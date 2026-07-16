Matador respondió a sus detractores sobre sus caricaturas dirigidas hacia las mujeres y la polémica con Paloma Valencia: “Se ‘delican’ más”

El caricaturista se amparó en la libertad de expresión y en el cargo político de las mujeres a las que hace blanco de sus sátiras para defender sus publicaciones - crédito @mevale.eva/Instagram

El caricaturista colombiano Julio César González, conocido como Matador, afirmó que no se arrepiente de sus polémicas caricaturas sobre figuras públicas femeninas y que no tiene intención de moderar su trabajo para ajustarse a las expectativas de corrección política. Lo dijo en Me Vale, el formato de entrevistas de la periodista española Eva Rey.

Ante la pregunta directa de la entrevistadora sobre por qué sus caricaturas “cascan tanto” a las mujeres, Matador respondió: “¿Por qué no?”. El caricaturista, uno de los más reconocidos de Colombia, argumentó que las mujeres que retrata ocupan cargos políticos y, en esa medida, son equiparables a los hombres en su exposición a la sátira. “Las mujeres que yo dibujo tienen cargos políticos, son iguales a los hombres, sino que la mujer, las mujeres, se ‘delican’ más”, sostuvo.

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El caricaturista defendió su postura haciendo referencia a dos episodios concretos que generaron controversia en redes sociales. En el primero, compartió un meme en el que se comparaba a la ministra de Transporte con el personaje cinematográfico E.T., de la película de Steven Spielberg de 1982.

En el segundo, recordó una sonada publicación en redes sociales con la que, valiéndose de una frase atribuida a Jaime Garzón, se refirió en enero de 2026 a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, acompañada de fotos en las que hacía mofa de su figura física:

“Yo dije que Paloma Valencia no se dirigía al país, sino que se digería al país”, recordó. Ambas publicaciones desataron críticas por considerar que atacaban el cuerpo de las funcionarias.

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Frente a esas reacciones, Matador rechazó la interpretación. “La gente no sabe leer. Yo nunca me metí con el cuerpo de ella. Una cosa es decirle: ‘Usted está gorda’ o ‘Esta mujer es gorda’, a decirle: ‘Usted es glotona’”, afirmó. Para el caricaturista, la distinción entre una crítica al físico y una crítica al comportamiento es clara, aunque reconoció que la línea puede ser difícil de trazar para parte de su audiencia.

Esta fue la segunda publicación que Matador hizo sobre el físico de Paloma Valencia - crédito @Matador000/X

Eva Rey lo confrontó con un ejemplo personal, afirmando que tampoco hubiera visto con buenos ojos ese tipo de consideración. La periodista también le preguntó si su hija y su esposa alguna vez le señalan que se pasa de la raya. Matador admitió que sí, pero lo encuadró dentro de su carácter: “Yo soy muy terco y yo no claudico en mi derecho a expresar lo que yo quiero y lo que yo siento”.

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El eje de su defensa fue la relación entre el humor y la libertad de expresión. "El humor no se puede plegar a ser políticamente correcto, porque muere“, sentenció. Ante la pregunta final de Rey —”¿Te arrepientes?“—, la respuesta fue escueta y sin matices: “No”.

Matador arremetió contra Abelardo de la Espriella y llamó “decepción brutal” a Francia Márquez

El caricaturista tachó de "Gallina" al presidente electo, y consideró una decepción la gestión de la vicepresidente durante el mandato de Gustavo Petro - crédito @mevale.eva/Instagram

En la misma entrevista, el caricaturista no ahorró críticas contra el presidente electo ni contra la vicepresidenta saliente.

Ante la pregunta de Rey sobre si le diría algo a De la Espriella, Matador fue directo: “Él es muy gallina. Él no es capaz de dar la cara. Él a los retos grandes no le sale”. El caricaturista sustentó su postura con un argumento concreto: la frecuencia con la que el presidente electo delega la interlocución pública en su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

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“¿Por qué en las giras, cuando se reúnen con el BID, cuando se reúne, supuestamente él es el nuevo presidente, por qué él siempre manda a Restrepo, el vicepresidente, a que enfrente todo? ¿Por qué no lo frentea él, si él es el presidente? Por una razón muy sencilla, porque no sabe”, afirmó.

Matador tachó de "gallina" al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - @Matador000

La entrevistadora intentó matizar la postura al señalar que rodearse de personas más expertas no es necesariamente una debilidad en un jefe de Estado, pero Matador no cedió. Para él, la cuestión no es la especialización técnica de los colaboradores, sino la ausencia del propio de la Espriella en los momentos de mayor exposición.

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“Mientras Restrepo está reunido con la banca multilateral en Estados Unidos, Abelardo de la Espriella está en Barranquilla mirando un sitio alterno, o si se va a posicionar en un cantón militar, o si le va a comprar panela al señor de la panela. Qué clase de payaso escogimos como presidente“, sentenció.

La conversación derivó hacia la vicepresidenta saliente Francia Márquez, luego de que Rey señalara que muchos críticos de Matador podrían recordarle que la figura de Márquez también brilló por su ausencia durante el gobierno de Gustavo Petro.

Ante esto, el caricaturista coincidió sin reservas: “Francia Márquez es una decepción brutal“, afirmó, y fue más allá al vincular ese fracaso con el resultado de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, en las que la fórmula del Pacto Histórico, conformada por el senador Iván Cepeda y la líder indígena Aida Quilcué, perdió ante de la Espriella por menos de un punto porcentual.

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“Uno de los grandes lastres que yo creo que tuvo la campaña de Iván es haber escogido a Aida Quilcué. Y no porque Aida Quilcué no tenga los méritos, claro, pero pesó tanto el lastre, tanto el fracaso de Francia Márquez, que eso mucha gente opacó, incluso gente de la izquierda opacó a Aida Quilcué”, explicó.

Ante la pregunta de si la derrota de Cepeda se debió más al peso negativo de Márquez que al de Petro, Matador optó por una lectura más amplia: “La figura de Petro pesa mucho, tanto en lo bueno como en lo malo. Es una sumatoria de muchas cosas”.

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