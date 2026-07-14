Padre de Joan Sebastián Durán, colombiano muerto en operativo de ICE, dice que tenía sus papeles en regla: “No sé por qué le hicieron eso”

Un colombiano de 26 años murió en un tiroteo en Biddeford, Maine, durante un operativo en el que participaron agentes de ICE - crédito Captura de Video X/@TheMaineWonk

“Mi hijo tenía muchos sueños por cumplir. Era un joven trabajador que solo quería salir adelante”. Con esas palabras, Omar Durán describió el dolor que atraviesa su familia tras la muerte de su hijo, Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que falleció por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un operativo realizado en Biddeford, estado de Maine.

En declaraciones entregadas a Noticias Caracol, el padre del joven aseguró que la muerte de su hijo fue injusta y pidió que las autoridades estadounidenses esclarezcan lo ocurrido. Desde Bucaramanga, ciudad de donde es oriunda la familia, insistió en que el colombiano estaba trabajando para sacar adelante a su esposa y a su hija de tres años.

PUBLICIDAD

“Estamos viviendo una situación muy difícil, un dolor muy grande”, expresó Omar Durán, quien viajó desde Santander hasta Bogotá para atender a los medios de comunicación y solicitar que el caso no quede en la impunidad.

El padre también rechazó la versión según la cual su hijo permanecía de manera irregular en Estados Unidos. Afirmó que Joan Sebastián contaba con permiso de trabajo, número de Seguro Social y la documentación necesaria para laborar legalmente en ese país.

Otra imagen del lugar donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron el operativo en el que murió el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito Melquisedec Torres/X

“Trabajaba por ellos, tenía sus documentos legales, tenía su permiso de trabajo. Tenía lo que requieren para poder trabajar; él se iba presentando allá como se lo pedían”, manifestó durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Según relató, el joven sostenía económicamente a su hogar gracias a dos empleos. Durante el día realizaba labores de aseo en una clínica veterinaria y, además, trabajaba como conductor de plataformas de entrega a domicilio utilizando su propio vehículo.

“Él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir. Una persona muy joven. Mi hijo es un hijo maravilloso, no sé por qué le hicieron eso”, agregó el padre.

La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero ocurrió el lunes 13 de julio durante un operativo de ICE en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine. El caso abrió investigaciones por parte de autoridades federales y estatales y motivó la intervención de la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La sede diplomática confirmó que solicitó explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional sobre las circunstancias en las que murió el colombiano y señaló que mantiene acompañamiento consular permanente a sus familiares. Asimismo, indicó que continúa en contacto con las autoridades estadounidenses para facilitar los procedimientos correspondientes.

El caso también generó interrogantes sobre el estatus migratorio del colombiano.

Mientras un portavoz de ICE aseguró que Durán era un extranjero en situación migratoria irregular y que tenía una orden definitiva de expulsión, su familia sostiene que contaba con permiso de trabajo vigente, cobertura de seguridad social y un número de identificación que le permitía trabajar legalmente.

PUBLICIDAD

La muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo de ICE en Maine es investigada por autoridades federales y estatales, mientras su familia y la Embajada de Colombia piden esclarecer lo ocurrido - crédito @abt_lazaropena, @javier_dia/X

Las circunstancias del operativo también son motivo de investigación. De acuerdo con la versión oficial de ICE, los agentes realizaban labores de vigilancia para ubicar a una persona con orden de deportación cuando intentaron detener un vehículo que abandonaba una vivienda.

La agencia aseguró que el conductor trató de escapar y que uno de los funcionarios disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

La oficina del fiscal general de Maine entregó una versión similar e informó que el agente involucrado fue puesto en licencia administrativa, como lo establece el protocolo en casos de uso de la fuerza letal por parte de autoridades policiales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, varios testigos ofrecieron un relato diferente sobre lo ocurrido. Daniel Boucher declaró a la agencia AFP que escuchó los disparos antes de observar cómo agentes de ICE sacaban del vehículo a un hombre con heridas de gravedad.

Según su testimonio, alcanzó a escuchar al colombiano decir que había intentado detener el automóvil antes de desplomarse. Posteriormente, aseguró que dejó de percibir signos de movimiento y entendió que había fallecido.

Además, cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el vehículo blanco que conducía Durán continuó desplazándose sin control después de los disparos, mientras residentes del sector reportaron haber escuchado una detonación antes de ver el automóvil rodeado por agentes migratorios.

PUBLICIDAD

El senador Angus King reveló que, según la información entregada por el Departamento de Seguridad Nacional, Joan Sebastián Durán no era el objetivo inicial del operativo, un aspecto que ahora forma parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades.

El joven trabajaba como repartidor en una reconocida plataforma de domicilios en Estados Unidos, y con los ingresos sostenía a su familia: su pareja y su hija - crédito Facebook

El caso provocó manifestaciones en Biddeford pocas horas después de conocerse la muerte del colombiano. Residentes y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes marcharon por las calles de la ciudad para rechazar el procedimiento de ICE y exigir una investigación independiente.

Las protestas llegaron hasta la oficina de la senadora republicana Susan Collins, donde los asistentes portaron carteles en defensa de los migrantes y cuestionaron la actuación de la agencia federal.

PUBLICIDAD

Actualmente, el caso es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Fiscalía General de Maine y otras autoridades estatales y federales.

El alcalde de Biddeford, Martin Grohman LaFountain, pidió que las pesquisas se desarrollen de manera completa, exhaustiva y transparente para esclarecer las circunstancias en las que murió el colombiano.

La muerte de Joan Sebastián Durán se convirtió además en el segundo caso registrado en pocas semanas en el que un migrante fallece durante un operativo de ICE, lo que ha reavivado el debate sobre los procedimientos empleados por la agencia y el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias en Estados Unidos.

PUBLICIDAD