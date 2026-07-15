Colombia

Colombianos con visa de EE. UU. aprobada le pidieron a Abelardo de la Espriella que intervenga para que se las entreguen: “Muchos vendieron sus bienes”

Un grupo de profesionales, investigadores y empresarios colombianos que superaron el proceso migratorio más exigente del sistema estadounidense lleva meses sin poder recibir sus documentos

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Los firmantes piden que el nuevo gobierno de De la Espriella intervenga para destrabar el proceso con sus visas - crédito Visuales IA
Los firmantes piden que el nuevo gobierno de De la Espriella intervenga para destrabar el proceso con sus visas - crédito Visuales IA

Un grupo de colombianos con visas de inmigración aprobadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) lleva meses sin poder recibir sus documentos. La causa: una suspensión de la emisión de visas de inmigrante que rige desde el 21 de enero de 2026 para ciudadanos de 75 países, Colombia entre ellos.

La situación llevó a los afectados a tomar una medida inusual. El 15 de julio de 2026, firmaron y enviaron desde Bogotá una carta formal al presidente electo Abelardo De La Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, en la que piden gestión diplomática directa ante el gobierno de Donald Trump para desbloquear el proceso.

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Los solicitantes pertenecen a dos categorías migratorias entre las más exigentes del sistema estadounidense: la EB-1A (Employment-Based First Preference – Extraordinary Ability) y la EB-2 NIW (National Interest Waiver).

Ambas están dirigidas a profesionales, científicos, investigadores, empresarios, académicos y artistas cuya trayectoria ha sido considerada de interés para Estados Unidos.

Documento escrito en español con membrete de Bogotá, 15 de julio, dirigido a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo sobre visas de inmigrante.
Una carta dirigida a los presidentes electos de Colombia solicita gestiones diplomáticas por la suspensión de visas EB-1A y EB-2 para ciudadanos colombianos en Estados Unidos - crédito X

En la carta explican que sus peticiones superaron el proceso de evaluación del USCIS tras acreditar el cumplimiento de todos los requisitos de la legislación migratoria.

“Nuestras peticiones fueron aprobadas, al acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense”, señala el documento. La mayoría optó por completar el trámite vía consular para ingresar como residentes permanentes legales.

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Las entrevistas pasaron, las visas no llegaron

El bloqueo se produjo en la recta final del proceso. Según la carta, “en todos los casos, las entrevistas consulares fueron realizadas satisfactoriamente y las visas quedaron pendientes únicamente de su impresión y entrega”.

Esa distinción es central: los firmantes no son solicitantes en espera de una decisión. Son personas a quienes ya se les concedió la visa y que no pueden recibirla por una medida administrativa ajena a su situación individual.

Tarjeta de Residente Permanente de EE.UU. (Green Card) sobre fondo gris. Diseño verde con la Estatua de la Libertad, bandera americana y campos de datos.
Tarjeta de residente permanente (Green Card) de los Estados Unidos, que certifica el estatus legal de un inmigrante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las consecuencias descritas en el documento son concretas. “Muchas familias vendieron sus bienes, renunciaron a sus empleos, suspendieron proyectos empresariales, realizaron importantes inversiones en sus procesos migratorios y, en algunos casos, ya contaban con ofertas laborales, proyectos de investigación, oportunidades académicas o iniciativas empresariales listas para desarrollarse en los Estados Unidos”, detalla la carta.

Hoy, agrega el texto, “todos esos proyectos permanecen en pausa”.

El pedido concreto a De La Espriella y Restrepo

Los firmantes reconocen en la carta el contexto bilateral que rodea su solicitud. Señalan que la relación entre Colombia y Estados Unidos atravesó en los últimos años “uno de sus momentos más difíciles”, por tensiones generadas desde el gobierno colombiano que afectaron “el tradicional clima de confianza y cooperación entre ambos países”.

Por eso, dicen recibir con optimismo el inicio del nuevo gobierno y su compromiso declarado de reconstruir la relación estratégica con Washington.

El pasaporte colombiano permite ingresar a 130 destinos sin visa previa, según la edición de marzo de 2026 del Henley Passport Index- crédito VisualesIA
El pasaporte colombiano permite ingresar a 130 destinos sin visa previa, según la edición de marzo de 2026 del Henley Passport Index- crédito VisualesIA

El pedido apunta a tres interlocutores específicos en la Casa Blanca: el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y “las demás autoridades competentes”. La carta solicita a De La Espriella y Restrepo que gestionen ante ellos “la normalización de la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos colombianos que ya hemos sido aprobados en las categorías EB-1A y EB-2 NIW”.

El argumento bilateral que usan los solicitantes

Los firmantes no solo apelan a su situación personal. En la carta sostienen que su presencia en Estados Unidos “constituye un puente para promover nuevas oportunidades de inversión, comercio, innovación, transferencia de conocimiento, cooperación académica y creación de empresas entre ambas naciones”.

El argumento es que reactivar estos procesos beneficiaría a los dos países, no solo a los afectados.

La carta cierra con una apuesta por el diálogo: “Confiamos en que el restablecimiento de un diálogo cercano y constructivo entre ambos gobiernos permita superar las dificultades actuales y facilite la normalización de estos procesos migratorios para quienes hemos seguido estrictamente las vías legales establecidas por las autoridades estadounidenses”.

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