Colombia

Denuncian presunto plan de fuga de presos de la cárcel de Itagüí antes de la posesión de De la Espriella: “Tengo las pruebas”

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, aseguró que recibió la información de una fuente, a través de una llamada telefónica

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El funcionario aseguró que los presos de la cárcel de Itagüí que planean fugarse contarían con la ayuda de externos. Ya tendrían a su disposición varias personas y vehículos para escapar - crédito @alejodebedout/X

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, denunció públicamente un presunto plan para sacar presos de la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz, conocida como la cárcel de Itagüí, ubicada en el sur del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia. De acuerdo con el funcionario, las personas privadas de la libertad se escaparán del centro carcelario antes de la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026.

“Los bandidos de la cárcel de Itagüí se quieren volar. Tienen miedo con la llegada de Abelardo de la Espriella. Tengo las pruebas de que al parecer están planeando una fuga masiva en la cárcel de Itagüí. Miren, una fuente me acaba de alertar que desde algunas comunas de Medellín, puntualmente desde la comuna tres de Manrique, se está preparando en este momento una fuga masiva en la cárcel de Itagüí”, detalló el presidente del Concejo de Medellín en un video publicado en sus redes sociales.

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Su fuente lo llamó el 14 de julio, a las 11:00 a. m. Según su testimonio, una tercera persona lo alertó sobre el presunto plan que se estaría ejecutando para sacar a peligrosos criminales que están recluidos en el centro carcelario. Además, al parecer, los reclusos contarían con apoyo externo para escapar de las instalaciones de máxima seguridad.

La fuga de presos tendría lugar antes del 7 de agosto, fecha de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters
La fuga de presos tendría lugar antes del 7 de agosto, fecha de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters

Parte de la logística ya estaría plenamente establecida. De acuerdo con la persona que habló con el presidente del concejo, ya cuentan con cómplices que, al parecer, llegarán en motocicletas de alto cilindraje para garantizar la huida de los privados de la libertad.

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Ya tenían los pillos que manejan moto, los que iban acompañando y otros que iban solos para sacar que una gente. Que van a hacer una fuga masiva en la cárcel de Itagüí, posiblemente antes de la posesión de Abelardo de la Espriella, que ya tenían la gente, las motos de alto cilindraje para salir ya. No saben si era de día o de noche (sic)”, indicó la fuente en la llamada telefónica que sostuvo con De Bedout.

La persona que reveló toda la información a la fuente aseguró temer por su vida. Por esa razón, salió de la ciudad apenas dio a conocer todos los detalles del plan de fuga, con el fin de evitar cualquier represalia en su contra.

Cárcel de Itagüí
Criminales de alta peligrosidad harían parte del grupo de presos que podrían fugarse de la cárcel de Itagüí - crédito Colprensa

El presidente del Concejo de Medellín advirtió que esta estrategia tendría un motivo: la supuesta desesperación de los criminales de alta peligrosidad, debido al cambio de Gobierno que se aproxima. Afirmó que la administración actual, en cabeza del presidente Gustavo Petro, falló en los diálogos de paz que adelantó con voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá, y que ahora, con el nuevo Gobierno, los cabecillas no tendrán oportunidad para negociar.

En su cuenta de X recordó que, mediante la Resolución 00072/2026, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura que pesaban sobre 23 de los cabecillas del Valle de Aburrá por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz, bajo el argumento del avance en las negociaciones.

Petro les quedó mal y saben que con Abelardo se les acabó el paseo. Allá adentro recordemos que está alias Douglas, Carlos Pesebre, Tom, Lindolfo, todos jefes de estructuras criminales que controlan algunas zonas de la ciudad”, señaló.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, presentó ante la Fiscalía una denuncia por la presunta fuga de presos en la cárcel de Itagüí - crédito @alejodebedout/X
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, presentó ante la Fiscalía una denuncia por la presunta fuga de presos en la cárcel de Itagüí - crédito @alejodebedout/X

Así las cosas, el funcionario informó que puso en conocimiento del ente acusador estos hechos, para que inicie las investigaciones al respecto e impida la posible fuga de presos de la cárcel de Itagüí. Exigió a la Fiscalía y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tomar medidas urgentes.

Ya puse la denuncia formal ante la Fiscalía por presunta fuga de presos, favorecimiento de la fuga, concierto para delinquir. Se quieren fugar antes del 7 de agosto, fecha en la cual se está prevista la posesión de Abelardo de la Espriella, como lo dice mi fuente”, indicó.

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