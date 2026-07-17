Bogotá superó a Antioquia y Valle del Cauca en competitividad en 2026, pero el dominio no es absoluto: estas son las razones

Bogotá es el motor económico y el principal centro de innovación y desarrollo de Colombia. Su aporte a la competitividad nacional se refleja de manera concreta en indicadores clave - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) reveló los resultados del Índice Departamental de Competitividad (IDC) de 2026, que evidencia que la distribución del desarrollo en Colombia mantiene diferencias marcadas entre las regiones. El informe analiza la situación de los departamentos en áreas como educación, salud, infraestructura y entorno económico, empleando 83 indicadores para obtener un panorama integral del país.

Dicho listado posiciona a Bogotá D. C. como la ciudad con el entorno más favorable para el progreso, seguida de territorios como Antioquia y Valle del Cauca. Los departamentos de la región amazónica y del oriente, incluido Vaupés, enfrentan mayores retos para igualar los niveles de competitividad observados en otras zonas, lo que refleja la persistencia de disparidades estructurales.

PUBLICIDAD

La versión actualizada del IDC incorpora cambios metodológicos que permiten analizar tendencias interanuales de modo más preciso. En el grupo de alto desempeño también se sitúan Atlántico, Cundinamarca, Caldas, Quindío y Boyacá, de acuerdo con la más reciente entrega del Consejo Privado de Competitividad.

En 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá consolidó su recuperación al registrar un crecimiento del 3,5%, superando el promedio nacional que se ubicó en el 2,6% - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Brechas siguen marcando el mapa regional

La parte baja del escalafón volvió a concentrar a varios territorios con rezagos históricos:

Chocó: puesto 29 con 3,70.

Amazonas: puesto 30 con 3,43.

Guainía: puesto 31 con 3,34,

Vichada: puesto 32 con 2,92.

Vaupés: puesto el 33 con 2,81.

La diferencia entre Bogotá D. C. y Vaupés supera los cinco puntos. El informe la asocia con contrastes en infraestructura, capital humano, entorno institucional, innovación y desarrollo empresarial.

Qué departamentos subieron y cuáles retrocedieron

La clasificación general dejó movimientos, aunque no de manera uniforme. Caquetá fue el caso más visible al subir dos posiciones frente a 2025. También avanzaron un lugar:

PUBLICIDAD

Risaralda.

Atlántico.

Bolívar.

Norte de Santander.

Huila.

Meta.

Guainía.

Vichada.

En sentido contrario, el Archipiélago de San Andrés y Providencia y Vaupés cayeron dos puestos. Arauca, Sucre, Casanare, Cundinamarca y Santander retrocedieron una posición. El documento señala que esos cambios no responden a un solo factor, sino a variaciones en distintos pilares de competitividad.

Los pilares que avanzaron y los que siguen rezagados

Sobre esto, el director del Centro de Competitividad Regional, Carlos Sepúlveda, destacó avances en adopción de TIC. “Aunque hay un avance en conexión, vemos que eso no se traduce en tener conectividad digital, y aún 21 de los departamentos tienen un puntaje menor a 5 sobre 10”, puntualizó

Dicho pilar mejoró en 32 de los 33 departamentos, incluida Bogotá D. C. En sistema financiero, todos los departamentos subieron, aunque Sepúlveda advirtió: “Acá no hay ningún departamento rezagado, pero el promedio sigue siendo muy bajo, de 3,75. La gente si abre cuentas, pero pocos acceden a crédito productivo”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el pilar de instituciones mejoró en 21 de los 33 departamentos, con impulso de gobierno digital y contratación pública. En educación básica y media, 31 de los 33 territorios registraron mejoras y Sepúlveda dijo que “el reto pasó de ampliar cobertura a sostener calidad”.

Otros sectores resultaron así:

Educación superior: avanzó en 27 departamentos, pero 23 todavía están por debajo de cinco puntos sobre 10.

Sostenibilidad ambiental: 18 de los 33 no mostraron avances.

Infraestructura: fue el único pilar que cayó frente a la edición anterior, con una variación de -0,43%. Además, 27 de los 33 departamentos no mejoraron en ese componente.

Sofisticación y diversificación: tuvo una baja de -0,01% y presentó la mayor distancia entre el mejor y el peor desempeño, con 9,6 puntos.

Innovación: recibió la calificación más baja del índice, 2,37 sobre 10.

La educación superir es clave para la competitividad de los departamentos - crédito Universidad Javeriana

“Innovación sigue siendo el reto a nivel nacional. Fue el pilar con la calificación más baja dentro del índice (2,37/10). Hay 15 departamentos sin mejora. Aunque Meta, Nariño y Guainía avanzaron en este pilar”, precisó Sepúlveda.

Bogotá lidera, pero no en todos los frentes

Bogotá D. C. encabezó buena parte de los pilares del IDC. En instituciones obtuvo 8,24 y logró 10 sobre 10 en procesos de contratación en Secop II y en capacidad de ahorro. También ocupó el primer lugar en infraestructura, con 10 en cobertura de acueducto, 9,99 en energía eléctrica y 9,97 en alcantarillado. La capital lideró además adopción TIC con 8,83 y salud con 8,31, así como educación superior y formación para el trabajo, entorno para los negocios, sistema financiero y tamaño del mercado.

PUBLICIDAD

No obstante, el dominio no fue absoluto. Boyacá encabezó educación básica y media, Quindío ocupó el primer lugar en innovación y Chocó lideró sostenibilidad ambiental con 7,26, pese a figurar entre los últimos del ranking general. En ese mismo pilar ambiental, Cauca subió tres posiciones y quedó segundo. La Guajira avanzó siete lugares y terminó tercera.

En infraestructura, Boyacá y Atlántico completaron los tres primeros lugares. Cesar fue uno de los saltos más amplios al pasar del puesto 14 al ocho y el informe indicó que “ese resultado se ve impulsado principalmente por la mejora observada en los indicadores de costo de la energía eléctrica y red vial a cargo del departamento por cada 100.000 habitantes”.

PUBLICIDAD

El Atlántico ha mejorado en competitividad con Barranquilla como polo de desarrollo - crédito @AlejandroChar/X

Atlántico también sobresalió en vías terciarias con el segundo puesto en ese componente. En salud, el Archipiélago de San Andrés ocupó la segunda posición con 8,10 y Antioquia la tercera con 7,88. Quindío ganó cuatro posiciones en adopción TIC. Risaralda y Caldas quedaron detrás de Bogotá D. C. en ese pilar.

Contrastes entre regiones

El IDC 2026 también comparó ocho regiones del país. El Eje Cafetero y Antioquia registró la menor brecha interna, con una diferencia de 0,91 puntos entre Antioquia y Quindío, y alcanzó el promedio regional más alto, con 6,32 sobre 10.

La Región Central mostró la mayor distancia interna. Allí la diferencia llegó a 2,74 puntos entre Bogotá D. C. y Huila, que obtuvo 5,22.

De igual forma, el reporte también recoge experiencias de articulación entre sector público, privado y academia para fortalecer transformación digital, innovación, infraestructura, sostenibilidad ambiental, desarrollo empresarial y formación de talento. La fotografía general muestra avances en varios frentes, pero con ritmos distintos entre los territorios.

PUBLICIDAD