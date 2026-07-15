Colombia

Ministerio del Interior rechazó acoso religioso a estudiantes de colegio público en Bogotá por parte de grupo de personas vestidos como militares: “Soldados de Cristo”

La cartera se unió a la Secretaría de Educación de Bogotá, que abrió una investigación y realizará una visita a la sede del plantel educativo situado en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy

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El caso se reportó en redes sociales la tarde del viernes 10 de julio de 2026 en el sector de Patio Bonito (localidad de Kennedy), luego de que uno de los profesores ubicado en una de las sedes del colegio Rodrigo de Triana, encaró a la mujer que le hablaba a varios de los estudiantes a través de las rejas - crédito @ColombiaOscura

El Ministerio del Interior expresó un rechazo contundente frente al acoso religioso sufrido por estudiantes y docentes en una de las sedes del Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana – IED, ubicado en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

La declaración oficial, emitida por la Dirección de Asuntos Religiosos el 13 de julio de 2026, responde a los hechos ocurridos el viernes 10 de julio, cuando un grupo identificado como “Soldados de Cristo” abordó a varios estudiantes en la entrada del plantel educativo.

Según denuncias y videos difundidos en redes sociales el mismo viernes y el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de julio, las personas involucradas vestían prendas de estilo militar y portaban un niño de brazos.

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En la reja de la institución, retuvieron a varios estudiantes, los tocaron para “orar” por ellos, entregaron panfletos doctrinarios y buscaron “reclutarlos para Dios”, puntualizó el comunicado oficial por parte de la cartera del Interior.

Ante la intervención de los docentes para proteger a los menores, los miembros del grupo agredieron verbalmente a los educadores.

Por este motivo, desde la Secretaría de Educación de Bogotá se confirmó a Infobae Colombia la apertura de una investigación y la activación de protocolos de protección, y adicional a lo anterior se recordó que ningún menor puede interactuar dentro de la institución con adultos ajenos a la comunidad educativa.

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El caso se registró en una de las sedes del colegio Rodrigo de Triana, ubicada en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy - crédito @prensalibre.col/IG

Personal de la Secretaría programó una visita al colegio y a su entorno escolar para acompañar a la institución y revisar el caso.

Los docentes actuaron conforme a las normas de protección, interviniendo de inmediato para impedir el contacto entre los estudiantes y los adultos externos.

En los folletos entregados, identificados con la inscripción “Cristo Vive” y el NIT 901.756.495.2, se consignaron mensajes que señalaban conductas consideradas inapropiadas, como la homosexualidad, el consumo de alcohol y drogas, la rebeldía y la prostitución, e invitaban a los jóvenes a un “diplomado celestial”.

Los hechos quedaron registrados en grabaciones donde uno de los docentes confrontó a una integrante del grupo religioso, quien respondió con frases desafiantes y acusaciones sobre el “pecado” en la comunidad educativa.

El Ministerio del Interior recordó que, aunque la Ley 133 de 1994 reconoce el derecho a difundir creencias religiosas, ese derecho encuentra límites en la libertad de conciencia y en la protección de la niñez. Por tal motivo, desde la cartera se puntualizó que la Constitución Nacional protege el derecho de los padres a determinar la educación moral y religiosa de sus hijos, e impide cualquier forma de coacción o vulneración de los derechos de niños y adolescentes.

- créditos archivo Colprensa / Germán Enciso | Colombia Oscura / X
- créditos archivo Colprensa / Germán Enciso | Colombia Oscura / X

En la declaración oficial, el Ministerio expresó solidaridad con el cuerpo docente del colegio, que actuó en defensa de los estudiantes, y exhortó al grupo “Soldados de Cristo” a revisar sus métodos de difusión religiosa para evitar incurrir en conductas delictivas o violaciones a los derechos fundamentales.

El comunicado concluye llamando a que el ejercicio de la libertad religiosa no debe violentar los derechos de los demás ni la dignidad de la niñez y la adolescencia en Colombia.

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