Funcionario de la Casa de Nariño desmintió el rumor de un posible asilo de Gustavo Petro al dejar el poder el 7 de agosto: “Inventan”

La Casa de Nariño rechazó la versión de que Gustavo Petro prepare un pedido de asilo antes del 7 de agosto en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

A pocos días del relevo presidencial en Colombia, el jefe de Comunicaciones de la Presidencia, Andrés Hernández, rechazó la versión de que Gustavo Petro esté preparando un pedido de asilo antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la que asumirá Abelardo de La Espriella y en la que el mandatario saliente ya anunció que no participará de la ceremonia.

La versión que circuló en redes sociales vinculó esa supuesta salida con la permanencia de Petro en la lista Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros), también conocida como la Lista Clinton, y con una eventual exposición a sanciones una vez deje el cargo.

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En ese mismo clima, el presidente afirmó que no reconoce la elección de su sucesor y sostuvo, sin presentar pruebas, que hubo un fraude de 848 mil votos.

Uno de los mensajes que impulsó el rumor fue publicado por el periodista Melquisedec Torres en su cuenta de X. Allí escribió: “Atentos al dato que circula en predios de la Casa de Nariño: el Presidente en ejercicio al parecer prepara maletas - con intenciones de asilo y show internacional - antes del 7 de agosto”.

Torres añadió que, después de dejar la Presidencia, Petro “quedará expuesto a todas las sanciones de Lista Ofac y no podrá salir del país”. También afirmó que, mientras continúe en el cargo, podría disponer del avión presidencial hacia “cualquier destino” y mencionó como posibles países a México, Nicaragua o España.

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El jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño Andrés Hernández desmintió en X el rumor sobre un asilo de Gustavo Petro difundido en redes sociales y en mensajes atribuidos a la Casa de Nariño - crédito @AndresCamiloHR/X

La respuesta oficial llegó desde Casa de Nariño por medio de Hernández, quien contestó al mensaje con una frase breve en su cuenta personal de X: “Jajajajajajaja mano como inventan, en serio, sean serios”.

Esa reacción fue la contestación directa del Gobierno a una especulación que, de acuerdo con la publicación, venía creciendo tanto en redes sociales como en conversaciones atribuidas a los pasillos de la sede presidencial.

El punto central, según esa desmentida, es que no hubo confirmación oficial sobre un plan de asilo político del presidente saliente. La única postura pública confirmada por Petro sobre el 7 de agosto fue su decisión de no asistir a la posesión de Abelardo de La Espriella.

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Durante un consejo de ministros en la Presidencia de la República, Petro explicó que no estará presente en la investidura de su sucesor ni le dará la mano. Lo expresó así: “Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano allá, que lo diga, pero él sabe por qué. Porque eso es un fraude. No es el fraude monumental de 4 o 5 millones, que sería fácil de encontrar”.

Después desarrolló su denuncia con una cifra concreta. “Yo creo que el fraude es de 848 mil votos que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja, que era equivocado, alguien se pilló el momento en que aparece logra sacar el pantallazo, etc”.

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El mandatario también dijo: “Yo lo denuncio públicamente y a burlarse, porque claro la prensa tenía que burlarse, la justicia no, como no y todos los demás lo mismo porque ahí estaba el fraude, ese es el máximo que creo que es de un electorado que nunca vota. La mayor parte del electorado que no vota es del exterior porque se han ido y ya no les preocupa el país”.

La posesión de Abelardo de La Espriella está prevista para el 7 de agosto, menos de un mes después del cierre del Gobierno de Petro. El presidente electo llega al cargo tras las elecciones del 21 de junio.

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