Colombia

El senador electo Rafael Nieto dice que el nuevo gobierno no podrá sacar a Colombia de la ONU ni desmontar la JEP: “Hoy no existe”

El dirigente sostuvo que esas promesas de campaña chocan con límites constitucionales y con la realidad política, en medio de fragmentación legislativa y una crisis fiscal

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Rafael Nieto
Rafael Nieto afirmó que Colombia no podrá salir de la ONU ni desmontar la JEP en un gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Diego Pineda/Colprensa

El senador electo Rafael Nieto Loaiza afirmó que Colombia no podrá salir de la ONU ni desmontar la Justicia Especial de Paz (JEP) bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, y sostuvo que el presidente electo enfrentará desde el arranque una dificultad política central: construir una mayoría en el Congreso para sacar adelante su agenda, en un escenario de fragmentación legislativa y crisis fiscal.

Esa mayoría, dijo, “hoy no existe”. Según la entrevista concedida a El Colombiano, De la Espriella: “En principio, cuenta con seis congresistas: cuatro senadores de Salvación Nacional, un representante de ese partido y los de Creemos. Para construir una mayoría necesitará sumar otros partidos. Cambio Radical ya manifestó su disposición para ser partido de gobierno, pero también tendrá que sumar liberales, conservadores, La U y Mira".

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“No podemos perder de vista que del otro lado hay 25 senadores del Pacto Histórico, 10 de la Alianza Verde, los de la circunscripción indígena.... Ahí hay cerca de 38 senadores, y para tener mayoría se necesitan 53 votos”, añadió el senador electo.

A pocos días de la instalación del nuevo Congreso, el Centro Democrático ya anunció su intención de declararse partido de gobierno. Aun así, Nieto anticipó que el respaldo al nuevo mandatario no impedirá que algunos de sus congresistas mantengan críticas y posiciones propias.

El presidente electo buscaría que su acto de posesión presidencial se llevara a cabo en una guarnición militar - créditos Senado de la República | Catalina Olaya / Colprensa
Nieto advirtió que Abelardo de la Espriella enfrenta como primera prueba construir una mayoría en el Congreso en medio de la fragmentación legislativa y la crisis fiscal - créditos Senado de la República/Catalina Olaya/Colprensa

En esa línea, cuestionó la idea expresada por De la Espriella en Cúcuta de que no habría intermediación con parlamentarios. El senador electo sostuvo al diario que esa postura desconoce una función esencial del Congreso, porque los legisladores no solo hacen leyes y control político, sino que representan a los ciudadanos y a las regiones que los eligieron.

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Para Nieto, esa representación incluye gestionar ante el Ejecutivo proyectos concretos para los territorios, como vías, hospitales, universidades o acueductos. Definió esa tarea como un derecho y un deber de senadores y representantes.

Nieto describió al Congreso como una institución en la que están representadas las distintas voces de la población y planteó que el presidente llega con el mandato de un sector, mientras que el Legislativo reúne todas las vertientes políticas. A su juicio, esa composición obliga a una relación de trabajo conjunto con el Gobierno, al mismo tiempo que preserva la función de control político.

En ese entorno, señaló que la primera gran prueba de De la Espriella será la construcción de mayorías. Mencionó que Cambio Radical ya expresó disposición para ser partido de gobierno, pero añadió que el Ejecutivo también tendría que sumar a liberales, conservadores, La U y Mira.

Consultado por los nombres que han sonado para presidir el Senado y la Cámara, evitó respaldar candidaturas. Dijo que esa decisión corresponde a los compromisarios y que, mientras siga la negociación entre partidos para conformar una coalición mayoritaria, las especulaciones resultan inútiles.

Sobre los choques previos a la segunda vuelta entre De la Espriella y Paloma Valencia, Nieto reiteró que criticó con fuerza los ataques del hoy presidente electo porque los consideró parte de una guerra sucia inaceptable. Aun así, sostuvo que, tras una victoria con una votación sustantiva, corresponde apoyarlo en lo que llamó la reconstrucción del país.

Rafael Nieto cuestionó la idea de eliminar la intermediación con parlamentarios y defendió que el Congreso representa a ciudadanos y regiones ante el Ejecutivo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Rafael Nieto cuestionó la idea de eliminar la intermediación con parlamentarios y defendió que el Congreso representa a ciudadanos y regiones ante el Ejecutivo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Yo critiqué fuertemente esos ataques porque me parecieron parte de un ejercicio de guerra sucia que no es aceptable y que uno no debe aplaudir sino reprochar. Dicho eso, De la Espriella ganó con una votación sustantiva y ahora hay que apoyarlo en el ejercicio que he denominado la reconstrucción del país”, dijo Nieto.

Una de las tesis centrales del senador electo fue que la promesa de gobernar sin “los de siempre” no será viable. En la entrevista con El Colombiano, aseguró que la campaña de De la Espriella ya estaba rodeada de figuras que caben en esa categoría y que los primeros nombramientos muestran que deberá gobernar con ellas.

Nieto hizo una distinción dentro de ese universo. Dijo que hay sectores censurables, vinculados con corrupción, grupos violentos o politiquería, pero también perfiles con capacidad técnica, experiencia y conocimiento del Estado que consideró indispensables para cualquier administración.

Por eso, identificó tres promesas de campaña especialmente difíciles de cumplir. “Hay tres. Primero, no van a poder retirar a Colombia de Naciones Unidas ni de la OEA. Segundo, no van a poder acabar con la JEP, porque tiene respaldo constitucional. Y tercero, contrario a lo que dijeron en campaña, les va a tocar gobernar con ‘los de siempre’, algo que ya se empieza a ver”..

En cuanto a los principales retos del nuevo gobierno, enumeró tres. El primero es dar confianza a calificadoras e inversionistas mediante una política de austeridad y reglas de juego claras para retomar el crecimiento; el segundo, comprometerse de lleno con la lucha contra la corrupción; el tercero, sentar bases para recuperar la seguridad y obtener resultados frente a los grupos violentos.

Rafael Nieto sostuvo que la promesa de gobernar sin “los de siempre” no será viable y dijo que los primeros nombramientos ya la desmienten - crédito Diego Pineda/Colprensa
Rafael Nieto sostuvo que la promesa de gobernar sin “los de siempre” no será viable y dijo que los primeros nombramientos ya la desmienten - crédito Diego Pineda/Colprensa

Nieto también describió el punto de partida del próximo mandato con un diagnóstico económico y estatal adverso. Habló de una grave crisis fiscal, deuda externa desbordada, alta inflación, crecimiento raquítico, grandes problemas de corrupción y desmonte de la estructura tecnocrática del Estado.

Sobre la relación entre el gobierno saliente y el entrante durante el empalme, consideró evidente una actitud confrontacional que viene desde la campaña y que se mantuvo después de la elección. Dijo que lo verdaderamente importante será que la administración saliente entregue información completa, confiable y veraz sobre la situación del país.

Frente a advertencias de algunos sectores de oposición sobre “hacer invivible el país”, minimizó la posibilidad de una escalada de violencia. Señaló que ve muy baja la probabilidad de que la izquierda radical vuelva a acudir a métodos como los de la Primera Línea y afirmó que no percibe hoy espacio en la opinión pública para bloqueos o acciones de ese tipo.

Al mismo tiempo, planteó que la posición del Centro Democrático debe seguir siendo de respeto por el derecho a la protesta y a la manifestación pública, siempre que sean pacíficas y no afecten los derechos de los demás.

Más allá del pulso en el Congreso, Nieto advirtió que el nuevo gobierno no debería perder de vista que ganó por menos del 1% de los votos. Añadió que también deberá tener presentes los problemas de pobreza y desigualdad, así como la necesidad de protección e impulso para las poblaciones vulnerables.

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