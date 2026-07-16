Colombia

Rosa Villavicencio y su exsecretaria general resultaron vinculadas a sindicato de trajadores de la Cancillería: tendrían estos ‘beneficios’

En medio de la polémica por los nombramientos ‘exprés’ del presidente Gustavo Petro en esa cartera, también se conoció que la saliente canciller lleva más de un año vinculada a ese grupo sindical e incluso ha pedido ‘permisos’ para asistir a asambleas

Guardar
Google icon
La canciller colombiana Rosa Villavicencio considera que los aranceles ecuatorianos tienen un trasfondo ideológico y perjudican la integración regional - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Documentos indican que Rosa Villavicencio y Elvira Sanabria figuran como afiliadas al sindicato Semrex - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El reciente nombramiento ‘exprés’ de la exsecretaria general de la Cancillería Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador, ha generado inquietud entre funcionarios de la Cancillería, quienes han solicitado verificar la afiliación sindical tanto de Sanabria como de la hoy canciller, Rosa Yolanda Villavicencio.

Según documetos obtenidos por El Tiempo, ambas figuran en el listado de afiliados del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex), lo que ha encendido el debate sobre posibles beneficios asociados al fuero sindical en el contexto de transición de gobierno.

Sin embargo, el sindicato Semrex, según su presidente Francisco Burchardt Melo, descarta que la afiliación de Villavicencio y Sanabria les otorgue protección especial alguna.

“Ninguna persona con cargos directivos o que sean operadores u ordenadores del gasto pueden tener fuero sindical, tampoco si tienen subordinados. Eso es así tanto en las empresas como en las entidades. Ninguna de las dos tiene fuero sindical”, señaló el el presidente del sindicato al mencionado medio.

PUBLICIDAD

Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar es la actual secretaria general de la Cancillería y fue designada en provisionalidad como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador.- crédito Cancillería
Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar es la actual secretaria general de la Cancillería y fue designada en provisionalidad como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador.- crédito Cancillería

Las dudas surgieron tras la circulación de una denuncia enviada al comité de empalme, en la que se advertía sobre una supuesta coadministración entre la Cancillería y el sindicato, así como el otorgamiento de permisos sindicales remunerados.

Un ejemplo citado es la resolución 03802 del 19 de marzo pasado, que autorizó a varios afiliados, incluidas Villavicencio y Sanabria, a ausentarse con goce de salario para participar en una asamblea sindical.

Permisos sindicales y contexto de transición

El contexto en el que surgieron estas inquietudes incluye la reciente ola de nombramientos en misiones diplomáticas, acompañada de denuncias sobre las elevadas primas de traslado que dificultarían revertir tales decisiones.

PUBLICIDAD

Funcionarios han advertido que, si el nuevo gobierno decide devolver a quienes han sido designados recientemente antes de un año, el Estado incurriría en un cuantioso gasto público debido a la obligación de reembolsar estas primas.

Entretanto, el presidente de Semrex aseguró que la canciller Villavicencio se afilió cuando era coordinadora de un grupo interno llamado Colombia Nos Une, y que Sanabria hizo lo propio en diciembre pasado. Según Burchardt, el hecho de que ambas estén afiliadas no constituye irregularidad ni les permite conservar sus cargos ante el cambio de administración.

“La canciller Villavicencio se afilió desde hace año y medio, antes de que ocupara el cargo de ministra. Para ese momento era coordinadora de Colombia Nos Une. (...) Cuando la ministra se afilió yo le pregunté si era consciente de que nuestro sindicato tiene una postura crítica frente al gobierno”, señaló Burchardt Melo al diario nacional.

Cualquier decisión sobre la continuidad de los nombramientos dependerá del gobierno entrante, liderado por Abelardo De La Espriella. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre la revocatoria de los últimos nombramientos, aunque desde la Cancillería reconocen que el sindicato debe pronunciarse sobre estos temas.

Debate sobre blindaje y legalidad de los nombramientos

Frente a las acusaciones de buscar blindaje ante la transición política, el sindicato rechaza que la afiliación tenga ese propósito. “No somos ni oposición ni comité de aplausos”, subrayó Burchardt al referirse a los señalamientos de presunta coadministración y a las sospechas de que el sindicato funcione como mecanismo protector de funcionarios salientes.

El mismo dirigente sindical precisó que, aun si el nombramiento de Sanabria fuera objeto de demanda y un juez determinara que no cumple los requisitos, la afiliación sindical no tendría efecto alguno sobre esa decisión. Enfatizó que la presencia de funcionarios en cargos de responsabilidad dentro del sindicato es habitual y no representa una irregularidad.

En suma, la sindicalización de Rosa Villavicencio y su exsecretaria general no impide su salida tras el cambio de gobierno, ni supone un blindaje legal frente a eventuales demandas o remociones.

Las denuncias recientes parecen responder, según el sindicato, a tensiones propias de la coyuntura de relevo gubernamental y a un ambiente de sospecha sobre la gestión de recursos y beneficios en la Cancillería.

Temas Relacionados

Rosa VillavicencioCancillería ColombiaSindicato trabajadores Relaciones ExterioresElvira de las Mercedes SanabriaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Carrillo le contestó a Daniel Quintero por caso Aguas Vivas y lo culpó de la derrota del Pacto Histórico: “Los colombianos no son estúpidos”

El exdirector de la Ungrd calificó al superintendente de Salud como “impresentable” y acusó a la cúpula del movimiento de guardar silencio por temor a incomodar

Carlos Carrillo le contestó a Daniel Quintero por caso Aguas Vivas y lo culpó de la derrota del Pacto Histórico: “Los colombianos no son estúpidos”

Westcol reveló cómo se enteró del embarazo de Karina García y Kris R: “Pensé que era IA, con el ‘post’ por Instagram”

El paisa se llevó tremenda sorpresa cuando vio la publicación y reveló que llamó al reguetonero para confirmar si era o no cierto que estaba esperando un hijo con la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Westcol reveló cómo se enteró del embarazo de Karina García y Kris R: “Pensé que era IA, con el ‘post’ por Instagram”

Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Con otra jornada llana en la ronda gala, se tendrá un recorrido de más de 175 kilómetros entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de julio

Jennifer Pedraza criticó a quienes juzgan a Joan Sebastián Durán, asesinado por agentes de ICE, por haber votado por De la Espriella: “No se sabe qué es peor”

La congresista de Dignidad y Compromiso y la coalición Centro Esperaza también cuestionó que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo no se haya referido al crimen de Joan Sebastián Durán Guerrero, tras su encuentro oficial con el secretario de Estado nortamericano

Jennifer Pedraza criticó a quienes juzgan a Joan Sebastián Durán, asesinado por agentes de ICE, por haber votado por De la Espriella: “No se sabe qué es peor”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

‘Chichila’ Navia reveló cual es el trastorno que ocultó desde la infancia: “Vine a ponerle nombre ya grande”

‘Chichila’ Navia reveló cual es el trastorno que ocultó desde la infancia: “Vine a ponerle nombre ya grande”

Periodista e influenciadora reaccionó a mensaje de Luisa Fernanda W por el que la califican de ser una “tradwife”: “Nos convencen de que merecemos menos derechos”

James Rodríguez impactó con nuevo look tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: así se ve ahora el capitán de la selección

Shakira en el centro de la final del Mundial 2026: España vs. Argentina, los países de sus ex Gerard Piqué y Antonio de la Rúa

Sara Uribe confirmó su relación con Camilo Méndez con una serenata y un beso en redes sociales

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Confirmada la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: horario y dónde ver en Colombia el partido por el título

Carlos Antonio Vélez ‘le tiró’ a Johan Mojica tras sus declaraciones acerca de la actuación de Colombia en el Mundial 2026: “Qué mediocridad”

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio