Colombia

Gustavo Petro descartó intención de perpetuarse en el poder y afirmó que entregará el cargo el 7 de agosto: “No soy un dictador”

El jefe de Estado afirmó que cualquier prolongación del mandato sería romper la Constitución Política y agravar la confrontación que atraviesa el país

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Gustavo Petro acusó a la CRC de censurar la presentación de un informe sobre pobreza por razones político-electorales - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
Gustavo Petro descartó rumores de extensión de mandato y afirmó que entregará el cargo a Abelardo de la Espriella - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Gustavo Petro afirmó que dejará la Presidencia de Colombia el 6 de agosto a la medianoche, horas antes de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, y sostuvo que prolongar su mandato implicaría romper la Constitución Política y alimentar la violencia en medio de una transición atravesada por sus denuncias de fraude electoral.

En la misma intervención, el mandatario volvió a poner en duda el resultado de las elecciones del 21 de junio y aseguró que la irregularidad que denuncia no habría sido masiva, sino de 848.000 votos. Ese resultado, según dijo, fue verificado por distintos organismos internacionales.

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Petro hizo esas declaraciones en su más reciente Consejo de Ministros del 14 de julio de 2026, donde rechazó la idea de mantenerse en el poder más allá del plazo constitucional. “Lo cierto es que yo termino el 6 de agosto. Si prolongo ese mandato con ayuda de las armas de la nación y otras que la ciudadanía pondría, no estoy en el camino correcto porque prolongo la violencia contra jóvenes que no tienen la culpa. Ni ninguno ni nosotros”, dijo.

Petro dijo que extender su mandato rompería la Constitución

Petro le contó a Sánchez que en ningún momento ha dado una orden de desobedecer a las Fuerzas Militares - créditos @infopresidencia/IG | Catalina Olaya / Colprensa
El jefe de Estado afirmó que respeta la carta magna de Colombia, por lo que desmintió rumores de una posible dictadura - créditos @infopresidencia/IG | Catalina Olaya / Colprensa

El jefe de Estado reconoció que una permanencia después de la entrega del poder a su sucesor supondría una ruptura de la Constitución Política. En su planteo, el fin de su mandato está atado al traspaso presidencial previsto para el 7 de agosto de 2026, cuando asumirá Abelardo De La Espriella.

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En efecto, rechazó las acusaciones sobre una eventual intención de perpetuarse en el poder, un temor instalado en sectores de la oposición. “Nunca he dicho que yo soy un dictador, eso se lo inventó la prensa, pero yo soy un demócrata. Yo dejé las armas hace 37 años. Y el camino de Colombia no es la violencia, es la paz; ahora la llevan de nuevo a la violencia, pero no somos nosotros, serán otros”, agregó.

El propio Petro respondió así a la pregunta central que atraviesa el cambio de gobierno: dejará el cargo antes de la posesión de su sucesor y no continuará en funciones después de la medianoche del 6 de agosto. Su explicación fue que cualquier prolongación del mandato solo agravaría la confrontación.

La transición con de la Espriella avanza sin reunión y sin acto en la Casa de Nariño

Petro explicó que no irá a la posesión de Abelardo de la Espriella por fraude electoral - crédito Reuters/EFE/Colprensa
Petro explicó que no irá a la posesión de Abelardo de la Espriella por fraude electoral - crédito Reuters/EFE/Colprensa

El traspaso de mando se desarrolla además con un protocolo distinto del habitual. Petro y De La Espriella no se han reunido ni han conversado, una situación que pocas veces había ocurrido en la historia del país.

Tampoco habrá una entrega oficial de la Casa de Nariño. De La Espriella manifestó que quiere realizar ese acto en una guarnición militar fuera de Bogotá.

Petro ya descartó asistir a la posesión del presidente electo. En el Consejo de Ministros dijo: “Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano; allá él que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude”.

El mandatario precisó después el alcance de su denuncia sobre las elecciones. “No es el fraude monumental de cuatro o cinco millones, que sería fácil de encontrar. No. Es un fraude que yo creo que es de 848.000 votos”.

El jefe de Estado afirmó que el CNE cometió un delito al ratificar a Abelardo de la Espriella- crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado afirmó que el CNE cometió un delito al ratificar a Abelardo de la Espriella- crédito @petrogustavo/X

Incluso, el jefe de Estado sostuvo que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) actuaron contra la ley, puesto que las presuntas fallas en el escrutinio no permiten dar como ganador a Abelardo de la Espriella.

“No entregaron el escrutinio de claveros y entonces no hay escrutinio completo y los magistrados del Consejo Electoral cometieron un delito al acreditar a Abelardo como presidente de Colombia. No hay escrutinio porque hay fraude y está demostrado en las demandas”, escribió en X.

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