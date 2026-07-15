Déficit de gas en Colombia impulsa ampliación de terminal de importación en Cartagena

La terminal de Okianus Terminals, en Cartagena, aumentará su capacidad de almacenamiento de GLP- crédito Ministerio de Minas y Energía

El abastecimiento de gas vuelve a ocupar un lugar central en la discusión energética del país. Las proyecciones para 2026 apuntan a un aumento en la demanda, mientras que el fenómeno de El Niño podría reducir la generación de energía hidroeléctrica y aumentar la dependencia de las plantas térmicas, que utilizan gas natural como combustible de respaldo.

Ante ese panorama, la infraestructura para importar combustibles adquiere mayor relevancia. Colgas, una de las principales terminales del país, ubicada en Cartagena, ampliará su capacidad de almacenamiento y manejo de gas licuado de petróleo (GLP), con el propósito de responder a una eventual presión sobre el suministro nacional. La expansión fue anunciada por Colgas como parte de un plan de inversiones previsto para 2026, que asciende a cerca de $236.000 millones. De acuerdo con la compañía, la iniciativa busca fortalecer la seguridad energética en un momento en el que el país enfrenta un escenario de mayor exigencia para garantizar el abastecimiento de gas.

PUBLICIDAD

El fenómeno de El Niño podría incrementar la demanda de gas para la generación de energía térmica - crédito Colprensa

El proyecto contempla la ampliación de la terminal de importación ubicada en el puerto de Okianus Terminals, considerado el principal punto de ingreso de GLP al país. La capacidad pasará de 21.000 a 32.000 toneladas mensuales, un incremento superior al 50 %. La obra hace parte de una inversión total de USD 60 millones, de los cuales USD 25 millones se ejecutarán durante este año.

La decisión responde a un contexto que mantiene en alerta al sector energético. Según las proyecciones citadas por la empresa, el déficit de gas natural podría alcanzar hasta el 39 % de la demanda nacional durante 2026. Ese escenario podría agravarse con la llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027, que disminuiría la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica y aumentaría la necesidad de utilizar plantas térmicas.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el GLP aparece como una de las alternativas para atender parte de la demanda de la industria. A diferencia del gas natural, que depende de gasoductos y plantas de regasificación, el gas licuado puede almacenarse y transportarse en cilindros o tanques estacionarios, lo que facilita su distribución en zonas donde no existe infraestructura de transporte por tubería.

El GLP es una de las alternativas que analiza la industria para responder a un eventual déficit de gas natural- crédito Enercer S.A.

Desde Colgas sostienen que este combustible puede reemplazar al gas natural en distintos procesos industriales sin requerir grandes modificaciones en la operación de las empresas. Sobre ese punto, el gerente general de la compañía, Didier Builes, explicó que “El GLP es un sustituto técnico directo del gas natural en procesos térmicos, con alto poder calorífico y combustión baja en emisiones, sin necesidad de conexión a gasoducto. Hemos evolucionado a socios de eficiencia energética de la industria: la acompañamos con asesoría especializada e incluso combinando GLP con soluciones solares”.

PUBLICIDAD

La empresa señala que el uso de GLP permitiría reducir la necesidad de recurrir a combustibles como el diésel, el carbón o el fuel oil en caso de restricciones de gas natural, una alternativa que también ayudaría a las industrias que mantienen compromisos de reducción de emisiones con clientes e inversionistas.

La estrategia planteada por la compañía no se limita al suministro de GLP. También contempla el fortalecimiento de soluciones de autogeneración con energía solar fotovoltaica y programas de eficiencia energética dirigidos al sector industrial, con el objetivo de diversificar las fuentes de abastecimiento.

La diversificación de las fuentes energéticas busca reducir la presión sobre el sistema de abastecimiento nacional-crédito EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Según las cifras presentadas por la empresa, esta unidad acumuló 14.926 MWh de generación durante 2025 y espera incrementar en un 50 % su capacidad instalada a lo largo de este año. Builes considera que combinar diferentes fuentes energéticas puede reducir la vulnerabilidad de las empresas frente a escenarios de escasez. “En un contexto de menor disponibilidad de gas natural y de un eventual fenómeno de El Niño, la combinación de GLP para procesos térmicos y energía solar para el consumo eléctrico ofrece a la industria una mayor diversificación de sus fuentes de abastecimiento y reduce su exposición a los riesgos del sistema energético”, afirmó.

PUBLICIDAD

Con estas inversiones, la empresa proyecta ampliar su cobertura en el segmento industrial durante 2026, mientras el país se prepara para un periodo en el que garantizar el suministro de energía será uno de los principales desafíos para el sector productivo y para el sistema energético nacional.