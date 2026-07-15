Colombia

Federico Gutiérrez se refirió a la anulación de imputación de cargos contra Daniel Quintero por caso Aguas Vivas: “No podemos permitir que quienes desfalcaron la ciudad encuentren impunidad”

El alcalde de Medellín expresó su confianza en que la apelación permitirá que el Tribunal Superior de Medellín examine la decisión y dé continuidad al proceso

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Fuerte cruce entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez por Alcaldía de Medellín y el contrato de Cali. Fotos: Colprensa.
El pronunciamiento de Federico Gutiérrez fue a través de su cuenta oficial de X, en la que cuestionó la decisión de nulidad de cargos contra Daniel Quintero - crédito Colprensa

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia anuló la imputación de cargos que la Fiscalía había formulado contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

La Fiscalía había iniciado un proceso investigativo por la presunta alteración irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, con el objetivo de restituir de manera ilícita un terreno conocido como Aguas Vivas. En ese contexto, Daniel Quintero y otros exfuncionarios fueron señalados como participantes en dicha actuación.

Sobre este tema, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en su cuenta oficial en X que respeta las decisiones de la justicia, aunque en esta oportunidad no la comparte.

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Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, publicó en su cuenta oficial en X que respeta las decisiones de la justicia, aunque en esta oportunidad no la comparte - crédito Alcaldía de Medellín
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, publicó en su cuenta oficial en X que respeta las decisiones de la justicia, aunque en esta oportunidad no la comparte - crédito Alcaldía de Medellín

“Respetamos las decisiones de la justicia, pero como víctimas no podemos compartir esta determinación ni permitir que quienes desfalcaron la ciudad encuentren impunidad por maniobras procesales para dilatar el proceso (sic)”, afirmó el mandatario de la capital Antioquia.

Gutiérrez calificó al exalcalde Daniel Quintero como “jefe de la banda” y detalló la orden de la jueza en el caso que involucra al superintendente de Salud y a otros 12 exfuncionarios.

“Hoy una juez determinó que se deben realizar unos ajustes de la imputación contra el jefe de la banda y los demás implicados en el caso Aguas Vivas, ordenando que esa diligencia se realice nuevamente (sic)”, expresó Federico Gutiérrez.

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El alcalde de Medellín señaló que confían en la apelación con el propósito de que el Tribunal Superior de Medellín revise la decisión y el proceso continúe.

“Confiamos en la apelación para que sea el Tribunal Superior de Medellín el que revise esta decisión y permita que el proceso continúe sin dilatarlo (sic)”, expresó.

Federico Gutiérrez indicó que seguirán defendiendo hasta las últimas instancias “los recursos de la gente”, explicando que una nulidad no significa que borre los presuntos hechos que señalan a Daniel Quintero..

Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez indicó que seguirán defendiendo hasta las últimas instancias “los recursos de la gente”, explicando que una nulidad no significa que borre los presuntos hechos que señalan a Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

“Vamos a defender hasta las últimas instancias los recursos de la gente. Y que nadie se equivoque: una nulidad no borra los hechos, no desaparece las pruebas y mucho menos limpia las responsabilidades que la justicia debe esclarecer. Aquí todos sabemos quiénes fueron los que se robaron a Medellín (sic)“, aseveró el alcalde Federico Gutiérrez.

Detalles del fallo

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia resolvió dejar sin efecto la imputación de cargos que pesaba sobre Daniel Quintero, quien fuera alcalde de Medellín y actualmente ocupa el cargo de superintendente Nacional de Salud. La Fiscalía General de la Nación había formulado cargos en su contra por presunto peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, dentro del proceso conocido como “Aguas Vivas”.

La investigación señalaba que el caso “Aguas Vivas” involucró cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín para facilitar la restitución irregular de un terreno identificado con ese nombre.

De acuerdo con la Fiscalía, Quintero y otros exfuncionarios habrían intervenido para favorecer económicamente a particulares mediante una modificación en la naturaleza de la cesión del predio, pasando de una entrega gratuita a una compraventa. Esto habría permitido que tres personas resultaran beneficiadas con un pago superior a 40 mil millones de pesos.

Daniel Quintero - crédito Supersalud
El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia resolvió dejar sin efecto la imputación de cargos que pesaba sobre Daniel Quintero, quien fuera alcalde de Medellín y actualmente ocupa el cargo de superintendente Nacional de Salud - crédito Supersalud

“Los elementos materiales probatorios indican que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de conciliación prejudicial los exservidores habrían intentado favorecer económicamente a los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles 40.509.311.965 de pesos, que correspondían al valor del predio”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

La jueza determinó que la imputación carecía de la rigurosidad necesaria, ya que la Fiscalía no logró precisar los hechos jurídicamente relevantes ni delimitar los elementos que justificarían los delitos señalados. Esta decisión motivó a Quintero a sostener que la causa penal en su contra formó parte de una persecución con intereses políticos.

Además, el superintendente apuntó como responsables de la situación al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al ente acusador local. Señaló que el contrato investigado sí presentó anomalías, pero atribuyó esas irregularidades a la gestión de Gutiérrez, quien lo antecedió en la administración municipal.

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