Así puede solicitar el Tiquete Metro Estudiantil 2026 antes del 27 de julio: requisitos y cómo acceder al pasaje de $1.600 por trayecto

Los beneficiarios de Sapiencia y Matrícula Cero deben hacer la inscripción al Tiquete Metro en www.sapiencia.gov.co, mientras los demás estudiantes deben postularse en su institución - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia

La tercera convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil ya está abierta en Medellín, con la oferta de 50.000 cupos para estudiantes que cumplan los requisitos establecidos por el Acuerdo Metropolitano No 02 de 2026.

El beneficio, que otorga una tarifa diferencial para el uso del sistema de transporte público, está dirigido a jóvenes entre 10 y 28 años residentes en los estratos 1, 2 o 3 y que cursan sus estudios a más de un kilómetro de su vivienda. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 27 de julio a las 4:00 p. m., según informaron las autoridades educativas de la ciudad.

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Los estudiantes seleccionados accederán a una tarifa preferencial que les permite realizar 60 viajes al mes en el Metro de Medellín, Metrocable, Tranvía, Metroplús y rutas alimentadoras, sin restricciones de horario ni fecha. El auxilio es personal e intransferible y su mal uso puede derivar en sanciones, incluida la suspensión definitiva del beneficio.

Quienes sean beneficiarios de Sapiencia, a través de fondos o del programa Matrícula Cero, deben adelantar su inscripción en la página web oficial www.sapiencia.gov.co, en el micrositio Tiquete Metro. Los demás estudiantes deben realizar el proceso directamente en su institución de educación superior, siguiendo el cronograma previsto.

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La inscripción al Tiquete Metro Estudiantil estará disponible hasta el 27 de julio a las 4:00 p.m. para jóvenes de entre diez y veintiocho años de estratos 1, 2 y 3 - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia

¿Quiénes pueden acceder al Tiquete Metro Estudiantil?

El auxilio está destinado a estudiantes activos de educación básica, media y superior, incluidos los beneficiarios de los programas Fondos Sapiencia y Matrícula Cero, que necesiten trasladarse más de 1 km entre su casa y el lugar de formación. Es requisito residir en viviendas de estratos 1, 2 o 3. Personas con discapacidad certificada también pueden postularse, anexando el documento correspondiente en el formulario.

Además, el programa otorga prioridad a víctimas del conflicto armado, personas en situación de discapacidad y miembros de grupos étnicos reconocidos, como indígenas, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rom. En cada institución educativa, un responsable verificará la autenticidad de los documentos y el cumplimiento de los criterios definidos.

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Características del auxilio y tarifas diferenciales

El beneficio corresponde a un descuento aproximado del 50 % en los desplazamientos dentro de la Red Metro, con la posibilidad de realizar hasta 60 viajes mensuales. El perfil estudiantil aplica para los servicios de Metro, Metrocable, Tranvía, Metroplús y rutas alimentadoras, pero no para las rutas integradas privadas.

La tarifa del perfil estudiantil en 2026 será de $1.600 por trayecto integrado y el beneficio no aplicará para las rutas integradas privadas - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia

En 2026, la tarifa por viaje para beneficiarios del perfil estudiantil es de $1.600 por trayecto integrado (ejemplo: Metro, Cable, Tranvía o Bus). Para integraciones más complejas, como Tranvía y Bus, el valor es de $3.100, y para el servicio Metro + Cable, de $3.850. En el caso del Metrocable Arví, la tarifa diferencial es de $3.900. El beneficio no es transferible a otros usuarios y la tarjeta cívica debe mantenerse actualizada.

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Las actualizaciones de perfil solo se permiten en caso de pérdida de la tarjeta o cambio de documento de identidad. El sistema bloqueará la tarjeta una vez finalice la vigencia del perfil y, para reactivar el beneficio, el estudiante debe validar el saldo en los canales autorizados en un plazo de hasta 90 minutos.

Requisitos y documentos para la inscripción

Para postularse, los interesados deben reunir y cargar en el formulario los siguientes documentos:

Copia de servicios públicos domiciliarios

Copia del documento de identidad

Copia de la tarjeta cívica

En caso de discapacidad, el certificado expedido por la entidad competente.

El Tiquete Metro Estudiantil otorga una tarifa diferencial para 60 viajes al mes en el Metro de Medellín, Metrocable, Tranvía, Metroplús y rutas alimentadoras - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia

Es indispensable cumplir con todos los requisitos y presentar información verídica, ya que el proceso de validación es estricto y cualquier inconsistencia puede llevar a la exclusión del programa.

Los beneficiarios activos de Sapiencia serán postulados automáticamente por la entidad a través del cronograma de activaciones. El otorgamiento del beneficio corresponde a la Secretaría de Educación, encargada de validar la información y asignar los cupos, de acuerdo con las prioridades y la disponibilidad.

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Proceso y fechas clave para inscribirse

La convocatoria estará abierta hasta el 27 de julio a las 4:00 p. m. Los estudiantes de Sapiencia deberán realizar el trámite exclusivamente en www.sapiencia.gov.co; el resto, directamente en su institución. El formulario debe ser diligenciado en línea y los documentos cargados conforme a las indicaciones.

Una vez asignado el perfil Estudiante Alcaldía, el sistema registrará la fecha de validez y, al terminar este periodo, el estudiante deberá actualizar su perfil mediante la lectura de saldo en los canales habilitados.