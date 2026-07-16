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Cierre total en la vía al Llano por fuerte accidente entre dos motocicletas: uno de los vehículos se incendió

El accidente de presentó sobre las 6:30 a. m. y generó alto flujo vehicular mientras la policía realizó la inspección de la situación

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Cierre vía al llano 16 de julio, tras el choque de dos motocicletas - crédito Coviandina
Cierre vía al llano 16 de julio, tras el choque de dos motocicletas - crédito Coviandina

Un accidente de tránsito en el kilómetro 14+800 de la vía al Llano originó el cierre total de esta importante carretera la mañana de este jueves 16 de julio de 2026.

El hecho ocurrió en jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca, cuando dos motocicletas colisionaron por causas que aún investigan las autoridades.

Tras el choque, una de las motocicletas se incendió, lo que obligó a una intervención inmediata de los organismos de emergencia y de la Policía de Tránsito. La prioridad fue controlar el fuego y proteger a los demás usuarios de la vía.

La concesionaria Coviandina informó en su cuenta de X: “A esta hora se realiza cierre total en el K14+800 debido a siniestro vial (choque entre dos motocicletas y una de ellas genera conato de incendio), personal de la concesión y Policía de Tránsito y Transporte atienden la situación. Esté atento. Seguiremos informando”.

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El accidente fue superado sobre las 7:18 a. m. - crédito Coviandina / X
El accidente fue superado sobre las 7:18 a. m. - crédito Coviandina / X

El cierre se mantuvo mientras los equipos trabajaban en la remoción de los vehículos y verificaban la seguridad del corredor vial. Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores no acercarse al sector y seguir las indicaciones en la zona, ya que la Vía al Llano es clave para la conexión entre Bogotá y los Llanos Orientales.

Sobre las 7:00 a. m. Coviandina informó que: “A esta hora se realiza cierre total en el K0+000 sector El Uval debido al alto flujo vehicular que se presenta por la atención del siniestro vial en el K14+800. Esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte. Seguiremos informando”.

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No obstante, sobre las 7:18 a. m. se habilitó el paso de los dos carriles: “A esta hora la Policía de Tránsito y Transporte habilita el paso vehicular por el K14+800 y por el K0+000 sector El Uval. Transite con precaución y conserve su distancia dentro y fuera de los túneles para evitar siniestros viales”. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los motociclistas afectados en el choque.

La vía ya opera con normalidad tras la intervención de la policía - crédito Coviandina / X
La vía ya opera con normalidad tras la intervención de la policía - crédito Coviandina / X

La Vía al Llano, que conecta Bogotá con Villavicencio, es conocida por la frecuencia de accidentes graves, consecuencia directa de su entorno geográfico exigente. La ruta cruza la cordillera oriental de los Andes, un terreno marcado por pendientes pronunciadas, curvas cerradas y una geología inestable. Las lluvias y la neblina espesa, habituales especialmente en sectores como el Boquerón, reducen la visibilidad y elevan el riesgo de siniestros.

El tráfico pesado es otro factor determinante. El tránsito constante de camiones de carga sobre una calzada angosta y sinuosa genera zonas de congestión y maniobras de adelantamiento peligrosas. En muchos descensos prolongados, el sobrecalentamiento de los frenos en vehículos pesados aumenta el peligro de accidentes, como lo han demostrado numerosos incidentes en los últimos años.

La geometría de la carretera agrava la situación. Los tramos de doble sentido y los cambios bruscos en la pendiente exigen máxima atención. Los errores humanos, como el exceso de velocidad o invadir el carril contrario, tienen consecuencias mucho más graves en estas condiciones, advierten expertos en seguridad vial.

La Vía al Llano presenta accidentes constantes debido a su complicada geografía - crédito Coviandina / X
La Vía al Llano presenta accidentes constantes debido a su complicada geografía - crédito Coviandina / X

La vía fue construida entre 1924 y 1936, la carretera fue una obra de ingeniería que desafió abismos, ríos y quebradas, bajando desde el altiplano hacia los Llanos. Las obras modernas, como los túneles y viaductos recientes, han mejorado parcialmente la seguridad, pero la inestabilidad natural de la ruta permanece.

Para reducir los riesgos al máximo, las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución y conservar su distancia, como lo recomendó Coviandina tras el accidente de la mañana del jueves.

Es esencial controlar la velocidad, mantener la distancia de seguridad especialmente en túneles y revisar el estado de frenos y llantas antes de cada viaje. Evitar maniobras peligrosas y estar atentos a las condiciones climáticas también resulta clave para un trayecto seguro por este corredor vital.

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