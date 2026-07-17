Cerraron clínica que se habría negado a atender a mujer embarazada en Cartagena: terminó teniendondo a su hijo en plena calle

Cartagena cierra de forma temporal la Clínica Crecer tras el parto de una mujer en la calle - crédito @dumek_turbay/X

Un profundo rechazo ha generado en Cartagena el caso de una mujer que dio a luz en plena vía pública, frente a las instalaciones de una clínica, luego de que presuntamente no recibiera atención médica oportuna cuando llegó en trabajo de parto.

El episodio, registrado en video y difundido en redes sociales, motivó la intervención inmediata de las autoridades sanitarias y la decisión de cerrar temporalmente el centro asistencial mientras avanzan las investigaciones.

La medida fue anunciada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el cual calificó lo ocurrido como un hecho injustificable y reiteró que la atención de urgencias a mujeres gestantes no puede ser negada bajo ninguna circunstancia. Paralelamente, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó la apertura de una indagación para establecer las responsabilidades del caso.

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“Servicios de la Clínica Crecer, involucrada en una situación INJUSTIFICADA y reprochable donde una gestante dio a luz afuera de sus instalaciones por falta de atención oportuna fueron ¡CERRADOS! (sic)”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

La Alcaldía de Cartagena ordenó el cierre temporal de servicios de la Clínica Crecer mientras avanzan las investigaciones - crédito @dumek_turbay/X

Según la información conocida hasta el momento, la mujer, de nacionalidad extranjera, llegó hasta la Clínica Crecer buscando atención porque ya se encontraba en trabajo de parto. Sin embargo, de acuerdo con las denuncias conocidas, no habría sido admitida en el centro médico, por lo que permaneció varios minutos esperando asistencia mientras las contracciones aumentaban.

La situación terminó agravándose cuando el parto se desencadenó en el andén de la institución. Ante la ausencia de atención inmediata, familiares y personas que se encontraban en el lugar tuvieron que auxiliarla mientras daba a luz sobre el pavimento.

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Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando indignación entre los ciudadanos y cuestionamientos sobre el manejo brindado por el centro asistencial frente a una urgencia obstétrica.

Fue por eso que el alcalde Dumek Turbay informó que el Distrito, a través de las autoridades competentes, ordenó el cierre temporal de los servicios de la Clínica Crecer involucrados en el caso, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes. Además, rechazó de manera contundente la situación.

Dumek Turbay rechaza el caso de la gestante que dio a luz afuera de una clínica y anuncia apoyo legal - crédito @dumek_turbay/X

“E insisto con vehemencia: la atención médica de urgencia para menores de edad, adultos mayores, personas en condición de discapacidad y madres gestantes bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos de clínicas, hospitales e IPS”, manifestó el mandatario.

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El alcalde también confirmó que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buenas condiciones de salud y anunció acompañamiento institucional para la mujer.

“La materna y su bebé gozan de buena condición de salud. Y desde la Alcaldía de Cartagena la acompañaremos con asesoría jurídica para que haya resarcimiento”, agregó Turbay.

La investigación busca establecer si hubo una negativa en la atención

Antes del cierre temporal del centro médico, el mandatario ya había reaccionado públicamente en contra de lo sucedido y ordenado al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) iniciar una inspección para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el parto.

“Recibo reporte de una mamá que al parecer no fue admitida en la Clínica Crecer y que dio a luz afuera de las instalaciones, en la calle, en el suelo. Situación inadmisible que rechazo rotundamente y que no tiene ninguna justificación”, expresó el alcalde.

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La ciudadana y su bebé se encuentran en buen estado de salud, según informó el director del Dadis, Rafael Navarro - crédito @DadisCartagena/X

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para proteger la identidad de la mujer y del recién nacido, evitando la difusión del video del momento del parto.

Qué dijo la Clínica Crecer sobre por qué no atendió a la paciente

En medio de la polémica, la Clínica Crecer emitió un comunicado en el que explicó que la sede donde ocurrió el hecho solo presta atención entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., razón por la cual, según la institución, el servicio se encontraba suspendido cuando la paciente llegó solicitando atención.

No obstante, esa explicación será evaluada por las autoridades competentes, teniendo en cuenta que la legislación colombiana establece que la atención de urgencias, especialmente en casos que comprometen la vida o la integridad de pacientes como mujeres gestantes, menores de edad o personas con discapacidad, no puede condicionarse por asuntos administrativos o de horario.

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