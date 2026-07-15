Karina García y Kris R revelaron por qué querían mantener oculto el embarazo más tiempo y hablaron del “mal de ojo”: “Un bebé es muy delicado”

Karina García confiesa los motivos detrás de la reserva sobre su embarazo - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La influencer Karina García afrontó recientemente la atención mediática tras confirmarse que está a la espera de su tercer hijo junto a Kris R.

Aunque el embarazo era un tema de especulación en redes y programas de entretenimiento, García optó por el silencio hasta que la noticia se hizo inevitablemente pública. La revelación no partió de ella, sino de la creadora Yina Calderón, quien habló del asunto con insistencia en sus plataformas.

Karina abordó el tema en una transmisión en vivo donde explicó su decisión de mantener la gestación en privado. Según compartió, tanto ella como su pareja consideran que existen energías que pueden afectar etapas sensibles de la vida, como el embarazo. “No quería hacer de esto una noticia mediática”, afirmó al referirse a su temor por el llamado “mal de ojo”, una creencia extendida en Colombia que atribuye malestares físicos o emocionales a miradas cargadas de envidia o intenciones negativas.

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Karina explicó que la decisión de guardar silencio se debe a su creencia en las energías y el “mal de ojo”, buscando evitar que la noticia se volviera mediática - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Yo quería tenerlo de una manera muy privada, ustedes saben que yo los amo a ustedes, amo a mi comunidad, pero si es por mí, yo me hubiera demorado más”, reveló la modelo paisa y luego Kris R recordó que incluso el día que lo hicieron oficial, Karina estaba insegura. “El día que íbamos a subir el post, Karina me decía que no, ‘Amor, todavía no es el momento’”, dijo el cantante.

La creadora recordó que incluso el día en que la noticia se hizo oficial en sus redes sociales, persistían sus dudas sobre compartirlo con el público. “Aún sentía que todo esto iba a afectar mi proceso”, expresó García, quien priorizó el bienestar propio y el de su bebé ante la exposición. Para ella, evitar el escrutinio y los comentarios era una forma de mantener la tranquilidad y proteger su entorno familiar en un momento delicado.

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“Ustedes también tienen que entender algo y es que nosotros pensamos mucho en anunciarlo porque es que un bebé es delicado, yo creo mucho en las energías, en el mal de ojo, por eso en el momento en que supimos, no queríamos que lo supieran de una, era mejor esperar y estar seguros de que todo estaba bien y que todo con el bebé salga bien”, dijo Kris R.

Kris R señaló que anunciar el embarazo fue una decisión pensada, motivada por su creencia en las energías - crédito Karina García / Instagram

El “mal de ojo” sigue siendo una creencia habitual en la cultura popular colombiana y latinoamericana. Muchas personas optan por no difundir noticias importantes de inmediato, para evitar posibles consecuencias negativas asociadas a la envidia o la atención excesiva. En este contexto, Karina García prefirió esperar antes de hablar abiertamente de su embarazo.

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Hasta ahora, la creadora no ha dado detalles específicos sobre el tiempo de gestación, aunque seguidores y medios calculan que podría estar entre el cuarto y el quinto mes, basados en sus recientes apariciones. Tras la confirmación, García recibió mensajes de apoyo y afecto de su comunidad digital, que ha valorado su autenticidad y cercanía a lo largo de su trayectoria.

Karina agradeció las muestras de respaldo y aseguró que compartirá con sus seguidores los momentos más significativos de esta etapa, aunque siempre pondrá por delante la protección de su familia. “Hay cosas que es mejor guardar en el corazón antes que mostrarlas al mundo”, reflexionó, dejando claro que la privacidad y el cuidado personal siguen siendo una prioridad en su vida.

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Karina García y Kris R también han decidido mantener en reserva la imagen del recién nacido durante los primeros meses de vida.

Aunque no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene, Karina ha recibido muestras de cariño y apoyo tras la confirmación pública - crédito @krisrofficial/ Instagram

En una transmisión en vivo, la pareja explicó a sus seguidores: “No vamos a mostrar a nuestro bebé, al menos por los primeros meses”. Esta decisión, según reveló Karina, fue tomada de manera conjunta: “Kris no quiere por el tema de la energía”, expresó la creadora de contenido, haciendo referencia a su deseo de proteger al bebé de cualquier influencia negativa que pueda circular en redes sociales.

Por su parte, Kris R manifestó que su principal motivación es disfrutar de la paternidad sin interferencias externas. “También porque yo lo quiero disfrutar lo más que pueda sin opiniones que afecten alrededor”, señaló el artista durante la conversación con sus seguidores.

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Kris R afirmó que desea disfrutar la paternidad sin interferencias externas, reforzando la decisión conjunta de preservar la intimidad familiar - crédito Dipo/Facebook

Ambos coincidieron en que prefieren priorizar el bienestar y la intimidad de la familia, una tendencia que cada vez adoptan más figuras públicas que buscan resguardar la privacidad de sus hijos ante el escrutinio constante.