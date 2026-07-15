Colombia

Petro lanzó sablazo a Abelardo de la Espriella por su Consejo de Ministros: “Simular que son Gobierno es un delito”

El presidente electo se reunió con algunos de sus ministros designados en Barranquilla. Su administración inicia el 7 de agosto de 2026

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El presidente Gustavo Petro aseguró que es su deber denunciar presuntas irregularidades cometias por el presidente electo Abelardo de la Espriella y sus funcionarios designados - crédito Luisa Gonzalez/Reuters- Sergio Reyes/AP
El presidente Gustavo Petro aseguró que es su deber denunciar presuntas irregularidades cometias por el presidente electo Abelardo de la Espriella y sus funcionarios designados - crédito Luisa Gonzalez/Reuters- Sergio Reyes/AP

El 14 de julio de 2026, el presidente Gustavo Petro lideró un nuevo Consejo de Ministros, a poco tiempo de que culmine su administración. Al iniciar el encuentro con su gabinete ministerial, el mandatario saliente criticó al Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella, por la realización de un “Consejo de Ministros”, pese a que todavía no se ha posesionado como jefe de Estado.

El mandatario electo se reunió el 10 de julio con algunos de sus ministros y ministras designados, en Barranquilla (Atlántico). De acuerdo con sus declaraciones, la reunión se centró en avanzar en los objetivos de gobierno y en visualizar las responsabilidades que tendrán los jefes y jefas de cartera a partir del 7 de agosto, fecha en la que iniciará su administración.

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Sin embargo, para el presidente Petro ese encuentro con el gabinete designado fue ilegal. “Este puede ser el último o penúltimo Consejo de Ministros de verdad, porque están haciendo un Consejo de Ministros ilícito. Particulares que no han tomado ni juramento ni posesión, queriendo imitar que ya son Gobierno (...). Simular que son Gobierno es un delito”, aseveró.

El mandatario aseguró que es su deber denunciar esos hechos, porque la normativa vigente indica que los funcionarios están en la obligación de exponer ese tipo de situaciones presuntamente irregulares.

En busca de silenciar este Gobierno antes que termine y poner otro Gobierno actual antes que juramente, todo eso no es válido”, indicó.

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