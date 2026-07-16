Colombia

Esposa de Joan Sebastián Durán, asesinado por un agente de ICE en Estados Unidos, dedicó mensaje de despedida: “Quisiera que todo fuera mentira”

Karolina Rojas dijo que espera que el crimen contra su pareja y padre de su hija de 3 años no quede en la impunidad

Guardar
Google icon
El joven trabajaba como repartidor en una reconocida plataforma de domicilios en Estados Unidos, y con los ingresos sostenía a su familia: su pareja y su hija - crédito Facebook
El joven trabajaba como repartidor en una reconocida plataforma de domicilios en Estados Unidos, y con los ingresos sostenía a su familia: su pareja y su hija - crédito Facebook

El presidente de República, Gustavo Petro, pidió que el consulado colombiano en Estados Unidos presente una acusación formal contra un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a quien señaló por disparar y matar al ciudadano colombiano de 26 años, Joan Sebastián Durán Guerrero, en Biddeford, Maine, en medio de un operativo.

En un mensaje en X, Petro difundió el nombre y una fotografía del funcionario: “Solicito al consulado poner acusación formal a este integrante de ICE que asesinó a Joan Sebastián Guerrero”. También sostuvo que el joven migrante tenía permisos para residir en ese país.

PUBLICIDAD

Tras el hecho, se realizó una velatón en el barrio La Victoria de Bucaramanga, ciudad natal de Durán Guerrero. La pareja de la víctima, Karolina Rojas, publicó mensajes en redes sociales.

Me duele el alma, tengo tantas preguntas. Quisiera que todo fuera mentira, que vinieras y me abrazaras y me dijeras que todo está bien. Te amo, amor mío, te amo. No tengo palabras para este dolor. Mi vida, eres mi todo, jamás me dejes sola”, escribió.

- créditos Reuters | AP | Metropolitano Noticias/Facebook
Karolina Rojas dijo que espera que el crimen contra su pareja y padre de su hija de 3 años no quede en la impunidad - crédito Reuters | AP | Metropolitano Noticias/Facebook

Rojas, madre de la hija de tres años, indicó que la niña estaba en el auto con Durán Guerrero cuando fue baleado: “Dime cómo hago para que vuelvas conmigo, mi vida te necesito a mi lado, te amo, siempre estaremos juntos, te lo prometo, no dejaré que esto se quede así”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el medio regional, Rojas permanece en Estados Unidos y adelanta los trámites para la entrega del cuerpo. “Gracias por darme tanto amor, por complacerme en todo, por siempre apoyarme. Te amo. Dame mucha fuerza, amor, te lo pido. Acompáñame en cada paso que nos dejes solitas, te lo ruego”, añadió.

Cancillería de Colombia rechazó el asesinato de Joan Sebastián Durán

La Cancillería expresó su rechazo por el asesinato del ciudadano colombiano en Maine y pidió a las autoridades de Estados Unidos esclarecer el caso mediante una investigación pronta y exhaustiva - crédito Cancillería
La Cancillería expresó su rechazo por el asesinato del ciudadano colombiano en Maine y pidió a las autoridades de Estados Unidos esclarecer el caso mediante una investigación pronta y exhaustiva - crédito Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Rosa Yolanda Villavicencio, rechazó el asesinato de un ciudadano colombiano en el estado de Maine, Estados Unidos, y exigió a las autoridades de ese país una investigación “pronta y exhaustiva” para esclarecer lo ocurrido.

En un comunicado oficial emitido el 15 de julio de 2026, la Cancillería informó que no entregará datos adicionales sobre el caso por el proceso judicial en curso y por normas de protección de datos personales, además por respeto a la privacidad de la familia.

La entidad expresó sus condolencias a los familiares y seres allegados de la víctima: “El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su rechazo por el asesinato de un ciudadano colombiano ocurrido en el estado de Maine, Estados Unidos, y expresa sus condolencias a sus familiares y seres allegados”.

La Cancillería indicó que la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado de Colombia en Boston activaron el acompañamiento consular desde que ocurrieron los hechos, estableciendo contacto con autoridades locales y los familiares del connacional, mientras avanzan las indagaciones.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad realizaron un homenaje en Estados Unidos para recordar a Joan Sebastián Durán Guerrero y exigir que se esclarezcan las circunstancias de su muerte - crédito CJ Gunther/Reuters
Familiares, amigos y miembros de la comunidad realizaron un homenaje en Estados Unidos para recordar a Joan Sebastián Durán Guerrero y exigir que se esclarezcan las circunstancias de su muerte - crédito CJ Gunther/Reuters

Mientras tanto, continúan conociéndose nuevos detalles sobre lo ocurrido. Según informó La FM, un vecino identificado como Daniel Boucher aseguró haber presenciado parte del operativo y afirmó que Joan Sebastián Durán Guerrero todavía mostraba signos vitales después de recibir los disparos.

Conforme a su testimonio, los hechos ocurrieron hacia las 7:15 a. m., cuando escuchó varias detonaciones que inicialmente confundió con fuegos artificiales. Al salir de su vivienda, observó un automóvil blanco, conducido por el colombiano, y un vehículo de ICE que intentaba detenerlo.

Boucher relató que los agentes sacaron al joven del vehículo y lo acostaron sobre el pavimento. Según su versión, en ese momento aún respiraba. “Podía ver cómo su estómago subía y bajaba, lo que significaba que todavía estaba respirando. Pero llegó un momento en que dejó de respirar y entonces me di cuenta de que había fallecido”, afirmó al medio.

El testigo también aseguró haber escuchado las que serían las últimas palabras del colombiano. “Intenté detenerme”, habría dicho Durán Guerrero antes de perder la vida. Posteriormente, según su relato, confrontó al agente que disparó, quien respondió: “Él trató de atropellarme”.

Temas Relacionados

Esposa de Joan Sebastián DuránICEEstados UnidosJoan Sebastián DuránColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Con otra jornada llana en la ronda gala, se tendrá un recorrido de más de 175 kilómetros entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Estudiante hirió a una compañera con un arma de fuego en un colegio del sur de Bogotá: la Secretaría de Educación se pronunció

La madre de la adolescente dijo que su preocupación principal es que el caso tenga consecuencias judiciales y que se revise el ingreso de armas a instituciones educativas

Estudiante hirió a una compañera con un arma de fuego en un colegio del sur de Bogotá: la Secretaría de Educación se pronunció

Asesinaron en Barranquilla al padre de alias 27, señalado cabecilla de Los Costeños: investigan posible ajuste de cuentas

El ataque ocurrió en el norte de la capital del Atlántico y una de las principales hipótesis apunta a una vendetta por conflictos entre organizaciones ilegales

Asesinaron en Barranquilla al padre de alias 27, señalado cabecilla de Los Costeños: investigan posible ajuste de cuentas

Cierre total en la vía al Llano, a la altura del municipio de Chipaque, por grave accidente entre dos motocicletas

El accidente de presentó sobre las 6:30 a. m. y ha generado alto flujo vehicular y trancón en el corredor vial

Cierre total en la vía al Llano, a la altura del municipio de Chipaque, por grave accidente entre dos motocicletas

‘Chichila’ Navia reveló cual es el trastorno que ocultó desde la infancia: “Vine a ponerle nombre ya grande”

La actriz colombiana reveló que tardó décadas en identificar su trastorno alimentario y dismorfia corporal, condiciones que atribuye en parte a la exposición pública que vivió desde niña

‘Chichila’ Navia reveló cual es el trastorno que ocultó desde la infancia: “Vine a ponerle nombre ya grande”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

‘Chichila’ Navia reveló cual es el trastorno que ocultó desde la infancia: “Vine a ponerle nombre ya grande”

‘Chichila’ Navia reveló cual es el trastorno que ocultó desde la infancia: “Vine a ponerle nombre ya grande”

Periodista e influenciadora reaccionó a mensaje de Luisa Fernanda W por el que la califican de ser una “tradwife”: “Nos convencen de que merecemos menos derechos”

James Rodríguez impactó con nuevo look tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: así se ve ahora el capitán de la selección

Shakira en el centro de la final del Mundial 2026: España vs. Argentina, los países de sus ex Gerard Piqué y Antonio de la Rúa

Sara Uribe confirmó su relación con Camilo Méndez con una serenata y un beso en redes sociales

Deportes

Confirmada la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: horario y dónde ver en Colombia el partido por el título

Confirmada la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: horario y dónde ver en Colombia el partido por el título

Carlos Antonio Vélez ‘le tiró’ a Johan Mojica tras sus declaraciones acerca de la actuación de Colombia en el Mundial 2026: “Qué mediocridad”

Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio