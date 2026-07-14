Un motociclista quedó en cuidados intensivos tras sufrir accidente en Bogotá: una ambulancia lo habría atropellado y ‘olvidado’ auxiliarlo

Un accidente de tránsito en Bogotá dejó a un joven motociclista en una unidad de cuidados intensivos tras un choque en la carrera 68 con calle 13 - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Hay consternación en una familia bogotana después de que uno de sus miembros sufriera un accidente de tránsito en la noche del 10 de julio de 2026 en el occidente de la capital.

Sin embargo, familiares denuncian que el hombre, a bordo de una motocicleta, habría sido embestido por un vehículo de emergencia cerca de la carrera 68 con calle 13, al parecer, al saltase la señalización vial sin una emergencia evidente.

Desde ese momento, el joven permanece en una unidad de cuidados intensivos, mientras su familia denuncia serias irregularidades tanto en la conducción de la ambulancia como en la atención que recibió tras el hecho.

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Según el relato entregado al concejal David Saavedra, la familia sostiene que existen imágenes que mostrarían cómo la ambulancia habría ingresado a la intersección sin reducir la velocidad y, aparentemente, sin activar luces ni sirenas.

Los allegados sostienen que el semáforo estaba en rojo para el vehículo en cuestión. Sin embaro, el video no forma parte oficial del expediente, ya que los familiares continúan buscando a quien lo grabó para entregarlo a las autoridades, según información divulgada por El Tiempo.

De acuerdo con la denuncia publicada por el diario, el joven atropellado quedó tendido varios minutos sin recibir asistencia por parte de la ambulancia involucrada. La familia asegura que fue una ambulancia privada la que finalmente realizó la inmovilización y los primeros auxilios, antes de trasladarlo a la Clínica de Occidente.

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Durante ese proceso, señalan que se produjo una discusión entre los equipos de atención de dos ambulancias, lo que habría demorado aún más el traslado del paciente.

Las autoridades recibieron la denuncia, que ahora requiere verificación. El concejal Saavedra explicó al diario que la ley colombiana otorga ciertas prerrogativas a los vehículos de emergencia, pero esto no los exime de responsabilidad si ocasionan un accidente. Destacó que la reglamentación prohíbe aumentar la velocidad para cruzar un semáforo en rojo o amarillo, dada la peligrosidad de esos cruces.

“Las ambulancias existen para salvar vidas, no para ponerlas en riesgo. Este caso debe esclarecerse con total transparencia y establecer si hubo incumplimiento de los protocolos. Bogotá merece respuestas y acciones para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse”, señaló el cabildante bogotano.

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Hasta el momento, la entidad responsable de la ambulancia no ha hecho declaraciones públicas sobre la denuncia, ni se conocen resultados oficiales de los peritajes de tránsito. Las autoridades deberán analizar los videos, recoger testimonios y revisar los procedimientos aplicados para determinar si existieron fallas disciplinarias, administrativas o penales.

El joven continúa hospitalizado, mientras su familia demanda que la reconstrucción de los hechos permita esclarecer las responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en la ciudad.