva de la corporación.

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En el conteo político preliminar, Alfredo Deluque tendría asegurados, al menos sobre el papel, los respaldos de Salvación Nacional (4 votos), el Partido de La U (10), el Partido Conservador (10), Cambio Radical (7) y la Coalición Alianza por Colombia (11).

Además, versiones conocidas en el Congreso señalan que algunos senadores del Partido Liberal e incluso del Pacto Histórico también votarían a favor de su candidatura.

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