Cancillería de Colombia rechazó el asesinato de Joan Sebastián Durán durante operativo de ICE en Estados Unidos: exigió esclarecer la muerte

El video se convirtió en pieza clave para la investigación que se adelanta por parte de las autoridades norteamericanas, luego de lo que pasó en una de las cales de Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos AP | Reuters

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó el asesinato de un ciudadano colombiano ocurrido en el estado de Maine, Estados Unidos, y exigió a las autoridades de ese país adelantar una investigación “pronta y exhaustiva” para esclarecer lo sucedido.

A través de un comunicado oficial emitido este 15 de julio de 2026, la Cancillería también expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y confirmó que mantiene acompañamiento consular permanente mientras avanzan las indagaciones.

En el pronunciamiento, la entidad manifestó que “el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su rechazo por el asesinato de un ciudadano colombiano ocurrido en el estado de Maine, Estados Unidos, y expresa sus condolencias a sus familiares y seres allegados”.

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Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que el caso sea esclarecido con celeridad. “La Cancillería hace un llamado y exige a las autoridades estadounidenses competentes que adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer de manera pronta y exhaustiva las circunstancias de este lamentable hecho”, señaló el comunicado.

La Cancillería expresó su rechazo por el asesinato del ciudadano colombiano en Maine y pidió a las autoridades de Estados Unidos esclarecer el caso mediante una investigación pronta y exhaustiva - crédito Cancillería

La víctima fue identificada por sus familiares como Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que residía desde hacía tres años en Estados Unidos.

Su muerte ocurrió durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine, un hecho que ha generado cuestionamientos y sigue bajo investigación.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que, desde que ocurrieron los hechos, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado de Colombia en Boston activaron el acompañamiento consular para apoyar a la familia y mantener contacto con las autoridades encargadas del caso.

“Desde que se presentó la acción, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado de Colombia en Boston mantienen contacto con las autoridades locales y con los familiares del connacional, brindando la asistencia consular que corresponde y realizando el seguimiento permanente a la situación”, indicó la Cancillería.

La entidad también explicó que, debido al proceso judicial en curso y a la protección de datos personales, no entregará información adicional relacionada con la investigación.

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“En consideración al respeto por la privacidad de la familia y a la normativa sobre protección de datos personales, el Ministerio de Relaciones Exteriores se abstendrá de suministrar información adicional sobre la identidad del ciudadano o sobre aspectos propios de la investigación en curso”, agregó.

Mientras tanto, continúan conociéndose nuevos detalles sobre lo ocurrido. Según informó La FM, un vecino identificado como Daniel Boucher aseguró haber presenciado parte del operativo y afirmó que Joan Sebastián Durán todavía mostraba signos vitales después de recibir los disparos.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad realizaron un homenaje en Estados Unidos para recordar a Joan Sebastián Durán Guerrero y exigir que se esclarezcan las circunstancias de su muerte - crédito CJ Gunther/Reuters

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron hacia las 7:15 a. m., cuando escuchó varias detonaciones que inicialmente confundió con fuegos artificiales. Al salir de su vivienda observó un automóvil blanco, conducido por el colombiano, y un vehículo de ICE que intentaba detenerlo.

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Boucher relató que los agentes sacaron al joven del vehículo y lo acostaron sobre el pavimento. Según su versión, en ese momento aún respiraba. “Podía ver cómo su estómago subía y bajaba, lo que significaba que todavía estaba respirando. Pero llegó un momento en que dejó de respirar y entonces me di cuenta de que había fallecido”, afirmó al medio.

El vecino también aseguró haber escuchado las que serían las últimas palabras del colombiano. “Intenté detenerme”, habría dicho Durán Guerrero antes de perder la vida. Posteriormente, según su relato, confrontó al agente que disparó, quien respondió: “Él trató de atropellarme”.

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Por otra parte, el tío de la víctima, Wilson Guerrero, aseguró en entrevista con Caracol Radio que su sobrino había regularizado su situación laboral y migratoria en Estados Unidos y negó que existiera una orden previa para deportarlo.

“Él tenía los permisos que requería allá para poder trabajar tranquilamente. Él había cumplido ya tres años de estar allá y lo primero que hizo fue adelantar su documentación para evitar lo que sucedió”, afirmó el familiar.

También rechazó versiones según las cuales el joven era objeto de un procedimiento migratorio. “En ningún momento lo habían capturado, lo habían requerido para deportarlo ni nada”, sostuvo.

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La familia de Joan Sebastián Durán Guerrero pide que se esclarezcan los hechos y mantiene una campaña para cubrir los gastos legales, funerarios y la repatriación de su cuerpo - crédito Joan Sebastián Guerrero/Facebook

De acuerdo con Caracol Radio, otras versiones indican que los agentes buscaban a otra persona vinculada con la vivienda donde ocurrió el operativo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló que ICE realizaba labores de vigilancia sobre un extranjero con orden final de deportación, aunque no reveló su identidad.

En medio del impacto por el caso, la familia de Joan Sebastián Durán Guerrero inició una campaña en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos legales, funerarios y la repatriación de su cuerpo a Colombia. La colecta ya supera los USD 310.000, con miles de donaciones