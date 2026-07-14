Las reacciones que generó el nombramiento de María Nohemí Arboleda como ministra de Minas: “Su trayectoria son garantía de decisiones”

Abelardo De la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto - crédito @carogomezsn / X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el lunes 13 de julio de 2026 que María Nohemí Arboleda ocupará el cargo de ministra de Minas y Energía en su gobierno, que comenzará el 7 de agosto.

Esta designación ha generado reacciones en distintos sectores del país.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), felicitó a Arboleda y señaló que su liderazgo puede ser clave para garantizar la energía en el país.

María Claudia Lacouture felicitó a María Nohemí Arboleda y señaló que su liderazgo puede ser clave para garantizar la energía en el país- crédito @mclacouture/X

“Felicitamos a María Nohemí Arboleda Arango por su designación como ministra de Minas y Energía en la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella. Su liderazgo será clave para garantizar la confiabilidad del servicio de energía, avanzar en una transición energética ordenada y fortalecer la confianza para atraer inversión al sector minero-energético, fundamental para el desarrollo económico y social del país (sic)”, indicó Lacouture.

PUBLICIDAD

Además, señaló que desde AmCham Colombia están dispuestos a trabajar de manera conjunta para lograr dicho propósito.

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, felicitó a la ministra designada por De la Espriella y señaló que es la respuesta “a un desafío que enfrentaremos con gerencia”.

“Felicito a la doctora Nohemí Arboleda por su designación como Ministra de Minas y Energía en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Tú eres respuesta a un desafío que enfrentaremos con gerencia (sic)”, expresó Restrepo.

Y agregó: “Pero también, celebro el lanzamiento de la plataforma del banco de talentos. La oportunidad para miles de colombianos de participar desde el mérito y no de la palanca. Así seguimos recuperando la patria (sic)”.

PUBLICIDAD

José Manuel Restrepo felicitó a la ministra designada por De la Espriella y señaló que es la respuesta “a un desafío que enfrentaremos con gerencia” - crédito @jrestrp/X

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, consideró acertada la designación de María Nohemí Arboleda en el Ministerio de Minas.

“Excelente decisión de Abelardo de la Espriella la designación de María Nohemí Arboleda Arango como nueva Ministra de Minas y Energía. Desde 2016 es gerente general de XM —primera mujer en liderar esa compañía—, operador del Sistema Interconectado Nacional (sic)“, indicó.

Asimismo, precisó que el reto de Arboleda será garantizar la seguridad energética de Colombia y revisar los riesgos que puede causar el Fenómeno del Niño.

“Su reto: garantizar la seguridad energética del país, sortear los riesgos del Fenómeno del Niño y liderar la transición energética en medio de la difícil coyuntura fiscal que recibe el nuevo gobierno (sic)”, expresó.

PUBLICIDAD

Alejandro De Bedout consideró acertada la designación de María Nohemí Arboleda en el Ministerio de Minas - crédito @alejodebedout/X

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa destacó todas las designaciones que ha hecho Abelardo de la Espriella en su gabinete, motivo por el cual señaló que “vienen buenos tiempos de prosperidad para Colombia”.

“Excelentes Ministros ha nombrado De la Espriella!! Vienen buenos tiempos de prosperidad para Colombia. Estoy convencido que el sector privado hará su parte invirtiendo! Bravo Colombia! (sic)”, expresó.

Enrique Peñalosa destacó todas las designaciones que ha hecho Abelardo de la Espriella en su gabinete - crédito @EnriquePenalosa/X

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, calificó como buena noticia la designación de María Nohemí Arboleda y destacó su trayectoria profesional.

“La designación de María Nohemí Arboleda como ministra de Minas es una excelente decisión que refleja confianza en su liderazgo y experiencia. Felicitaciones y muchos éxitos en esta gran responsabilidad. Su trayectoria y visión de largo plazo son garantía de decisiones que permitirán avanzar en seguridad energética, atraer inversión y llevar bienestar a millones de colombianos. (sic)”, expresó.

PUBLICIDAD

Y agregó: “desde Naturgas encontrará un gremio dispuesto a trabajar de manera articulada, aportando conocimiento técnico y sumando esfuerzos para impulsar la competitividad y la sostenibilidad del país. Felicitaciones (sic)”.

Luz Stella Murgas calificó como buena noticia la designación de María Nohemí Arboleda y destacó su trayectoria profesional - crédito @luzstellamurgas/X

La presidenta del Consejo Gremial y Acolgen, Natalia Gutiérrez, aseguró la ministra de Minas designada asume el cargo en momento decisivo para Colombia.

“Felicitaciones a María Nohemí Arboleda por su designación como ministra de Minas y Energía, por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella. Asume esta cartera en un momento decisivo para el país, en el que es urgente adoptar medidas que fortalezcan la seguridad energética, brinden confianza para la inversión y garanticen un suministro de energía confiable, suficiente y competitivo para los hogares, las empresas y el desarrollo de Colombia (sic)”, indicó.

PUBLICIDAD

Asimismo, señaló que desde Acolgen están dispuestos para trabajar de manera conjunta a través del dialogo técnico y constructivo.

Natalia Gutiérrez aseguró la ministra de Minas designada asume el cargo en momento decisivo para Colombia - crédito @NGutierrezJ/X

“Desde Acolgen reiteramos nuestra total disposición para trabajar de manera conjunta, con diálogo técnico y constructivo, aportando conocimiento y experiencia para avanzar en soluciones que respondan a los desafíos del sector y del país (sic)”, aseveró.

Finalmente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el nombramiento de María Nohemí Arboleda y expresó los puntos en los que debería trabajar.

“Celebramos la designación de la Ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda. Habitante de esta tierra antioqueña, que recibe la cartera con retos inmediatos y urgentes: que Colombia no se apague, recuperar Ecopetrol, reiniciar la exploración de gas y petróleo e impulsar nuevos proyectos de energía, entre otros. Desde Antioquia, con Hidroituango al frente, proponemos la creación inmediata de una “Mesa Antiapagón” donde se sienten todos los actores del sector energético para que, trabajando en equipo, unamos esfuerzos y espantemos el fantasma del apagón (sic)”, señaló.

PUBLICIDAD

Andrés Julián Rendón destacó el nombramiento de María Nohemí Arboleda y expresó los puntos en los que debería trabajar - crédito @AndresJRendonC/X

Andrés Julián Rendón indicó que la nueva ministra designada cuenta con el apoyo de Antioquia. “Nos da mucha tranquilidad y confianza su conocimiento y trayectoria (sic)”, aseveró.