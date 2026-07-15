Carlos Fernando Galán se reunió con el alcalde de Nueva York para hablar de los “retos” de sus ciudades: estos fueron los temas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió en Estados Unidos con el alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, con el fin de buscar soluciones conjuntas a los problemas de movilidad, seguridad y educación que comparten ambas metrópolis.

El importante encuentro político y técnico se dio durante la décima cohorte del programa de liderazgo para alcaldes de la prestigiosa escuela de gobierno Harvard Kennedy School, un evento internacional de alto nivel desarrollado en alianza estratégica con Bloomberg Philanthropies.

Durante el diálogo, ambos mandatarios pusieron sobre la mesa los dolores de cabeza más comunes que padecen los habitantes de Bogotá y de la llamada “capital del mundo”, de acuerdo con el mismo Carlos Fernando Galán, que lo compartió en redes sociales.

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La reunión con el alcalde de Nueva York tuvo como eje el intercambio de experiencias sobre seguridad, movilidad, educación y vivienda - crédito Reuters

La conversación giró en torno a cómo mejorar la calidad de vida en las calles, al hacer énfasis en que las grandes ciudades necesitan aprender de los aciertos y errores de las demás para avanzar más rápido.

Entre los temas prioritarios de la agenda estuvieron la seguridad ciudadana, la gestión del tráfico vehicular y el acceso a la vivienda de interés social. Sin embargo, la movilidad sostenible y la educación fueron los ejes centrales de este valioso intercambio de ideas.

En X, Galán escribió: “Con @ZohranKMamdani, alcalde de Nueva York. Hablamos de los retos similares que nuestras ciudades enfrentan: atención a primera infancia, seguridad, gestión del tráfico, vivienda y un sistema de transporte que integre metro y buses. Buen encuentro, seguiremos compartiendo experiencias en beneficio de Bogotá y Nueva York (sic)”.

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Carlos Fernando Galán aseguró que Bogotá y Nueva York comparten desafíos similares y destacó la importancia de aprender de otras administraciones urbanas - crédito @CarlosFGalan/X

¿Cómo busca Bogotá aplicar soluciones internacionales en sus territorios?

La participación de Carlos Fernando Galán en este prestigioso espacio académico forma parte de una estrategia mucho más amplia de relaciones internacionales de su alcaldía. El propósito es posicionar a Bogotá en la discusión global sobre desarrollo urbano y traer innovaciones tecnológicas y sociales de otros países.

Esta iniciativa de la Escuela de Gobierno de Harvard reúne actualmente a líderes locales de 46 ciudades provenientes de 15 países de todo el mundo. La meta del programa es fortalecer las capacidades de gestión de los alcaldes, dotándolos de herramientas modernas de liderazgo para que puedan resolver las crisis de sus territorios con mayor agilidad.

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Para Bogotá, participar en estas redes de cooperación internacional permite acceder a asesorías técnicas y conocer de primera mano políticas públicas exitosas que ya dieron resultados en otras partes del planeta.

La idea de la administración de la capital colombiana es adaptar estos aprendizajes a la realidad de los barrios de la capital, al buscar siempre que las soluciones se traduzcan en una ciudad más segura, transitable y amable para todos sus ciudadanos.

Bogotá busca aprovechar esta experiencia internacional para adaptar modelos exitosos a las necesidades de sus barrios y comunidades - crédito Instituto Distrital de Turismo

Es un programa internacional de formación ejecutiva que busca transformar la manera en que los gobiernos locales enfrentan sus principales desafíos. La iniciativa, impulsada por la experiencia filantrópica de Bloomberg y el respaldo académico de la Universidad de Harvard, ofrece herramientas de liderazgo, análisis de datos e innovación para mejorar la administración pública.

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Los alcaldes seleccionados participan en un entrenamiento intensivo que combina clases presenciales en Boston con profesores especializados en políticas públicas, liderazgo y gestión.

Durante el proceso, los mandatarios analizan casos reales y desarrollan estrategias para tomar decisiones frente a problemas complejos como seguridad, movilidad, vivienda y cambio climático.

Alcaldes de diferentes países participan en este espacio académico para compartir soluciones frente a problemas urbanos complejos - crédito @CenterforCities/X

El encuentro se dio luego de que el alcalde de Nueva York rechazara la muerte del colombiano a manos del ICE

Lo llamativo del encuentro entre el alcalde de Bogotá y el alcalde de Nueva York fue que el mandatario estadounidense se pronunció sobre la muerte del ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, que falleció el lunes 13 de julio de 2026 tras recibir varios disparos durante un operativo en el que estuvo involucrado un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Maine.

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A través de sus redes sociales, el alcalde neoyorquino cuestionó el procedimiento y aseguró que el joven colombiano había salido a trabajar luego de despedirse de su esposa e hija, pero terminó muerto tras el enfrentamiento con agentes migratorios.

“Esta mañana, en Biddeford, Maine, un hombre de 26 años se despidió de su mujer y su hija y se fue a trabajar. Unos instantes después estaba muerto”, escribió Zohran Mamdani en X.

Mamdani compartió el mensaje en su cuenta de X la noche del lunes 13 de julio de 2026 - crédito @NYCMayor/X

En su mensaje, también lanzó duras críticas contra la agencia migratoria estadounidense al afirmar que “el ICE está matando a nuestros vecinos” y pedir el desmonte de esa institución.

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