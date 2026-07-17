Abelardo de la Espriella designó a Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia

Silvia Tcherassi y su madre, Vera Tcherassi, con el presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito Defensores de la Patria

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó a Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad, con el objetivo de fortalecer la proyección internacional del talento colombiano.

Según De la Espriella, Silvia Tcherassi, además de ser una de las figuras de la moda y la elegancia más conocidas del mundo, puede consolidar la presencia de Colombia en los principales escenarios internacionales de diseño.

El jefe de Estado electo formalizó el anuncio a través de un comunicado oficial el 17 de julio, en el que destacó la trayectoria y los logros de la diseñadora, que ha impulsado la imagen del país en el exterior, con tiendas y talleres en Estados Unidos, Europa, el Caribe y Colombia. Además, fue la primera diseñadora latinoamericana en ser invitada a las reconocidas pasarelas de Milán.

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