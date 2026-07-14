Los ojos secos no siempre son por el uso de pantallas: este es el síndrome que puede estar padeciendo

La sensación de arenilla y el escozor pueden persistir más allá del uso de pantallas, señalando un posible síndrome de ojo seco - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación de arenilla en los ojos y el escozor al final del día suelen asociarse con el uso continuo de pantallas. Sin embargo, estos síntomas pueden anunciar algo más complejo cuando persisten incluso fuera del entorno digital.

El síndrome del ojo seco no solo está relacionado con la fatiga visual, sino que puede mantenerse al despertar o intensificarse con viento, calefacción, aire seco o el uso de lentes de contacto.

La diferencia clave entre la fatiga visual y el síndrome del ojo seco radica en la persistencia de las molestias. Cuando el malestar desaparece tras descansar la vista o parpadear con mayor frecuencia, suele tratarse de cansancio ocular.

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La sensación de arenilla y el escozor pueden persistir más allá del uso de pantallas, señalando un posible síndrome de ojo seco - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, si los síntomas: como ardor, visión borrosa o enrojecimiento continúan al margen del uso de pantallas, la causa puede ser un desequilibrio en la película lagrimal. Esta alteración provoca que la superficie ocular quede expuesta, generando incomodidad, sensibilidad a la luz y, en ocasiones, lagrimeo excesivo de mala calidad.

Este lagrimeo paradójico ocurre porque el ojo, al detectar la irritación, produce lágrimas que no cumplen su función de manera eficaz. Las lágrimas humanas no solo humedecen, sino que nutren y estabilizan la córnea. Cuando su composición se altera, la protección del ojo disminuye y los síntomas se agravan, como explicó la clínica de la Universidad de Navarra en página web.

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Causas frecuentes más allá de las pantallas

El síndrome del ojo seco afecta tanto a personas jóvenes como adultas, con una incidencia mayor a medida que avanza la edad. Los cambios hormonales, en particular, pueden reducir la producción de lágrimas, mientras que la meibomianitis (inflamación de las pequeñas glándulas sebáceas ubicadas en el borde de los párpados) modifica la composición de la película lagrimal y agrava el problema.

Factores como el aire acondicionado, el uso prolongado de lentes de contacto y ciertos medicamentos pueden agravar los síntomas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen factores ambientales y de estilo de vida que predisponen a esta afección: ambientes secos, exposición al viento, climatización artificial, uso prolongado de lentillas y tabaquismo. Incluso el descanso nocturno insuficiente puede contribuir, ya que algunas personas duermen con los ojos ligeramente abiertos, lo que favorece la evaporación de las lágrimas.

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Medicamentos para alergias o resfriados, cirugía ocular previa, exposición al sol o el contacto con humo también figuran entre las causas habituales. En ocasiones, el uso de gotas oculares para tratar otras enfermedades puede desencadenar o empeorar el cuadro.

Síntomas y señales de alarma

El síndrome del ojo seco se manifiesta de diversas formas. No solo hay sequedad, sino también sensación de quemazón, picor, visión borrosa que mejora al parpadear y molestia al leer o conducir.

Algunas personas experimentan fotofobia, pesadez en los párpados y necesidad de mantener los ojos cerrados para aliviar el malestar.

Cuando la película lagrimal se rompe con rapidez, la córnea se vuelve vulnerable. En estos casos, la sensación de cuerpo extraño o arenilla predomina y puede dificultar la vida cotidiana.

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Los síntomas persistentes como ardor, picor o visión borrosa pueden requerir evaluación médica para descartar alteraciones en la lágrima - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si aparecen dolor intenso, secreción, lesiones en el párpado o la superficie ocular, así como inflamación articular o resequedad bucal junto con los síntomas oculares, conviene buscar atención médica de inmediato.

Diagnóstico y tratamiento

Para confirmar el síndrome del ojo seco, los especialistas suelen realizar pruebas como la medición de la agudeza visual, el examen con lámpara de hendidura y la evaluación de la película lagrimal mediante tinción o la prueba de Schirmer, que cuantifica la producción de lágrimas.

El tratamiento inicial consiste en lágrimas artificiales, disponibles en presentaciones con o sin conservantes. Si los síntomas persisten tras un uso regular de dos a cuatro veces al día, se recomienda aumentar la frecuencia o cambiar de fórmula. Los ungüentos lubricantes, especialmente antes de dormir, resultan útiles para quienes duermen con los ojos abiertos, aunque pueden provocar visión borrosa transitoria.

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En casos resistentes, es fundamental consultar con un especialista para valorar alternativas y descartar causas secundarias.