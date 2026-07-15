El dólar se desploma en Colombia, pero no en las casas de cambio: por qué lo venden hasta $300 por encima de la TRM

Las casas de cambio en Colombia vendieron el dólar el 15 de julio hasta $300 por encima de la TRM oficial de $3.252,11 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las casas de cambio en Colombia venderán el miércoles 15 de julio el dólar hasta $300 por encima de la TRM oficial de $3.252,11, una brecha que expuso la presión del mercado minorista en medio de la caída reciente de la divisa y de una demanda sostenida de efectivo para viajes y pagos internacionales.

El precio promedio en estos establecimientos se encuentra en $3.321,76 para la compra y $3.442,35 para la venta. Esos valores se calculan cada día con un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Según un sondeo realizado en diferentes ciudades del país por Semana, las mayores diferencias frente a la tasa oficial se registran en Cartagena y Cali, donde el dólar se ofrece a $3.550 y $3.530. Por su parte, en Pereira y Bogotá, la cotización de venta llegó a $3.450.

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La diferencia entre el precio de compra y el de venta también muestra fuertes variaciones según la ciudad. En Cúcuta, el spread (que es el margen o diferencial) fue de $70, mientras que en Cali alcanza $330, una señal de la volatilidad con la que operan estas entidades.

El precio promedio del dólar en casas de cambio fue de $3.321,76 para la compra y de $3.442,35 para la venta - crédito Luisa González/Reuters

La información publicada por el medio citado ubicó además al dólar en $3.410 en Cúcuta y en $3.444 en Medellín. En operadores privados, Cambios Kapital marcó $3.430, Latin Cambios $3.450 y Punto Dollar $3.480, con spreads que fueron de $50 a $180.

Se debe tener en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en una entidad oficial. Sus cotizaciones dependen de las condiciones de oferta y demanda, de los precios de otras casas de cambio, de la referencia de bancos y de la fluctuación observada en la Bolsa de Valores de Colombia.

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Según analistas consultados por La República, la disparidad se explica por la demanda de divisas para viajes, pagos internacionales y por una menor disponibilidad de dólares en efectivo. Esa combinación lleva a ajustar los precios para cubrir el riesgo de escasez.

Mientras las ventanillas ampliaban sus márgenes, la TRM apenas varió $3,09 frente a la jornada del viernes 10 de julio cuando se situó en $3.249,02. Ese comportamiento mantuvo la estabilidad del mercado mayorista, en contraste con los aumentos observados en el segmento minorista.

Wilson Tovar, economista senior de Acciones & Valores, explicó por qué la moneda estadounidense ha cedido terreno frente al peso colombiano: “En Colombia, a pesar de un entorno externo no plenamente favorable, el peso ha encontrado respaldo en la combinación de una tasa del Emisor en 12%, una inflación de junio de 6,14% que refuerza la postura restrictiva del banco central, el atractivo del carry local, una menor prima política y mayores flujos hacia activos colombianos, particularmente hacia deuda soberana”.

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La brecha entre compra y venta del dólar varió por ciudad, con un spread de $70 en Cúcuta y de $330 en Cali - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La diferencia entre el valor oficial y el que cobran las casas de cambio afecta a turistas y a personas que necesitan dólares para transacciones inmediatas.

La TRM refleja el valor promedio del dólar en el mercado interbancario, mientras que el precio en ventanilla responde a una dinámica distinta, marcada por la oferta y la demanda local y por los costos operativos del sector.

También señala que muchos compradores acuden a estos establecimientos porque permiten adquirir divisas sin realizar numerosos trámites ni diligenciar varios documentos.

En ese contexto, el dólar mantiene su peso como moneda de reserva global, con cerca del 60% de los fondos de los bancos centrales, y como medio dominante para el comercio internacional, incluida la compraventa de materias primas como el petróleo.

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Por qué varía diariamente el precio del dólar en Colombia

El dólar en Colombia cambia de precio a diario por la oferta y la demanda de divisas en el mercado local - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El dólar en el país cambia de precio a diario por la oferta y la demanda de divisas, según la cantidad de moneda estadounidense que entra y sale del país. Ese flujo se mueve por factores macroeconómicos que alteran la disponibilidad de dólares en el mercado local.

Entre las variables que más inciden está el precio del petróleo, ya que el país exporta crudo y una baja internacional reduce el ingreso de dólares, recorta la oferta y encarece la divisa.

También pesan las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos: recortes de tasas o políticas de su gobierno pueden debilitar o fortalecer el dólar a nivel global y trasladar el efecto a monedas emergentes como el peso colombiano.

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Otro factor clave es la diferencia entre las tasas de interés de Estados Unidos y las del Banco de la República, que puede atraer o alejar inversión extranjera. Si las tasas locales quedan más altas, ingresan capitales, sube la oferta de dólares y el precio tiende a bajar.

La incertidumbre política y económica también impulsa volatilidad por cambios regulatorios, reformas y procesos electorales que afectan la confianza de los inversionistas.

A eso se suman los flujos de caja del Gobierno, como la emisión de deuda externa o la liquidación de obligaciones tributarias de grandes empresas, que pueden modificar de forma repentina la cantidad de dólares en circulación.

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Ante esas fluctuaciones, el Banco de la República interviene con mecanismos como la compra o venta de opciones para evitar movimientos bruscos que desestabilicen la economía.