Colombia

Gustavo Petro se quedó sin un funcionario clave para el Gobierno: Piedad Urdinola renunció al Dane tras cuatro años de gestión

El relevo en la máxima autoridad estadística trae nuevos liderazgos y desafíos para el organismo encargado de medir el pulso social y económico de Colombia

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Áreas urbanas muestran recuperación más acelerada en comparación con zonas rurales, según la directora del Dane, Piedad Urdinola - crédito @DANE_Colombia/X
Piedad Urdinola asumió la Dirección General del Dane en septiembre de 2022 - crédito @DANE_Colombia/X

Piedad Urdinola renunció el miércoles 15 de julio de 2026 a la Dirección General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La renuncia fue presentada ante el presidente de la República, Gustavo Petro, y será efectiva desde el 21 de julio de 2026. Tras su salida, Claudia Díaz, jefe de la Oficina de Planeación, asumirá como directora encargada para garantizar la continuidad institucional y de la producción estadística del país.

Urdinola realizó el proceso de empalme bajo las directrices impartidas por el Gobierno nacional. Según un comunicado del Dane, ese procedimiento contó con transmisión institucional para la ciudadanía y buscó asegurar una transición ordenada, transparente y responsable.

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Urdinola fue una de las altas funcionarias que permaneció al frente de su entidad durante todo el periodo presidencial. Tras culminar este ciclo, retomará su labor académica e investigativa como profesora de la Universidad Nacional de Colombia.

Piedar Urdinola dejará el cargo el 21 de julio de 2026 - crédito Dane
Piedar Urdinola dejará el cargo el 21 de julio de 2026 - crédito Dane

El balance de una gestión de cuatro años

Durante los cuatro años en los que estuvo Urdinola al frente del Dane, la entidad atravesó una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. Entre los avances mencionó el primer Censo Económico Nacional Urbano en 34 años y la expansión de las estadísticas vitales a territorios apartados.

El balance también incluyó:

  • Desarrollo del V Foro Mundial de Datos,
  • Fortalecimiento de las Cuentas Económicas Ambientales.
  • Producción de las Cuentas Nacionales de Inclusión.

Además, la entidad reportó mediciones inéditas sobre la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, así como avances con poblaciones tradicionalmente subrepresentadas en las estadísticas colombianas.

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Uno de los legados centrales de la gestión, de acuerdo con el comunicado con el que se confirmó la renuncia, fue el fortalecimiento de la independencia técnica de la entidad, consagrada en la Ley 2335 de 2023. La norma elevó a rango legal la autonomía técnica y la reserva estadística de la entidad.

Urdinola atribuyó esos resultados al trabajo de servidoras, servidores y contratistas en todo el país. “Dejamos un Dane en el que Colombia puede ver mejor sus inequidades. Hicimos que las desigualdades que antes no se medían hoy tengan información clara y oficial, porque lo que no se mide no se puede cambiar. Ese es el espejo del país que entregamos: más nítido y más incluyente”, señaló la directora.

En 2026, el salario mensual del director del Dane está equiparado al de un ministro del despacho y asciende a $30.700.000 - crédito Luisa González/Reuters
En 2026, el salario mensual del director del Dane está equiparado al de un ministro del despacho y asciende a $30.700.000 - crédito Luisa González/Reuters

Trayectoria académica y salida del Gobierno

Piedad Urdinola es economista de la Universidad de los Andes y tiene maestría y doctorado en Demografía de la Universidad de California en Berkeley. Antes de llegar al Dane, fue profesora asociada del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia durante diecisiete años.

Su trayectoria también incluye pasos por Stanford y Harvard como profesora visitante. Además, fue directora del Observatorio Demográfico y Epidemiológico del Área Andina.

Al cerrar su etapa en el Dane, volverá a sus actividades académicas e investigativas en la Universidad Nacional de Colombia. Con la salida también termina su permanencia en el Gobierno durante todo el periodo presidencial.

Polémica por cifras del Dane

La gestión de Piedad Urdinola no se salvó de la polémica. En junio de 2026, un análisis hecho por la Universidad de Antioquia cuestionó las cifras oficiales de la entidad sobre el mercado laboral, lo que generó controversia en Colombia.

Y es que el descenso registrado en los índices de desempleo durante la administración de Gustavo Petro despertó dudas en distintos sectores, incluido el académico. El profesor Edwin Esteban Torres, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, encabezó un estudio que señala discrepancias en los datos de informalidad laboral en comparación con los reportes del Dane.

Según el docente, un grupo de investigadores detectó posibles inconsistencias entre las cifras de crecimiento económico y las del mercado laboral. Mientras el Dane reportaba, hasta febrero de 2026, la creación de 814.000 nuevos empleos, el estudio universitario indica, por el contrario, una reducción de 170.000 puestos de trabajo.

El Dane informó que la tasa de desocupación desestacionalizada en Colombia se ubicó en 8,1% en mayo y quedó por debajo del 8,6% de abril, según el Dane - crédito Dane
El Dane informó que la tasa de desocupación desestacionalizada en Colombia se ubicó en 8,1% en mayo de 2026 y quedó por debajo del 8,6% de abril, según el Dane - crédito Dane

Torres explicó que, ante la imposibilidad de hacer una nueva encuesta, recurrieron a comparar datos del Dane con registros administrativos validados, como los de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), que recopila los pagos de seguridad social. De acuerdo con estos registros, la diferencia entre ambas fuentes resulta considerable. El propósito del estudio, según Torres, no es atacar al Dane ni a su dirección, sino indagar por qué la economía nacional no crece al mismo ritmo que desciende el desempleo.

Al respecto, el Dane respondió a la polémica señalando que el análisis universitario no tuvo en cuenta la actualización del Marco 2018, vigente en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) desde 2021. La entidad explicó que el ajuste es clave para interpretar correctamente las cifras y que buena parte de la diferencia se debe a este factor.

Aclaró que la comparación entre la encuesta de hogares y los registros administrativos de seguridad social se basa en fuentes que miden aspectos distintos, lo que explica las discrepancias. Mientras la encuesta recoge declaraciones de las personas sobre su trabajo, los registros administrativos reflejan los pagos al sistema, por lo que los resultados no necesariamente coinciden.

La entidad destacó que sus datos y metodologías son públicos, están documentados y siguen los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Piedad Urdinola, enfatizó que las cifras oficiales carecen de sesgo político. A pesar de la aclaración del Dane, diversos gremios críticos del Gobierno Petro, como la Andi y Fenalco, respaldaron la investigación universitaria.

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