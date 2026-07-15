Avión privado se accidentó en Gachancipá, Cundinamarca: autoridades investigan el caso del Cessna siniestrado

La aeronave involucrada en el accidente fue un Cessna TU206F Turbo Stationair de matrícula HK-4368 y de propiedad privada - crédito Bomberos Cundinamarca

Un accidente aéreo se registró en la tarde del miércoles 15 de julio cerca de la empresa Jerónimo Martins, en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, según informó la Delegación Departamental de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gachancipá.

La aeronave involucrada corresponde a un Cessna TU206F Turbo Stationair, matrícula HK-4368, de propiedad privada. De acuerdo con la información proporcionada por la plataforma Flightradar24, el radar muestra la geolocalización aproximada del avión entre las zonas denominadas “La Pesquera” y “Boita”, en las cercanías de Bogotá.

El reporte preliminar indicó que la aeronave tenía como aeropuerto de salida el Aeropuerto Internacional El Dorado (BOG), y al momento del incidente presentaba altitud barométrica de 0 pies y velocidad de 0 nudos, lo que sugiere que se encontraba en tierra o sin datos de movimiento.

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La Delegación Departamental de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gachancipá informaron sobre la emergencia aérea - crédito Bomberos Cundinamarca

Al lugar del incidente se desplazaron unidades de bomberos locales, ambulancias y agentes de la Policía, en respuesta inmediata a la emergencia.

El sitio del accidente está próximo a áreas industriales y rurales del municipio de Gachancipá, lo que facilitó la movilización rápida de los organismos de socorro. Las autoridades aún no han reportado información sobre pasajeros, tripulación ni el estado de la aeronave tras el incidente.

Las autoridades señalaron que la ruta de vuelo no estaba disponible al momento de la consulta, y el rastreo de la aeronave se realizó mediante sistema satelital Aireon, según los datos visibles en Flightradar24. La investigación sobre las causas y las consecuencias del accidente se encuentra en curso por parte de las autoridades competentes.

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Al lugar del accidente aéreo acudieron unidades de bomberos, ambulancias y agentes de la Policía - crédito Bomberos Cundinamarca

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca permanece en el sitio coordinando las labores de atención y seguridad, mientras se espera un comunicado oficial con detalles adicionales sobre el hecho.

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