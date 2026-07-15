Colombia

Karol G le reclamó al organizador de Coachella por tardar 27 años en poner a un latino como acto principal del festival: puso de ejemplo a Shakira y Daddy Yankee

La Bichota confesó en una reciente entrevista internacional que minutos después de bajar del escenario en Coachella habló con Paul Tollett, director ejecutivo de Goldenvoice, la empresa organizadora del festival lo cuestionó por no haber tenido en cuenta el talento latino en otras ediciones

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Karol G tendría 3 invitados especiales en sus presentaciones de Coachella de acuerdo con Rolling Stone - crédito @karolg @coachella / Instagram
Karol G marcó un hito en Coachella al ser la primera latina en liderar el escenario principal y planteó el debate sobre la falta de representación hispana en grandes festivales - crédito @karolg @coachella / Instagram

La cantante colombiana Karol G no solo hizo historia al convertirse en la primera latina en encabezar el escenario principal de Coachella en abril de 2026, sino que también aprovechó ese logro para poner sobre la mesa una discusión pendiente sobre la representación latina en los grandes festivales internacionales.

Según reveló en una reciente entrevista con Elle Magazine, la artista abordó directamente a Paul Tollett, director ejecutivo de Goldenvoice, la empresa organizadora de Coachella, tras finalizar su actuación.

“Le comenté lo increíble que era que el festival hubiera tardado 27 años en traer a una artista latina como cabeza de cartel”, confesó Karol G en la entrevista. “Entonces se acercó. Fue muy amable. Me dijo: ‘Debería disculparme’. No quería ofenderlo, pero reconoció que era la realidad… Antes que yo, hubo muchas que sin duda podrían haber ocupado ese lugar. ¿Y si Daddy Yankee hubiera sido cabeza de cartel de Coachella? ¿O Ricky Martin, Enrique Iglesias, Gloria Estefan, Shakira? El hecho de que yo fuera la primera se siente mal, se siente incorrecto”.

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La cantante cuestionó al director de Goldenvoice tras su show, señalando la deuda histórica de Coachella con los artistas latinos - crédito AFP
La cantante cuestionó al director de Goldenvoice tras su show, señalando la deuda histórica de Coachella con los artistas latinos - crédito AFP

La intérprete de Bichota insistió en que el talento latino no es una tendencia pasajera. “Ser latino no es solo una moda pasajera; la gente apenas está descubriendo quiénes somos. No somos latinas por un momento; es para siempre. Y todos están invitados a la fiesta”, afirmó para Elle Magazine. Karol G recalcó que la presencia latina en el escenario global es fruto de una historia de esfuerzo y resiliencia, y no un producto de una ola temporal. “Venimos de una larga tradición de resiliencia y de superación ante la adversidad”, añadió.

La artista, nacida en Medellín, aprovechó la entrevista para reflexionar sobre el momento histórico que vive la música latina y cómo esto conecta con su identidad. “Quería demostrarle a la gente en cada concierto que nuestra comunidad merece esos grandes escenarios. No se trataba de transformarnos para adaptarnos a ese espacio. En realidad, no se trata de mí; solo soy un puente, ayudándolos a sentirse orgullosos de sus orígenes”, explicó.

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Shakira
Karol G mencionó ejemplos de figuras como Shakira y Daddy Yankee para ilustrar el talento latino que no había sido considerado en el festival - crédito @ShakiraFandoms1/X

Karol G también compartió detalles del proceso creativo detrás de su show en Coachella, en el que buscó que cada elemento representara la riqueza cultural latinoamericana. Trabajó con la coreógrafa Parris Goebel para fusionar sus universos artísticos y lograr un espectáculo con alma, inspirado en referentes como Juan Gabriel, ABBA y el texto feminista Mujeres que corren con los lobos. “Quería capturar nuestra esencia latina: nuestra historia, nuestra música, ese espíritu apasionado que nos caracteriza”, puntualizó.

La artista reivindicó el orgullo y la permanencia de la cultura latina en la escena internacional - crédito Daniel Cole/Reuters
La artista reivindicó el orgullo y la permanencia de la cultura latina en la escena internacional - crédito Daniel Cole/Reuters

La cantante también reflexionó sobre su vida personal y los cambios que ha atravesado recientemente, incluidas sus rupturas sentimentales. En referencia a sus separaciones de Feid y Anuel, Karol G explicó que el fin de la relación no fue producto de un evento dramático, sino de una incompatibilidad. “Antes, intentaba ser una versión superpoderosa de mí misma todo el tiempo… Era como si me pusiera una coraza, una armadura: ‘Puedo con todo, nada me afecta, nada me llega’. Pero tienes que existir en todas tus versiones para tener ese poder… También quiero enseñarles a vivir la tristeza. Cuando pasa el tiempo y ves las cosas con más claridad, dices: ‘Tenía que pasar para aprender esto, para entender esto, para valorarlo más’”.

Durante el proceso, la artista se refugió en la música y en nuevas colaboraciones, como su reciente trabajo con Cigarettes After Sex, y se permitió reconectar con la versión más vulnerable de sí misma. “La próxima versión de mí será nueva para la gente, pero siempre ha estado ahí, latente”, anticipó.

Karol G reveló las primeras imágenes de los ensayos y parte de la producción de su gira que inicia en un par de días - crédito VisualesIA Infobae
Karol G se alista para una gira internacional que busca celebrar la diversidad y fortalecer el sentido de pertenencia latino - crédito VisualesIA Infobae

En medio de este momento de reflexión y reivindicación, Karol G se prepara para el inicio de su nueva gira internacional Viajando por el Mundo Tropitour, que comenzará en Chicago el 24 de julio y recorrerá múltiples ciudades hasta julio de 2027. La artista anticipa que este tour será una celebración de la diversidad, la cultura y el orgullo latino, llevando su mensaje de autenticidad y pertenencia a escenarios de todo el mundo.

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