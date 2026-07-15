Estados Unidos felicitó a Abelardo de la Espriella durante sesión de la ONU, pero Antonio Guterres le hizo duro llamado sobre el proceso de paz

⁠La ONU expresó disposición para trabajar con el gobierno de Abelardo de la Espriella para respaldar los esfuerzos de paz, seguridad y desarrollo en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Naciones Unidas

Estados Unidos respalda una transición pacífica

Durante el Consejo de Seguridad de la ONU del miércoles 15 de julio, Estados Unidos felicitó a De la Espriella por su victoria y anunció que trabajará con su gobierno. También advirtió que cualquier amenaza contra el traspaso pacífico del poder es inaceptable.

Jeff Bartos, embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, afirmó que su país felicita al pueblo colombiano y a sus autoridades por la celebración de elecciones pacíficas y democráticas.

Añadió que en la segunda vuelta del 29 de junio, “el 60%, 41 millones de votantes emitieron su voto” y señaló que el día de la elección fue pacífico, aunque expresó preocupación por la violencia política durante todo el ciclo, incluido el asesinato del senador Uribe.

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Bartos agregó que Washington mantiene su preocupación por la inestabilidad, la violencia y el cultivo y la producción ilegales de drogas en Colombia. También señaló que las acciones de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales amenazan la seguridad de los colombianos, de la región y de los estadounidenses.

“Estados Unidos reitera su postura de que no hay lugar para la violencia política ni para inmiscuirse en la voluntad que ha expresado libremente el pueblo colombiano. Cualquier amenaza para impedir el proceso democrático y un traspaso de poder pacífico y sin sobresaltos son inaceptables”, señaló Bartos.

La presión internacional sobre el relevo presidencial coincide así con las alertas sobre seguridad, violencia política y rezagos en la implementación del acuerdo. El llamado apunta a evitar que la confrontación política abra nuevos obstáculos para la continuidad del proceso de paz.

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Secretario general de la ONU pidió al nuevo gobierno mantener continuidad del acuerdo de paz

La preservación del Acuerdo de Paz de la Habana quedó en el centro de la transición presidencial en Colombia después de que António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, pidiera sostener los avances logrados antes del relevo del 7 de agosto.

La ONU pidió mantener y proteger los avances del Acuerdo de Paz durante el cambio de gobierno en Colombia, al advertir que la transición coincide con una etapa determinante para su implementación.

En su informe sobre la Misión de Verificación correspondiente al periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026 y presentado en la mañana del , reclamó continuidad en las políticas de reincorporación, seguridad y desarrollo rural.

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El documento también destacó las elecciones presidenciales y la participación registrada en la jornada que concluyó con la elección de Abelardo de la Espriella como próximo presidente de Colombia.

Guterres afirmó que el relevo entre administraciones debe desarrollarse de manera coordinada para evitar retrocesos. “Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”, dijo.

Además, reiteró la disposición de la organización para continuar el acompañamiento a las autoridades colombianas.

También anunció que Miroslav Jenča, representante especial para Colombia, sostendrá contactos con el nuevo gobierno para conocer sus prioridades y ofrecer apoyo técnico y la experiencia acumulada por la misión durante casi una década de trabajo en el país.

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La ONU vincula la violencia con los retrasos en la implementación

EN el informe presentado por el secretario de la ONU, Antonio Guterres señaló que los asuntos de seguridad recuperaron protagonismo durante la reciente campaña presidencial.

También sostuvo que la aplicación pendiente de varios puntos del acuerdo mantiene una relación directa con la persistencia de la violencia en algunos territorios.

Según el documento, las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados coinciden en buena medida con aquellas donde las medidas pactadas avanzaron con mayor lentitud.

“Las zonas donde la violencia es más aguda son precisamente aquellas en las que la implementación ha sido insuficiente. Las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa”, indicó la ONU.

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Naciones Unidas reconoció avances graduales en la ejecución del acuerdo, aunque advirtió que no han sido homogéneos. El informe añadió que persisten desafíos para fortalecer la presencia institucional y mejorar la coordinación entre entidades del Estado.

Más de 11.000 exintegrantes de las Farc continúan en proceso de reincorporación y completan cerca de diez años en su tránsito hacia la vida civil.

La ONU insistió en que las garantías de seguridad y las oportunidades económicas siguen siendo determinantes para consolidar ese proceso y evitar nuevos ciclos de violencia.

Persisten las amenazas contra excombatientes y líderes sociales

El documento recordó que desde la firma del acuerdo han sido asesinados 493 excombatientes. Entre las víctimas hay mujeres, integrantes de comunidades indígenas y población afrocolombiana.

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Aunque la ONU reportó una reducción de los homicidios registrados durante 2026, advirtió que continúan las amenazas, la extorsión, las presiones de grupos armados y los desplazamientos forzados.

El organismo también advirtió que varios mecanismos de protección previstos en el Acuerdo de Paz siguen pendientes de aprobación e implementación.

Entre finales de marzo y comienzos de junio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU registró más de 5.200 personas desplazadas y cerca de 9.600 confinadas por emergencias humanitarias en siete departamentos del país.

Más de la mitad de los afectados pertenecían a comunidades étnicas. A esa situación se sumaron restricciones de movilidad y acceso que afectaron al menos a 316.000 personas en Cauca y en zonas de la Amazonia bajo influencia de estructuras armadas ilegales.

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En el mismo periodo, la Oficina de Derechos Humanos recibió denuncias relacionadas con 33 asesinatos de líderes sociales, incluidos casos de mujeres, indígenas, afrodescendientes y campesinos.