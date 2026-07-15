Congresista de EE. UU. María Elvira Salazar cuestionó el operativo del ICE tras la muerte de Joan Sebastián Durán: “Se les fue la mano”

La congresista republicana, María Elvira Salazar, aseguró que fue una "equivocación" el operativo en el que murió Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito Iván Dee Delgado/Reuters - Joan Sebastián Durán Guerrero/EFE - Europa Press

La representante a la Cámara de Estados Unidos por Miami, María Elvira Salazar, perteneciente al Partido Republicano, se pronunció sobre la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, el colombiano de 26 años que recibió un disparo fatal en medio de un operativo del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

La congresista conservadora aclaró que, pese a que respeta el fundamento de la política migratoria de Donald Trump para “botar” del país norteamericano a los inmigrantes ilegales con “records criminales severos”, considera que este tipo de acciones de fuerza constituyen “una equivocación”.

Minutos después de celebrar los nuevos aires en la relación bilateral de Colombia con Estados Unidos con la visita del equipo designado para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, Salazar aseguró que, en cuanto a la migración, desde 2025 está haciendo fuertes llamados al partido rojo en los que ha advertido los excesos del sistema de control migratorio y que, además, ha tenido la oportunidad de sostener conversaciones recientes con el presidente Donald Trump acerca del trato a los migrantes.

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La representante republicana aclaró que está insistiendo ante su Partido Republicano que al ICE "se le está yendo la mano" - crédito Charlie Cordero/Reuters

Aunque la administración entrante no ha emitido una palabra sobre la muerte de Durán Guerrero en medio del operativo policial que, según versiones oficiales, tenía a otro inmigrante como objetivo, la congresista cubana expresó: “Muy mal, muy mal. Yo lo he dicho muchas veces. De la manera que las fuerzas de inmigración de este país en el año pasado, sobre todo, se comportaron, se les fue la mano y se lo he dicho al presidente y lo he dicho porque es la verdad”, dijo en una entrevista concedida a El Tiempo.

Salazar recordó que Trump aseguró priorizar la deportación en caso de antecedentes criminales, pero cuestionó “los errores” que han afectado a personas con permisos de trabajo y sin historial delictivo.

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De hecho, sobre el caso de Joan Sebastián Durán Guerrero dijo que “alguien que tenía tantos años y que tiene un permiso de trabajo y que lo detienen y que ‘hay una equivocación’, siempre hay una equivocación, pero que ya no haya más”, afirmó la congresista.

La congresista reiteró el llamado a su partido para revisar la política migratoria. “Aquí estamos hablando de Colombia, pero internamente el tema migratorio es el que más me pertenece, porque le estoy diciendo a mi partido republicano que se están equivocando, que no están viendo lo que está pasando y que los hispanos hay que respetarlos”.

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Durán Guerrero (26 años) tomó la decisión de partir a Estados Unidos junto a su esposa y su bebé recién nacida poco menos de tres años atrás - red social Facebook

Recordó que el plan inicial de Trump es que “al que tiene un récord criminal y que es un delincuente, que lo boten”, pero exigió que “al que no lo tiene, que va a trabajar y que tiene al hijo al lado, que no lo toquen”, sostuvo Salazar.

En la misma intervención ante medios de comunicación, la legisladora norteamericana reconoció que el ICE no actuó de manera intencional en el caso de Durán, aunque insistió en la necesidad de protocolos más estrictos.

“Eso está muy mal hecho por parte del ICE, que yo sé que no lo quisieron hacer intencionalmente, pero tienen que haber directrices mucho más claras y por eso hoy el presidente Trump acaba de dar nuevas directrices de cómo se tiene que comportar ICE en el terreno”, concluyó.

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“Dónde está la justicia?”: el reclamo de una periodista colombiana residente en Estados Unidos

Otra voz hispana importante en Estados Unidos es la de la periodista colombiana —además bumanguesa, como Joan Sebastián Durán Guerrero— Patricia Janiot, que a través de sus redes sociales se declaró “horrorizada”

La periodista colombiana Patricia Janiot condenó el operativo en el que murió Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito @patriciajaniot/X

“¿Cómo es posible que ICE cometa estos crímenes y sigan en la impunidad? Joan Sebastián era de Bucaramanga y migró en busca de un mejor futuro. No merecía morir así. Lo mataron frente a su hija y no era el objetivo del operativo“, escribió la comunicadora.

Cuestionó: “¿Dónde está la justicia? Joan Sebastián tenía apenas 26 años, toda una vida por delante. Ahora sus padres buscan repatriar sus restos y tanto en su natal Bucaramanga como en el estado de Maine, Estados Unidos, hay un clamor por justicia contra esta brutalidad".

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