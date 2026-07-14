‘Timochenko’ deberá reportarse hoy ante la Jurisdicción Especial para la Paz para certificar su regreso a Colombia

Rodrigo Londoño, director del partido Comunes, viajó a España a un seminario - crédito Colprensa

Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como alias Timochenko, viajó a España invitado por Izquierda Unida y con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le ordenó volver a presentarse en Colombia el 14 de julio de 2026 para acreditar su regreso al país.

La invitación incluyó su participación en un seminario en Madrid sobre trabajo entre Europa y la Comunidad de países andinos, previsto entre el 20 y el 23 de junio de 2026, además de otros eventos en distintas ciudades españolas entre el 24 de junio y el 12 de julio de 2026, según una carta fechada el 21 de mayo de 2026.

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Izquierda Unida formalizó la convocatoria al exjefe de las extintas Farc y actual presidente del partido Comunes. “Por medio de la presente carta es para nosotros un honor invitarle a participar en el Seminario sobre trabajo entre Europa y la Comunidad de países andinos que la Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida organiza en Madrid entre los días 20 y 23 de junio de 2026”, señala el documento.

La Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que el permiso de salida al exguerrillero era improrrogable - crédito JEP

La carta añadió que la colectividad asumirá los gastos de alojamiento y logística por su participación en las actividades programadas. Según el permiso otorgado por la JEP, “Timochenko”, deberá presentarse de manera personal a más tardar el 14 de julio de 2026 para certificar su regreso a Colombia, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, informó Caracol Radio.

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La autorización de la JEP fijó condiciones adicionales: “PREVÉNGASE al compareciente que conforme a lo dispuesto por la SRVR debe asistir de manera virtual a la diligencia programada el 24 de junio de 2026, así como que deberá presentarse personalmente ante la Secretaría Judicial de la SeRVR a más tardar el 14 de julio de 2026 y que la salida del país autorizada en esta providencia es improrrogable salvo fuerza”.

De la Espriella cuestionó a la JEP y afirmó que trabajará para que ‘Timochenko’ “esté preso de por vida”

Abelardo de la Espriella lanzó fuertes cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz y su papel en el proceso de justicia transicional. - crédito Visuales IA

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que impulsará cambios contra la JEP y dijo que buscará que “Timochenko” vuelva a prisión cuando asuma el Gobierno el 7 de agosto de 2026, señalando que una de las prioridades de su administración será desmontar lo que considera un modelo de impunidad surgido del proceso de paz.

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La definición fue expuesta durante su tercera alocución como mandatario electo, en medio de la transición presidencial. Allí afirmó que su equipo trabaja desde antes de la posesión en decretos y reformas para modificar la política de seguridad y justicia del país.

En el tramo más duro de su discurso, dirigió sus señalamientos contra Rodrigo Londoño Echeverri, o Timochenko, último máximo comandante de las extintas Farc. “Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, afirmó.

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El líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que considera inadmisible que antiguos integrantes de la guerrilla participen en actividades internacionales mientras las víctimas, a su juicio, siguen esperando justicia. También cuestionó que excombatientes puedan desplazarse al exterior y definió esas salidas como una continuidad de la llamada “diplomacia guerrillera”.

Abelardo de la Espriella cuestionó a la JEP, criticó los beneficios otorgados a antiguos jefes de las Farc y aseguró que trabajará para que Timochenko "esté preso de por vida". - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella planteó que las medidas que prepara su equipo incluirán cambios sobre el funcionamiento de la justicia transicional y la política de seguridad. En ese marco ubicó sus ataques a la JEP, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.

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Su posición es que esa jurisdicción se convirtió en un escenario que favorece la impunidad y protege a responsables de delitos graves. “Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP”, dijo.

El punto central del anuncio es que el próximo gobierno buscará desmontar, conforme a su propia definición, el esquema institucional que surgió del acuerdo con las antiguas Farc en materia de juzgamiento. Esa intención fue presentada como una prioridad de su administración antes incluso de la toma de posesión del 7 de agosto de 2026.

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