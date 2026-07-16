Colombia

Confirman que De la Espriella tendrá que lidiar con el precio de los productos y servicios y con los intereses de los bancos en su gobierno

Expertos del sector financiero advierten sobre la complejidad de las reformas necesarias y la importancia de restablecer la confianza durante el próximo ciclo político

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Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa
La inflación es clave para el aumento del salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa

La inflación en Colombia y las primeras decisiones del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella concentran la atención del mercado, con dos diagnósticos del sector financiero que apuntan a un arranque marcado por tasas elevadas, presiones sobre los precios y medidas urgentes en varios frentes.

Credicorp Capital y Citi prevén para el inicio del nuevo Gobierno un escenario de crecimiento moderado, inflación persistente y exigencias inmediatas en seguridad, salud, energía y cuentas fiscales. La primera firma proyecta un avance de 2,5% al cierre de este año y considera que 2027 será una etapa de transición, mientras Citi sostiene que la inflación seguiría por encima de la meta del Banco de la República incluso en 2027.

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Credicorp Capital señaló que las medidas prioritarias deberán tomarse desde el 7 de agosto de este año. La firma sostuvo que “los primeros resultados de las acciones que tome el gobierno entrante podrían comenzar a verse en 2028”. El diagnóstico se basa en un escenario en el que el gobierno electo deberá actuar en asuntos de alta sensibilidad para el país. Citi, por su parte, ubicó el comienzo de la nueva administración en un entorno de inflación persistente, tasas altas y necesidad de fortalecer la confianza de los inversionistas.

La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane

Proyecciones de Credicorp Capital para crecimiento e inflación

Según el economista jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, la economía colombiana crecería 2,5% al cierre de este año. Para el próximo año, el Producto Interno Bruto (PIB) tendría una variación de 2,2%.

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En inflación, la firma proyectó un nivel de 7% para 2026. El cálculo incorpora la perspectiva de un fenómeno de El Niño con alta probabilidad de llevar al país a un racionamiento energético, aunque no necesariamente generalizado en todo el territorio.

Dicho punto conecta la discusión macroeconómica con decisiones de corto plazo que el nuevo gobierno deberá encarar desde el inicio de su mandato.

Medidas prioritarias

Para Credicorp Capital, Abelardo de la Espriella debe concentrarse en las regiones, en línea con lo que anticipó el gobierno electo, y teniendo en cuenta la división en los resultados. Desde esa óptica, la prioridad es atender focos que puedan dar señales rápidas.

La firma identificó como desafíos la seguridad, la salud, la educación, el fenómeno de El Niño y las cuentas fiscales. También señaló que “las primeras ‘victorias tempranas’ podrían darse en seguridad”. Ese frente pasará por golpes contundentes para desplazar grupos armados. En salud, la prioridad estaría en hacer visibles acciones para los usuarios, como la entrega de medicamentos.

El Banco Central de Colombia enfrenta una decisión clave sobre tasas de interés en un contexto de inflación a la baja y finanzas públicas deterioradas - crédito Banco de la República
El Banco de la República mantiene alta la tasa de interés debido al alto índice inflacionario que vive Colombia - crédito Banco de la República

Otra medida rápida de la administración entrante serían las rondas petroleras. En ese terreno, las petroleras junior tendrían un papel relevante ante una eventual reactivación de la política petrolera.

Advertencia de Citi sobre inflación y tasas altas

Para Citi, “Colombia no logrará converger a la meta de inflación del Banco de la República en 2027”. El banco afirmó además que “la persistencia de las presiones inflacionarias obligará a mantener una política monetaria más restrictiva que la observada en el resto de América Latina”.

El contraste aparece también en las cifras. Mientras el equipo técnico del Banco de la República estima una inflación de 6,5% en 2026, de 4% en 2027 y un retorno al rango meta hacia finales de 2028, Citi prevé 6,2% en 2026 y 4,2% en 2027.

La entidad vinculó la desaceleración lenta de la inflación con el aumento del salario mínimo para 2026. Según su análisis, ese ajuste elevó las expectativas inflacionarias entre hogares y empresas y volvió más persistente la trayectoria de los precios. Ese cuadro llevó al banco central a actuar en una dirección distinta a la de otros países de la región. La tasa de interés de referencia subió 75 puntos básicos hasta 12%, en contraste con la flexibilización monetaria observada en otras economías latinoamericanas.

Citi indicó que Colombia mantiene las tasas de interés más altas de la región. También sostuvo que es la única entre las principales economías de América Latina, si se excluyen casos atípicos como Argentina.

La inflación será uno de los grandes reots económicos para Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, durante el inicio de su mandato - crédito Sergio Acero/Reuters
La inflación será uno de los grandes reots económicos para Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, durante el inicio de su mandato - crédito Sergio Acero/Reuters

Los retos económicos para el inicio del nuevo gobierno

Citi también advirtió que este escenario implica mayores costos de financiamiento para empresas, hogares y el Gobierno. A la vez, dificulta la recuperación del crecimiento económico en el arranque de la nueva administración. Sostuvo que “el principal reto consiste en equilibrar la necesidad de controlar la inflación mediante tasas elevadas con el impulso a la actividad económica”.

Según el mismo, el balance exigirá también avanzar en reformas fiscales que mejoren la credibilidad de la política económica y ayuden a estabilizar las finanzas públicas.

El análisis añadió que la independencia del Banco de la República seguirá como un elemento decisivo para afianzar la desinflación, estabilizar la moneda y abrir paso a un ciclo de tasas más bajas y mayor crecimiento. Aun con una moderación esperada en los próximos años, la corrección de los precios seguiría más lenta en Colombia que en buena parte de América Latina antes de alinearse por completo con la meta oficial.

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