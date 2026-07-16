Esposa de Joan Sebastián Durán, asesinado por un agente de ICE en Estados Unidos, dedicó mensaje de despedida: “Quisiera que todo fuera mentira”

El joven trabajaba como repartidor en una reconocida plataforma de domicilios en Estados Unidos, y con los ingresos sostenía a su familia: su pareja y su hija - crédito Facebook

El presidente de República, Gustavo Petro, pidió que el consulado colombiano en Estados Unidos presente una acusación formal contra un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a quien señaló por disparar y matar al ciudadano colombiano de 26 años, Joan Sebastián Durán Guerrero, en Biddeford, Maine, en medio de un operativo.

En un mensaje en X, Petro difundió el nombre y una fotografía del funcionario: “Solicito al consulado poner acusación formal a este integrante de ICE que asesinó a Joan Sebastián Guerrero”. También sostuvo que el joven migrante tenía permisos para residir en ese país.

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Tras el hecho, se realizó una velatón en el barrio La Victoria de Bucaramanga, ciudad natal de Durán Guerrero. La pareja de la víctima, Karolina Rojas, publicó mensajes en redes sociales.

“Me duele el alma, tengo tantas preguntas. Quisiera que todo fuera mentira, que vinieras y me abrazaras y me dijeras que todo está bien. Te amo, amor mío, te amo. No tengo palabras para este dolor. Mi vida, eres mi todo, jamás me dejes sola”, escribió.

Karolina Rojas dijo que espera que el crimen contra su pareja y padre de su hija de 3 años no quede en la impunidad - crédito Reuters | AP | Metropolitano Noticias/Facebook

Rojas, madre de la hija de tres años, indicó que la niña estaba en el auto con Durán Guerrero cuando fue baleado: “Dime cómo hago para que vuelvas conmigo, mi vida te necesito a mi lado, te amo, siempre estaremos juntos, te lo prometo, no dejaré que esto se quede así”.

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De acuerdo con el medio regional, Rojas permanece en Estados Unidos y adelanta los trámites para la entrega del cuerpo. “Gracias por darme tanto amor, por complacerme en todo, por siempre apoyarme. Te amo. Dame mucha fuerza, amor, te lo pido. Acompáñame en cada paso que nos dejes solitas, te lo ruego”, añadió.

Cancillería de Colombia rechazó el asesinato de Joan Sebastián Durán

La Cancillería expresó su rechazo por el asesinato del ciudadano colombiano en Maine y pidió a las autoridades de Estados Unidos esclarecer el caso mediante una investigación pronta y exhaustiva - crédito Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Rosa Yolanda Villavicencio, rechazó el asesinato de un ciudadano colombiano en el estado de Maine, Estados Unidos, y exigió a las autoridades de ese país una investigación “pronta y exhaustiva” para esclarecer lo ocurrido.

En un comunicado oficial emitido el 15 de julio de 2026, la Cancillería informó que no entregará datos adicionales sobre el caso por el proceso judicial en curso y por normas de protección de datos personales, además por respeto a la privacidad de la familia.

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La entidad expresó sus condolencias a los familiares y seres allegados de la víctima: “El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su rechazo por el asesinato de un ciudadano colombiano ocurrido en el estado de Maine, Estados Unidos, y expresa sus condolencias a sus familiares y seres allegados”.

La Cancillería indicó que la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado de Colombia en Boston activaron el acompañamiento consular desde que ocurrieron los hechos, estableciendo contacto con autoridades locales y los familiares del connacional, mientras avanzan las indagaciones.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad realizaron un homenaje en Estados Unidos para recordar a Joan Sebastián Durán Guerrero y exigir que se esclarezcan las circunstancias de su muerte - crédito CJ Gunther/Reuters

Mientras tanto, continúan conociéndose nuevos detalles sobre lo ocurrido. Según informó La FM, un vecino identificado como Daniel Boucher aseguró haber presenciado parte del operativo y afirmó que Joan Sebastián Durán Guerrero todavía mostraba signos vitales después de recibir los disparos.

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Conforme a su testimonio, los hechos ocurrieron hacia las 7:15 a. m., cuando escuchó varias detonaciones que inicialmente confundió con fuegos artificiales. Al salir de su vivienda, observó un automóvil blanco, conducido por el colombiano, y un vehículo de ICE que intentaba detenerlo.

Boucher relató que los agentes sacaron al joven del vehículo y lo acostaron sobre el pavimento. Según su versión, en ese momento aún respiraba. “Podía ver cómo su estómago subía y bajaba, lo que significaba que todavía estaba respirando. Pero llegó un momento en que dejó de respirar y entonces me di cuenta de que había fallecido”, afirmó al medio.

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El testigo también aseguró haber escuchado las que serían las últimas palabras del colombiano. “Intenté detenerme”, habría dicho Durán Guerrero antes de perder la vida. Posteriormente, según su relato, confrontó al agente que disparó, quien respondió: “Él trató de atropellarme”.