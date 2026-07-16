El servicio del metro de Medellín fue suspendido de manera indefinida en seis estaciones: qué pasó

Seis estaciones permanecen cerradas - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia

Un fallo en la catenaria obligó a suspender de manera indefinida el servicio entre las estaciones Aguacatala y La Estrella, afectando la línea A del metro en Medellín. La empresa de transporte masivo señaló: “Estamos evaluando la novedad para estimar el tiempo de atención y restablecimiento del servicio”.

La emergencia ocurrió a las 6:48 de la mañana y el sistema solo opera entre Niquía y Poblado. Desde el metro informaron: “Por un inconveniente técnico relacionado con la catenaria, el elemento que suministra la energía eléctrica para la operación de los trenes, la línea A opera entre Niquía y Poblado”.

Como respuesta, se activó un plan conjunto con el Área Metropolitana para que los buses cubran el trayecto de las estaciones inhabilitadas. “Con el fin de facilitar la movilidad de los viajeros, estamos activando el Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que permite que los buses lleguen a las estaciones afectadas”.

PUBLICIDAD

Las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella permanecen cerradas. Además, la línea J de Metro Cable suspendió operaciones por mantenimiento: “La línea J hace una pausa para seguir moviéndonos con seguridad”, comunicaron en redes sociales, y recomendaron a los usuarios revisar rutas alternas.

Noticia en desarrollo...